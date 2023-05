Burzovne robe pod snažnim utjecajem makroekonomskih vijesti - cijene energije u crvenom, a ostale robe volatilne

piše: Robert Jurišić, S-GRAIN BI

Trenutačno imamo dva važna eksterna faktora koji utječu na tržište, a to su američke banke i inflacija

Eventualni default SAD-a bi doveo do potresa na svim tržištima s globalnom financijskom krizom kao posljedicom.

Fondovi nastavljaju smanjivati svoju imovinu te trenutačno imaju najmanju investiciju u agri tržišta u posljednja 32 mjeseca

Prvi tjedan u svibnju počeo je u popriličnom bearish tonu za sve burzovne robe, a posebice za energiju zbog negativnih makroekonomskih vijesti te povezano s time očekivanja o recesiji. Ipak kraj tjedna doveo je do preokreta kod metala i agri roba, pa su oni uspjeli tjedan završiti blago pozitivni, za razliku od cijene energije koja je uz oporavak krajem tjedna ipak tjedan završila u crvenom.

Na početku novog tjedna Dolarov indeks (DXY) je iznad 101 boda. S&P 500 indeks je u uzlaznom trendu na razini tjedna, iznad razine od 4.100 bodova, a indeks straha VIX u suprotnom tjednom trendu, trenutno ispod 17. Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) tjedan započinje iznad razine od 550 bodova, premda je u jednom trenutku prošlog tjedna pao na 530 bodova. I Bloomberg Commodity Index (BCI) tjedan započinje na razini iznad 103 boda, premda je sredinom prošlog tjedna pao blizu razine od 101 boda.

Trenutačno imamo dva važna eksterna faktora koji utječu na tržište, a to su američke banke i inflacija. Propast banaka je neizbježna dok se drastično ne smanje kamatne stope. To je dosta snažan bearish faktor na tržištu, kao što smo vidjeli u padovima početkom ožujka i sada u drugoj polovici travnja. Rast kamatnih stopa tjera banke i fondove da se rješavaju imovine kako bi došle do likvidnosti, zbog čega pada cijena burzovnih roba i općenito financijskih tržišta. Drugi je faktor inflacija, koja je i dalje visoka i mogla bi ponovno porasti 2024., s uvođenjem novih digitalnih valuta.

Američki FED je prošli tjedan povećao kamatne stope za 25 baznih bodova, što je deseto povećanje kamata zaredom. No ono što je možda važnije od toga je poruka koja je pritom poslana, a to je da možda slijedi stanka u procesu zaoštravanja monetarne politike dok se ne vide dosadašnji učinci povećanja cijene novca. Ključna riječ je možda, a to tržište nikako nije htjelo čuti te su ulagače razočarale poruke da ciklus zaoštravanja monetarne politike još nije završen i da se ne može očekivati smanjenje kamata tako skoro.

Inflacija (ciljana na dva posto) je i dalje prioritet. FED je potvrdio da se rast američkog gospodarstva usporava, ali i da se trenutačno čini izglednijim da će se ono ‘blago prizemljiti‘ nego da će uroniti u recesiju. Mislio je FED prije dvije godine da će inflacija biti samo tranzitorna pa evo gdje smo danas.

S druge strane Atlantika, prema podacima Eurostata, inflacija u dvadeset država članica eurozone porasla je u travnju na sedam posto (s 6,9 posto u ožujku), no temeljna inflacija u istom je razdoblju pala na 7,3 posto (sa 7,5 posto) i to po prvi put u posljednjih deset mjeseci. Iako ovi podaci pokazuju znatno usporavanje inflacije u odnosu na dvoznamenkaste iznose krajem prošle godine, inflacija je i dalje previsoka, zbog čega je ECB prošlog tjedna ponovno podigla kamatne stope, ovog puta za 25 baznih bodova.

Bankrot SAD-a?

