Burzovni indeksi znatno porasli, u fokusu rezultati kompanija

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi znatno porasli, nadoknadivši veći dio gubitaka od prethodnoga dana, a u fokusu ulagača bili su kvartalni poslovni rezultati kompanija.

Dow Jones ojačao je 0,97 posto, na 38.519 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,25 posto, na 4.609 bodova, a Nasdaq indeks 1,30 posto, na 15.361 bod.

Tako su indeksi nadoknadili veći dio gubitaka od prethodnoga dana, kada su oštro pali jer su nakon poruka sa sjednice američke središnje banke splasnule nade da će Fed već u ožujku početi smanjivati kamatne stope.

No, tržište podržava nada da će u drugom dijelu godine Fed agresivnije srezati kamatne stope.

- I dalje se analiziraju poruke Feda. Sve je jasnije da kamate neće biti smanjene u ožujku, no jučerašnji pad tržišta bio je pretjeran. Stoga sada svjedočimo oporavku - kaže Thomas Martin, portfelj menadžer u tvrtki GLOBALT.

U fokusu ulagača su i kvartalni poslovni rezultati kompanija.

Dosad je 208 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa izvijestilo o poslovanju u posljednjem lanjskom tromjesečju, pri čemu ih je oko 80 posto nadmašilo očekivanja analitičara po zaradi.

Sada se očekuje da će zarade u posljednjem lanjskom kvartalu biti 6,4 posto veće nego godinu dana prije, dok se prije mjesec dana procjenjivalo da će zarade porasti 4,7 posto.

Nakon zatvaranja Wall Streeta, poslovne rezultate objavili su tehnološki divovi – Apple, Amazon.com i Meta Platforms.

Zahvaljujući boljim nego što se očekivalo rezultatima, cijene dionica Mete i Amazona snažno su porasle, dok je cijena Applea znatno pala.

U petak će biti objavljeno izvješće o zapošljavanju u SAD-u, koje obično znatno utječe na smjer tržišta. Svi posljednji podaci pokazuju da se rast američkog gospodarstva i tržišta rada postupno usporava.

- Prate se svi pokazatelji, a oni s tržišta rada pokazuju da je to tržište i dalje zdravo, ali da se rast postupno usporava. To očekujemo i u cijeloj ovoj godini – nastavak rasta, ali sporijim tempom - kaže Bill Northey, direktor u tvrtki U.S. Bank Wealth Management.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,11 posto, na 7.622 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,26 posto, na 16.859 bodova, a pariški CAC 0,89 posto, na 7.588 bodova.