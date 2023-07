Uvjeti financiranja u europodručju: Depozitna kamatna stopa na jesen na 4 posto?

Na idućoj sjednici Europske središnje banke 27. srpnja, Hrvatska udruga poslodavaca očekuje daljnje podizanje depozitne stope za 25 baznih bodova na 3,75 posto u skladu s visokom razinom temeljne inflacije. To bi lako moglo biti posljednje podizanje kamata, s obzirom na pad proizvođačkih cijena, očekivano jenjavanje temeljne inflacije te rastuću vjerojatnost recesije u euro području u drugoj polovici godine.

U izostanku pretjerane kolebljivosti na svjetskim financijskim tržištima, ESB bi mogla eventualno povećati kamatu za još 25 baznih bodova u rujnu pa je potom zadržati na četiri posto dok god temeljna inflacija ostaje znatno iznad ciljane razine od dva posto, a uslijed relativnog snažnog rasta primanja zaposlenih, smatra HUP.

Osim toga, ESB će u srpnju dodatno ubrzati tempo smanjenja bilance tako što više neće reinvestirati obveznice po dospijeću. Spomenuto odgovara prosječnom smanjenju bilance ESB-a od 25 milijardi eura mjesečno, što oslobađa prostor za rast dugoročnih kamata te podiže rizik potresa te fragmentacije na obvezničkim tržištima ili dodatnog pritiska na rast cijene financiranja države.

U osnovnom scenariju ‘plitke’ recesije, ESB ostaje ‘reaktivan’ u zadržavanju restriktivnosti monetarne politike sve do znakova stabilizacije inflacije blizu ciljane razine od oko dva posto. To implicira da ESB unatoč nadolazećoj recesiji neće rezati referentne kamatne stope bar do proljeća 2024. godine, zaključuju u HUP-u.