Siemens ulaže 220 milijuna dolara u tvornicu vlakova u SAD-u, Bidenove subvencije djeluju

Siemens će uložiti više od 220 milijuna dolara u gradnju tvornice vlakova u Sjevernoj Karolini, objavili su Bijela kuća i njemački inženjerski div. Ovako veliko ulaganje Siemensa potaknula je administracija američkog predsjednika Joea Bidena i njegovi demokrati koji usmjeravaju milijarde iz saveznog proračuna u modernizaciju stare infrastrukture i povećanje proizvodnje u SAD-u, u želji da potaknu potrošnju privatnog sektora i otvore nova radna mjesta, tumači Reuters.

Siemensova tvornica vlakova bit će izgrađena u Lexingtonu, gradu s 20.000 stanovnika, i otvorit će do 2028. godine 500 novih radnih mjesta, objavila je tvrtka.

- Administracija se jasno obvezala da će ulagati u infrastrukturu i transformirati sektor mobilnosti u smjeru zelenijih izvora energije - rekao je izvršni direktor Siemensa AG Roland Busch u telefonskom intervjuu.

Siemens je izgradio snažnu poziciju na američkom tržištu i vidi mogućnosti za dugoročni rast u segmentu brze željeznice, dodao je Busch.

Klijenti njemačke tvrtke u SAD-u uključuju Amtrak i desetke prijevozničkih tvrtki koje će imati pravo na savezne poticaje za lokomotive s pogonom na čišće izvore energije. Siemensov odjel željezničke opreme dobit će potporu savezne države Sjeverne Karoline za otvaranje radnih mjesta, priopćila je tvrtka. Potpora će se dijelom temeljiti na zakonu o infrastrukturi iz 2021. godine, navela je Bijela kuća.

Zakon je ‘težak‘ bilijun dolara i osigurava 66 milijardi dolara za željeznicu, uz povećanje savezne pomoći za vlakove bez presedana. Uključuje i 24 milijarde dolara bespovratnih sredstava za projekte u sjeveroistočnom koridoru.

Biden potiče ulaganja u željeznički prijevoz putnika i u modernizaciju prometnog ‘sjeveroistočnog koridora‘, koji spada među najzagušenije željezničke koridore u SAD-u. Željeznički prijevoznik Amtrak izvijestio je u studenom da planira dramatično proširiti usluge u SAD-u i dodati do 39 koridorskih ruta i do 166 gradova do 2035. godine

Subvencije daju rezultate

Nedavno smo pisali kako je tvrtka Elona Muska Tesla najavila svoj zaokret u strategiji, odmičući se od ulaganja u Europu jer žele iskoristiti Bidenove subvencije u SAD-u, koje je upravo iskoristio i Siemens. No, to je izgleda tek početak jer mnoge multinacionalne kompanije preispituju svoje planove za ulaganja na europskom tržištu nakon što je Biden prošle godine predstavio Zakon o smanjenju inflacije (IRA), koji uključuje rekordnih 369 milijardi dolara subvencija za klimatske i energetske politike. Zakon koji uključuje zelene subvencije za tvrtke uznemirio je političare u Europi jer su se prema SAD-u okrenule i eminentne tvrtke poput Northvolta, švedskog proizvođača baterija, Lindea, kemijskog diva iz Njemačke, zatim Volkswagena i Enela, talijanskog energetskog diva. Sve one su izrazile interes za američkim subvencijama, a to je tek početak.