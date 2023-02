Wall Street prošloga tjedna pao, europske burze porasle

Na Wall Streetu su prošloga tjedna cijene dionica pale jer je sve jasnije da će kamatne stope američkog Feda dosegnuti više razine nego što se na tržištu očekivalo, dok su europske burze porasle.

Na Wall Streetu je Dow Jones oslabio 0,1 posto, na 33.826 bodova, a S&P 500 0,3 posto, na 4.079 bodova. Nasdaq indeks ojačao je, pak, 0,6 posto, na 11.787 bodova.

Na najvećoj svjetskoj burzi prošloga se tjedna trgovalo nesigurno jer su svi novi podaci pokazali da inflacijski pritisci u SAD-u ne popuštaju tako brzo kako su se ulagači nadali.

Inflacijski pritisci bi mogli ostati povišeni dulje razdoblje

S druge strane, podršku tržištu pružaju podaci koji ukazuju da bi najveće svjetsko gospodarstvo moglo izbjeći recesiju.

Tako je prošloga tjedna objavljeno da je potrošnja u siječnju porasla više nego što se očekivalo.

Objavljeno je, također, da je broj prvih zahtjeva za pomoć nezaposlenima prošloga tjedna neočekivano pao, što pokazuje da je tržište rada i dalje snažno.

Objavljeno je i da su u siječnju proizvođačke cijene u SAD-u porasle 0,7 posto na mjesečnoj razini, što je njihov najveći rast u posljednjih sedam mjeseci i znatno iznad očekivanja analitičara od 0,4 posto.

Svi ti podaci ukazuju na to da bi inflacijski pritisci mogli ostati povišeni dulje razdoblje nego što se na tržištu očekivalo.

Zbog toga se sada procjenjuju da će američka središnja banka još barem u dva, a možda i tri navrata povećati kamatne stope, koje bi do srpnja mogle dosegnuti 5,3 posto.

- Nakon ovih podataka jasno je da će Fed nastaviti povećavati kamate, a počelo se špekulirati da bi na idućoj sjednici kamate mogle biti povećane i za 0,50 postotnih bodova - kaže Tim Ghriskey, strateg u tvrtki Ingalls & Snyder.

Od početka godine cijene su dionica snažno porasle jer su se ulagači nadali da bi Fed mogao završiti ciklus povećanja kamata s ključnom kamatom ispod razine od 5 posto i da bi krajem ove godine, kada popusti inflacija, mogao započeti ciklus smanjenja kamata.

No, svi posljednji podaci ukazuju na to da će Fed najvjerojatnije povećati kamate iznad 5 posto i zadržati ih na tim razinama do iduće godine.

Da je još daleko od promjene smjera Fedove monetarne politike dao je naslutiti i predsjednik ogranka Feda u St. Louisu James Bullard, koji je izjavio da vidi još agresivnih poteza Feda u budućnosti.

- Zalagao sam se za povećanje kamatnih stopa na posljednjem zasjedanju Feda za 0,5 postotnih bodova i naveo da bismo trebali što prije doći do razine kamatna koje smatramo dovoljno restriktivnima - poručio je Bullard.

I predsjednica Feda iz Clevelenda Lorreta Mester izjavila je kako se na zadnjem zasjedanju Feda zalagala za veće dizanje kamatnih stopa od dogovorenih 0,25 posto.

Poslovni rezultati kompanija potaknuli europske burze

A na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle, što se uglavnom zahvaljuje boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija.

Londonski FTSE indeks ojačao je 1,5 posto, na 8.004 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,1 posto, na 15.482 boda, a pariški CAC 3 posto, na 7.347 bodova. Tijekom tjedna FTSE i CAC dosegnuli su najviše razine u povijesti.