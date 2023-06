Alat za brži razvoj softvera s kontrolom nad vlastitim kodom

Teško je biti spreman na nepredvidljive situacije, ali uz alate koji omogućuju brze promjene gubici su mnogo manji. FIYU je primjer digitalnog alata koji omogućuje brži razvoj aplikacija bez kompromisa kvalitete i fleksibilnosti, što je, uz modernizaciju, neophodno za digitalnu konkurentnost

Prilikom uvođenja digitalnih alata obvezno se razmatra cjelokupna slika te nijedna tvrtka neće uložiti resurse bilo koje vrste ako nema jasnu sliku benefita i rezultata. Poslovni svijet je zahvaljujući stalnom razvoju digitalnih alata, odnosno kodiranju, znatno unaprijedio efikasnost i konkurentnost. Ulaganja u alate za lakše poslovanje važna su zato što su alati ti koji omogućavaju tvrtkama da transformiraju i optimiziraju svoje poslovne procese na načine koji ranije nisu bili mogući.

Da bi se donijela odluka o ulaganju u digitalne alate koji će se implementirati, važno je voditi računa o dvije stvari. Prvo, potrebno je identificirati konkretna područja, odnosno poslovne probleme i pri tome ih dobro razraditi. Problem može biti u bilo kojem aspektu poslovanja, od internih procesa, upravljanja lancem dobavljača, podrške krajnjim korisnicima itd. Drugo, važno je imati na umu širu sliku, tj. potrebu unapređenja postojećih alata i procesa, bilo iterativanim razvojem bilo integracijom već implementiranih alata. Dobro poznavanje mogućnosti, ali i ograničenja digitalnih alata ključno je kako za donošenje trenutačne odluke o odabiru nekog alata tako i za dugoročan rad na modernizaciji poslovanja.

Automatizacija dijela razvoja

S obzirom na to da iza svakog digitalnog alata stoji kodiranje, a sve ide u smjeru daljnje digitalizacije, personalizacije i automatizacije, većina tvrtki ima neki model razvoja. To može biti interni razvoj ili outsourcing IT agencijama. Međutim, developeri žele raditi na konkretnim poslovnim problemima. Razlog tome je što prilikom razvoja osnovnih dijelova alata nemaju veliki prostor za izražavanje svojih naprednih znanja, pregled šire poslovne slike i svrhe alata koji razvijaju pa tako nerijetko izgube motivaciju. Dakle, postoji prostor za automatizaciju dijela kodiranja odnosno razvoja digitalnih alata. FIYU je rješenje hrvatske IT tvrtke koje automatizira dio razvoja aplikacija eliminirajući repetitivni dio i tako ubrzava razvoj u startu, s tim da ostavlja dovoljno prostora za primjenu specifičnih znanja kodiranja. Fokus tog alata je developerima omogućiti da se bave rješavanjem, odnosno kodiranjem konkretnih poslovnih problema budući da je potrebno nekoliko minuta da se postavi kompletno okružje potrebno za razvoj. Na brzinu utječe i to da osim platforme klijenti imaju i cijeli paket usluga koje su neophodne za kvalitetan razvoj. Iako je brzina važna, kvaliteta je oduvijek iznad svega, a to je praksa i dokazala.

Kome je namijenjen

FIYU kao alat za brži razvoj aplikacija namijenjen je tvrtkama koje si žele pomoći rješenjem za brzi razvoj i pri tome imati kontrolu nad vlastitim kodom. Tako mogu prilagoditi svaki detalj, bilo sada bilo kasnije. Osim toga, na taj način mogu razvijati složene i napredne aplikacije odnosno rješavati složene poslovne probleme, bilo same bilo u suradnji s partnerima specijaliziranima za razvoj softvera kao što je tvrtka Serengeti.

Takvi alati u određenim situacijama imaju važnu ulogu. Primjer je situacija u kojoj je potrebno brzo producirati aplikaciju, odnosno prototip softvera ili testirati ideju. U kontekstu poslovnog odlučivanja i ulaganja sredstava u digitalne alate, ideje lakše mogu postati funkcionalni prototipovi pa je jasno zašto je važno početno testiranje ideje provesti u optimalnom vremenu. Još jedna od situacija kada je važno imati prilagodljivu aplikaciju i brzi razvoj je kada je potrebno brzo reagirati na promjene bilo s ciljem štednje bilo dodatne zarade. Nepredvidive promjene su one za koje je teško biti spreman u potpunosti, ali uz alate koji omogućuju brze promjene gubici su mnogo manji. FIYU je primjer digitalnog alata koji omogućuje brži razvoj aplikacija bez kompromisa kvalitete i fleksibilnosti, što je, uz modernizaciju, neophodno za digitalnu konkurentnost.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom Serengeti.