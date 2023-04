Svjetske burze porasle, dolar slabi, a Crobex prvo tromjesečje završio s rastom od 10 posto

Na svjetskim su burzama prošloga tjedna cijene dionica porasle jer su splasnula strahovanja od bankarske krize i jer se ulagači nadaju da će američka središnja banka uskoro završiti ciklus povećanja kamatnih stopa.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošloga tjedna porastao 3,2 posto, na 33.274 boda, dok je S&P 500 skočio 3,5 posto, na 4.109 bodova, a Nasdaq indeks 3,4 posto, na 12.221 bod. U cijelom prvom kvartalu Dow Jones porastao je 0,4, a S&P 500 oko 7 posto. Nasdaq je, pak, skočio 16,8 posto, što je njegov najveći kvartalni dobitak od drugog tromjesečja 2020. godine.

Snažan rast S&P i Nasdaq indeksa ponajviše se zahvaljuje oporavku tehnološkog sektora, nakon oštrog pada u prošloj godini. Cijene dionica u tom sektoru porasle su u prvom tromjesečju u prosjeku 21,5 posto. S druge strane, najveći pad u prvom kvartalu zabilježio je financijski sektor, oko 6 posto, dok je KBW indeks regionalnih banaka potonuo 18,6 posto.

Posljednjih se dana bankarski sektor stabilizirao, nakon što je zbog propasti Silicon Valley banke tjednima bio pod pritiskom.

Pozitivno na tržište utječe i nada ulagača da je ciklus povećanja kamata američke središnje banke pri kraju. Posljednji makroekonomski podaci pokazuju, naime, da se rast gospodarstva postupno usporava, da inflacijski pritisci popuštaju i da se tržište rada postupno ‘hladi‘.

- Tržište je zadovoljno zbog popuštanja inflacijskih pritisaka jer to pokazuje da Fedova politika daje rezultate, premda sporo - kaže Quincy Krosby, strateginja u tvrtki LPL Financial.

A to znači da bi američka središnja banka uskoro mogla završiti ciklus zaoštravanja monetarne politike. Čelnici Feda upozoravaju da će možda trebati dodatno povećati kamatne stope kako bi se suzbila inflacija, pa se na tržištu novca procjenjuje da postoji 55 posto izgleda da će Fed na idućoj sjednici u svibnju povećati ključne kamate za daljnjih 0,25 postotnih bodova.mNo, mnogi očekuju i stanku u podizanju kamata, pa i završetak ciklusa.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 3,05 posto, na 7.631 bod, dok je frankfurtski DAX skočio 4,5 posto, na 15.628 bodova, a pariški CAC 4,4 posto, na 7.322 boda. Unatoč padu u ožujku za 1,3 posto, STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica porastao je u prvom tromjesečju oko 7 posto.

Dolar oslabio prema košarici valuta treći tjedan zaredom

Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta pala i prošloga tjedna, trećega zaredom, jer ulagači vjeruju da će američka središnja banka uskoro završiti ciklus povećanja kamatnih stopa.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, skliznuo je prošloga tjedna 0,5 posto, na 102,59 bodova. Pritom je dolar prema europskoj valuti oslabio 0,7 posto, pa je cijena eura dosegnula 1,0840 dolara. No, tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao je 1,6 posto, na 132,80 jena.

Dolarov indeks oslabio je i prošloga tjedna jer ulagači vjeruju da je ciklus povećanja kamata američke središnje banke pri kraju. S druge strane, očekuje se da će Europska središnja banka (ECB) nastaviti s povećanjem kamatnih stopa.

Doduše, posljednji podaci Eurostata pokazali su da je stopa inflacije u eurozoni u ožujku oštro pala, no temeljna stopa inflacije, iz koje su isključene cijene energije i hrane, dosegnula je nove rekordne razine. To znači da će ECB i dalje biti pod pritiskom da poveća kamatne stope.

- Vjerujem da će Fed još u svibnju povećati kamate za 0,25 postotnih bodova i – to je to. No, od ECB-a očekujem da će povećavati kamate sve do ljeta. A to je pozitivno za tečaj eura prema dolaru jer će se smanjiti razlika između kamata u SAD-u i eurozoni - kaže Stuart Cole, ekonomist u tvrtki Equiti Capital.

Zahvaljujući takvim očekivanjima, euro je prošloga tjedna prema dolaru ojačao peti tjedan zaredom, a tako dugo razdoblje uspona eura nije zabilježeno još od kolovoza 2020. godine.

ZSE: Crobexi u prvom tromjesečju porasli više od 10 posto

Na Zagrebačkoj su burzi protekloga tjedna Crobex indeksi porasli, prekinuvši dvotjedni negativni niz, pa su prvo ovogodišnje tromjesečje završili s dobicima većima od 10 posto.

Crobex indeks porastao je protekloga tjedna 1,29 posto, na 2.237 bodova, a Crobex10, za 1,1 posto, na 1.274 boda. Oba indeksa tako su ojačala nakon dva tjedna pada te završila prvo tromjesečje s dvoznamenkastim stopama rasta. Crobex je, naime, od početka godine u plusu 13 posto, na Crobex10 za 10,3 posto.

Među sektorskim indeksima, protekloga je tjedna jedino oslabio Crobextransport, za 1,43 posto, dok je najviše porastao Crobexnutris, za 1,7 posto.

Redovni promet dionicama iznosio je 2,62 milijuna kuna, što je za otprilike 700 tisuća eura manje nego u tjednu ranije

Uz to, ostvareno je i 349,3 tisuće eura blok prometa i to u transakciji dionicom Atlantic grupe, po cijeni od 49,4 eura za dionicu.

Najveći promet u redovnom trgovanju ostvaren je dionicom Zagrebačke banke, više od 516 tisuća eura, a cijena joj je porasla 1,27 posto, na 12 eura.

Slijedila je dionica Podravke, s 280 tisuća eura prometa i rastom cijene za 2,22 posto, na 92 eura. Uprava Podravke predložila je glavnoj skupštini, koja će se održati 17. svibnja, da se iz lanjske dobiti isplati dividenda dioničarima u iznosu od 2,65 eura po dionici. To je više nego lani, kada je po dionici bilo isplaćeno 13 kuna dividende ili otprilike 1,73 eura. Dividenda bi trebala biti isplaćena 14. srpnja.

U fokusu investitora bila je i dionica HT-a, kojom je ostvareno 225 tisuća eura prometa, a cijena joj je oslabila 0,4 posto, na 25,2 eura. Najveća dobitnica bila je dionica Terra Firme, sa skokom cijene za 9,76 posto, na 90 eura. Znatnije su poskupjele i dionice Janafa, za 6,85 posto, na 780 eura, te Arene Hospitality grupe, za 6,67 posto, na 38,4 eura. Među likvidnijim gubitnicama izdvajaju se, pak, dionice Luke Rijeka, s padom cijene za 5,5 posto, na 8,6 eura, te Plave lagune, za 4,14 posto, na 278 eura.

Na ZSE se protekloga tjedna ukupno trgovalo s 54 dionica, pri čemu je cijena njih 26 porasla, 19 pala, a devet stagnirala.

Tako su u prvom tromjesečju Crobexi porasli više nego vodeći indeksi na najvećim svjetskim burzama. Primjerice, američki S&P 500 i STOXX 600 vodećih europskih dionica porasli su u proteklom kvartalu oko sedam posto.