Blokirani svi projekti obnovljivih izvora energije jer država još nije odredila cijenu priključenja

Nakon što su gotovo dvije godine čekali donošenje podzakonskih akata, projekti obnovljivih izvora energije i dalje su blokirani jer Hrvatska regulatorna agencija nije donijela jediničnu naknadu za priključenje. Najavljivano je kako će se odluka o tome donijeti još prošle godine, no to se nije dogodilo.

- Trenutačno je zbog nepoznate cijene priključenja razvoj novih proizvodnih postrojenja iz obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj u potpunosti blokiran i svi projekti praktički „stoje“. Zbog navedenog kašnjenja investitori ne mogu pokrenuti postupak izrade EOTRP-a (Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja) te ishoditi ugovor o priključenju, odnosno Elektroenergetsku suglasnost što su sve preduvjeti za ishođenje drugih potrebnih dozvola (lokacijska i građevinska dozvola) za razvoj OIE projekata.

Naročito je problematična činjenica da su investitori u obvezi ishoditi sve dozvole te izgraditi postrojenje unutar sedam godina sukladno članku 17. ZoTEE-a (Zakona o tržištu električne energije), odnosno pet godina za projekte koji su ishodili energetsko odobrenje sukladno članku 133., stavka 2. ZoTEE-a, koliko važi energetsko odobrenje, s time da se taj rok ne može produžiti.

Dakle, zbog ne donošenja odluke o iznosu jedinične naknade za priključenje na mrežu investitori ne mogu nastaviti daljnji razvoj projekata, istovremeno im teče rok za izgradnju postrojenja čime postaje izgledno da unutar tog roka neće biti u mogućnosti izgraditi proizvodno postrojenje i ishoditi uporabnu dozvolu, odnosno neće biti u mogućnosti dostaviti pravomoćnu lokacijsku dozvolu u roku od tri godine od dana izvršnosti energetskog odobrenja jer je kompletan postupak blokiran – stoji u priopćenju udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske iz kojeg se zalažu za cijenu priključenja od nula eura.

Kao argument za to iz OIEH navode da kada bi samo hrvatski proizvođači plaćali razvoj mreže tada bi svi proizvođači izvan Republike Hrvatske, svoju energiju prodavali našim kupcima bez plaćanja udjela u razvoju mreže te bi tako bili konkurentniji za iznos koji naši proizvođači plaćaju za razvoj mreže.

Cijena od nula eura nije održiva

S druge strane, u Hrvatskoj gospodarskoj komori smatraju da cijena od nula eura nije održiva, budući da bi tek tada bio u potpunosti zaustavljen razvoj elektroenergetske mreže u Hrvatskoj i prihvat novih obnovljivih izvora energije.

- Udruženje je stava da naknada za priključenje ne smije biti previsoka jer to dovodi u pitanje isplativost samih projekata, no s druge strane ne smije biti nula, jer se postavlja pitanja izvora financiranja razvoja elektroenergetske mreže – navodi se na stranicama HGK kao jedan od zaključaka Radne skupine za priključenje Udruženja OIE.

Na toj radnoj skupini je također istaknuto da je trenutno najveći problem ‘obnovljivaca‘ činjenica da naknada za priključenje još uvijek nije poznata, a ona je vrlo važan element u planiranju investicija. Osim toga, nisu odobreni ni Desetogodišnji planovi razvoja prijenosne i distribucijske mreže, koji su ključni za donošenje jedinične cijene priključenja, s obzirom da se ona formira prema 10G planovima.

Zašto još nije donesena cijena priključenja Lider je još u studenom prošle godine pitao Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, no tada su nam odgovorili da se za to pitanje obratimo HERA-i, iako je općepoznato da HERA cijenu ne donosi bez konzultacija s MINGOR-om. Isti upit poslali smo i HERA-i, no odgovor nikada nije stigao.

Inače, Željko Vrban, zamjenik predsjednika HERA-e, je još na Liderovoj konferenciji u lipnju 2023. godine rekao da će cijena priključenja biti poznata na jesen. Prošle godine. No, evidentno je da se te, kao i brojne druge, najave vezane za razvoj obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj ne ostvaruju te da se odluke donose puževim korakom. Stoga ne čudi da je na svim listama po brzini razvoja projekata OIE Hrvatska na začelju EU-a.