Je li moguće da će SAD bankrotirati/defaultirati već početkom lipnja jer Demokrati, Republikanci i Bijela kuća ne mogu postići dogovor oko limita zaduživanja? Eventualni default bi doveo do potresa na svim tržištima s globalnom financijskom krizom kao posljedicom. Izgleda kako SAD ulaze u zonu fiskalnog kaosa, a to je mjesto koje se ne napušta bez teških posljedica.

Istovremeno, Kina širi svoj utjecaj po svijetu, s posebnim naglaskom na Južnu Ameriku, Afriku i Bliski Istok. Tako je Kina nedavno kupila svoj prvi udio u katarskom plinskom polju, dok je jedna kineska tvrtka izjavila da je zainteresirana za ulaganje od 10 milijardi dolara za eksploataciju golemih rezervi litija u Afganistanu. Najveći kineski proizvođač čelika potpisao je ugovor o izgradnji čeličane u Saudijskoj Arabiji. Povrh toga, prošli mjesec Kina je posredovala u dogovoru između Irana i Saudijske Arabije o okončanju rata u Jemenu. Postignut je i dogovor s Brazilom da se umjesto dolara u trgovinskoj razmjeni koriste lokalne valute.

Svega toga su svjesni u SAD-u, pa ne čudi izjava Janet Yellen koja smatra da bi razdvajanje između SAD-a i Kine bilo katastrofalno za SAD. Bloomberg procjenjuje da bi BRICS uskoro trebao nadmašiti zemlje G7 u očekivanjima gospodarskog rasta. Prema njihovoj analizi, dok su zemlje G7 i BRICS jednako pridonijele globalnom gospodarskom rastu 2020., učinak bloka predvođenog Zapadom nedavno je opao. Do 2028. očekuje se da će G7 činiti samo 27,8 posto globalnog gospodarstva, dok će BRICS činiti 35 posto. Bliski istok proizvodi oko trećinu svjetske sirove nafte. Rusija, Iran i Katar čine nešto manje od 60 posto svjetskih rezervi plina. Devetnaest nacija izrazilo je interes za pridruživanje grupi BRICS i one su zemlje koje se uglavnom temelje na robama.

U srijedu nas očekuju podaci o inflaciji u SAD-u, što će biti najvažniji makroekonomski pokazatelj ovog mjeseca. Investitori i potrošači žele vidjeti trend niže inflacije, pogotovo zbog zabrinutost oko bilanci regionalnih američkih banaka, rastućih izgleda za recesiju i nadolazećeg ograničenja duga SAD-a 1. lipnja. Niža inflacija vodit će prema labavijoj monetarnoj politici što će rezultirati padom dolara što će pak dovesti do ciklusa rasta cijena roba.

U trenutnim okolnostima, zlato ponovno dobiva na značaju. Sudan je deseti najveći proizvođač zlata u svijetu i treći najveći na afričkom kontinentu, nakon Gane i Južne Afrike. Procjene su da bi Sudan ove godine mogao proizvesti više od 18 tona zlata. Stoga trenutna vojno-politička previranja u Sudanu treba promatrati u tom kontekstu, ali i u kontekstu sudanskog okretanja prema Rusiji. Naime Rusija bi trebala izgraditi pomorsku bazu u Crvenom moru. Zlato je već sada snažan motivator za rat, a ruska pomorska baza u Crvenom moru mogla bi stvoriti velike probleme za promet prema Sueskom kanalu jer Suez je jedna od najvažnijih trgovačkih ruta na planetu.

Trgovci u recesiji pažljivo prate potražnju za energijom jer je to i dalje odličan pokazatelj recesijskih trendova, ali i trendova rasta. Futuresi nafte Brent skočili su u ponedjeljak na više od 76 $/bbl, oporavivši se od najniže razine u zadnjih 45 dana od 71,28 $/bu dosegnute prošli tjedan u četvrtak. Raspoloženje na tržištu potaknuto je većim rastom broja radnih mjesta u SAD-u nego što se očekivalo, što je ublažilo zabrinutost zbog mogućeg pada gospodarstva. Ovi pozitivni gospodarski izgledi, u kombinaciji sa slabijim američkim dolarom i očekivanjima smanjenja opskrbe na sljedećem sastanku OPEC-a, pružili su određenu podršku cijenama sirove nafte.

