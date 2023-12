Izvješće o inflaciji u SAD-u pokazalo da je Fedova bitka sve samo ne gotova

Izgledi izbjegavanja inflacije u SAD-u već su se postojano poboljšavali posljednjih mjeseci, ali prošli tjedan, točno usred dvodnevnog sastanka Federalnih rezervi o politici, taj scenarij je pao u vodu.

Mjesečna izvješća o potrošačkim i proizvođačkim cijenama objavljena ujutro 12. i 13. prosinca pokazuju da se inflacija u posljednjih šest mjeseci vjerojatno vratila na cilj središnje banke od dva posto na godišnjoj razini, objavio je Bloomberg.

Iznenađujući razvoj događaja natjerao je neke dužnosnike Fed-a da užurbano revidiraju svoje projekcije koje su trebale objaviti 13. poslijepodne. Također je povećalo povjerenje među prognozerima da će sljedećih šest mjeseci izgledati više-manje isto.

Mjesečno izvješće američkog Ureda za ekonomske analize koje bi trebalo biti objavljeno u petak ujutro spremno je službeno objaviti ovo postignuće, pomažući učvrstiti argumente za niže kamatne stope u nadolazećim kvartalima.

Tijekom 2022. i prve polovice ove godine promatrači Feda naviknuli su se ‘samo se usredotočiti na ostvarenu inflaciju‘, rekla je Blerina Uruci, glavna američka ekonomistica u T. Rowe Priceu. - Sada se Fed usredotočuje na izglede za inflaciju kako bi izbjegao premašivanje svog cilja - rekla je.

Fedovi preferirani pokazatelji inflacije (indeks cijena izdataka za osobnu potrošnju i mjera koja isključuje hranu i energiju) koriste nekoliko ulaznih podataka iz dva izvješća Ureda za statistiku rada objavljenih prošli tjedan. Zajedno su pokazali ‘omekšavanje‘ u ključnim kategorijama kao što su roba isključujući hranu i gorivo, financijske usluge i određene zdravstvene komponente, što je navelo prognostičare da revidiraju svoje procjene za mjerenje cijena PCE-a.

- Daleko od suočavanja s široko očekivanim problemom ‘zadnje milje‘, čini se da je temeljna PCE inflacija usporila‘ s četiri posto na godišnjoj razini u prvoj polovici 2023. na 1,9 posto u drugoj polovici godine - rekli su ekonomisti Goldman Sachsa predvođeni Janom Hatziusom u bilješci klijentima od 13. prosinca.

Predsjednik Fed-a Jerome Powell i njegovi suradnici sada su spremni sniziti kamatne stope ‘ranije i brže‘, počevši od ožujka, ‘kako bi resetirali referentnu stopu s razine‘ koju će većina kreatora politike ‘vjerojatno uskoro vidjeti kao daleku suprotnost s trendom inflacije blizu 2 posto,‘ rekli su.

Roba važan pokretač dezinflacije

Mnogi su ekonomisti posebno istaknuli široku slabost dobara kao veliki aspekt ublažavanja iznenađenja.

- Vrlo jednostavan primjer je da su cijene odjeće u studenom u indeksu potrošačkih cijena pale najviše u studenom od 1942. godine. To smo vidjeli u drugim kategorijama kao što su kućanski namještaj, cijene namještaja, elektronika. Što god kažete, a osnovna roba bila je puno slabija od očekivanog u posljednjih mjesec ili dva - rekao je Omair Sharif, predsjednik Inflation Insights LLC.

Dok je roba bila važan pokretač dezinflacije brže od očekivane u nedavnim izvješćima, cijene usluga (područje na koje su dužnosnici Fed-a bili posebno usredotočeni ove godine) također su uglavnom rasle sporije. To je veliki razlog zašto prognozeri postaju sve uvjereniji da će sljedećih šest mjeseci pokazati da će ukupna inflacija ostati blizu Fedovog cilja od dva posto.

- Dokazi upućuju na to da gospodarstvo može rasti skromnim tempom u isto vrijeme kada se inflacija smanjuje. To Fed stavlja u zavidnu poziciju u kojoj će vjerojatno moći pratiti inflaciju, a da pritom ne smanji potražnju onoliko koliko su mislili da će morati - rekao je Michael Gapen, glavni američki ekonomist u Bank of America.

Unatoč tome, postoji nekoliko potencijalnih poteškoća koje treba riješiti u prvom kvartalu.

Niže cijene dionica pomogle su povući komponente indeksa cijena financijskih usluga niže u posljednjim mjesecima, ali novi vrhunci na tržištu dionica od prošlotjednog sastanka Fed-a vjerojatno će ponovno pogurati te komponente prema gore.

Općenito se očekuje da će povećanje stanarine (najveća i najvažnija komponenta indeksa cijena) biti umjereno na temelju vodećih pokazatelja, iako je točan trenutak nejasan. Također postoji neizvjesnost oko nadolazećih promjena ‘desezoniranja‘ mjesečnih podataka o inflaciji, piše Bloomberg.

Međutim, ništa od toga nije dovoljno da odvrati prognostičare od odbacivanja optimizma koji je pokazan u najnovijim brojkama.

- Ne znam jesmo li imali stvarne empirijske dokaze koji bi sugerirali da će ‘posljednja milja‘ biti teška, ali ljudi su trčali s tom linijom. Mislim, zvučalo je zanimljivo - rekla je Uruci.