Gledajući unaprijed, ulagači će pozorno pratiti kratkoročno izvješće američke Uprave za energetske informacije u utorak i OPEC-ovo mjesečno izvješće o izgledima u četvrtak kako bi dobili uvid u putanju tržišta do kraja godine. Osim toga, ovaj tjedan bit će objavljeno izvješće o zaradi Saudi Aramca, budući da najveći svjetski proizvođač nafte pruža daljnji uvid u performanse industrije. Terminske cijene prirodnog plina u Europi pale su na 36 €/MWh, produživši pad od 5,1 posto u prvom tjednu mjeseca i dosegnuvši razine koje nisu viđene od srpnja 2021. kada je Rusija prvi put ograničila opskrbu energijom u Europi.

Cijene plina padaju od sredine prosinca 2022., nakon što su u kolovozu dosegle vrhunac od 339 €/MWh, zbog obilnih zaliha LNG-a, manje potrošnje i blagog vremena. Industrije i kućanstva u Europskoj uniji smanjili su svoju potrošnju prirodnog plina za 13,2 posto u 2022. U međuvremenu, rekordne isporuke LNG-a iz SAD-a i povećane isporuke iz Norveške, Alžira i Katara uglavnom su zamijenile ruski plin iz plinovoda. Iako je najgora energetska kriza za sada prošla, rizici ostaju za sljedeću zimu, poput vrućeg ljeta koje bi moglo smanjiti razine vode, hladne zime i oporavka azijske potražnje za LNG-om.

Pšenica na najnižoj razini u 21 mjesec

FAO indeks prehrambenih proizvoda u travnju je dosegao 127,2 boda, u odnosu na 126,5 bodova u ožujku. To je prvi porast u 12 mjeseci, ali još uvijek smo 20 posto ispod rekordnog ožujka 2022. Rast je uzrokovan cijenama šećera i mesa, no indeks žitarica pao je 2,4 boda, 1,7 posto u odnosu na ožujak, pri čemu je pšenica pala 2,3 posto, a kukuruz 3,2 posto. Fondovi nastavljaju smanjivati svoju imovinu te trenutačno imaju najmanju investiciju u agri tržišta u posljednja 32 mjeseca.

Prošlog tjedna i CBOT i MATIF snažno su pali, pšenica na MATIFu-u na najnižu razinu u zadnjih 21 mjesec, a na CBOT-u od travnja 2021. Kukuruz je pak pao na najnižu razinu od srpnja 2022. Tek krajem tjedna cijena na burzama se počela oporavljati. Trenutno na CBOT-u kukuruz starog roda ispod 6 $/bu, pšenica novog roda oko 6,5 $/bu, a soja starog roda ispod 14,4 $/bu. Na MATIF-u pšenica novog roda iznad 240 €/t, dok je kukuruz starog roda ispod 230 €/t.

Bruxelles je objavio da su Bugarska, Poljska, Rumunjska, Mađarska i Slovačka pristale dopustiti tranzit ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda preko svojih teritorija, dok će zabrana uvoza trajati do 5. lipnja. Također produžena je suspenziju uvoznih carina EU-a na ukrajinski izvoz za još godinu dana kako bi se podržalo gospodarstvo zemlje tijekom rata s Rusijom.

Izvoz žitarica iz Ukrajine u travnju je dosegao 3,62 milijuna tona (vs 0,92 milijuna tona u travnju prije 12 mjeseci). Što se tiče nove sezone, izvoz kukuruza iz Ukrajine procjenjuje se na 15 milijuna tona (vs 24,4 milijuna tona za trenutnu sezonu), dok je izvoz pšenice procijenjen na 11,5 milijuna tona (vs 14,4 mil tona ove sezone). Glavno pitanje ostaje hoćemo li vidjeti produžetak izvoznog koridora ili njegov prekid. Vjerojatnije ovo drugo. To će biti bullish signal na burzama, ali bojim se da će imati malo utjecaja na fizičku cijenu roba.

Ponuda fizičkih proizvoda i dalje nadmašuje potražnju, a pritisak za pražnjenjem skladišta raste, s obzirom na nadolazeću žetvu. Pokazalo se da su zalihe u Italiji i na Dunavu/Balkanu veće od očekivanih. Kod soje, od sada do kraja godine, neizvjesnost oko žetve u SAD-u i kronična nestabilnost Argentine mogle bi dovesti do nestabilnosti cijena, međutim već iduće godine, posebice od ožujka/travnja, svi pokazatelji idu prema dolje.

Potražnja za litijem do 2040. će porasti 16 puta

Terminske cijene bakra porasle su preko 3,9 $/lbs, vraćajući se s najniže razine u zadnja četiri mjeseca od 3,83 $lbs dosegnute poloviom prošlog tjedna jer je dokaz manje ponude nadmašio zabrinutost zbog niske potražnje. Zalihe bakra na Shanghai Futures burzi pale su ispod 135 tisuća tona, što je njihov minimum od početka siječnja, što je ekvivalent nešto više od tri dana potrošnje prema podacima Svjetskog ureda za statistiku metala. U međuvremenu, zalihe na Londonskoj burzi metala bile su ispod 60 tisuća tona, najmanje od 2005. Ipak, slaba potražnja zadržala je daljnji rast cijene bakra.

Cijene litij karbonata porasle su iznad 180.000 CNY/t prvi put otkako su 24. travnja pale na 19-mjesečnu najnižu razinu od 165.500 CNY/t jer je obnovljeni optimizam u pogledu dugoročne potražnje trenutno nadjačao pritisak velike ponude u kratkom roku. Vladini poticaji za prelazak na električna vozila doveli su analitičare do predviđanja da će potražnja za litijem do 2040. biti 16 puta veća od današnjih razina. Ipak, odluka Kine da ukine novčane subvencije za kućanstva koja kupuju NEV vozila zaustavila je oštar zamah rasta sektora, pritiskajući prodaju automobila i zaustavljajući aktivnost kupnje sirovina od proizvođača baterija.

Registracije NEV-a porasle su za 22 posto u prvom tromjesečju 2023., znatno usporavajući u odnosu na porast od 93 posto u 2022. Pad potražnje poklopio se s primjetnom prekomjernom ponudom baterija u tom razdoblju, jer su proizvođači iskoristili konačni priljev državnih subvencija i povećali proizvodnju do kraja 2022., stvarajući neodrživo visoke razine zaliha. Futuresi za čeličnu armaturu porasli su iznad 3.620 CNY/t oporavivši se od najniže šestomjesečne cijene od 3.550 CNY/t ostvarene prošlog tjedna, jer je niža ponuda trenutno nadmašila sve veću zabrinutost potražnje. Kinesko udruženje željeza i čelika pozvalo je proizvođače da smanje proizvodnju u bliskoj budućnosti kako bi osigurali stabilan novčani tok, smanjujući izglede za obnovu zaliha.

Oporavak građevinarstva i izgradnje infrastrukture u Kini nije se ostvario unatoč nizu vladinih poticaja i injekcija likvidnosti usred gospodarskog ponovnog otvaranja zemlje, što je ugrozilo bilance metalurga. Sukladno tome, oba glavna kineska istraživanja PMI-a odražavaju neočekivano smanjenje proizvodnih aktivnosti u travnju, prigušujući nade za rast u tromjesečju. Također, započeta nova gradnja pala je za gotovo 20 posto na godišnjoj razini u prva tri mjeseca 2023., jer su napori vlasti da podrže sektor usluga rezultirali smanjenjem ulaganja u nekretnine od 5,8 posto unatoč rastu kredita od 11,8 posto u tom istom razdoblju.