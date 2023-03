Hyderabad & Bengaluru: Inovacijske prijestolnice Indije

Indijski ekosustav startupova već godinama strelovito raste, pa tako ni 2022. nije bila iznimka. Čak 24 startupa dobila su status jednoroga, čime se njihov ukupni broj popeo na sto, a Indija je postala treće najveće startup-gospodarstvo na svijetu. Jedan od trinaest jednoroga u svijetu dolazi iz Indije

Proteklih nekoliko godina indijski ekosustav startupova znatno raste, a južnoindijski gradovi Bengaluru i Hyderabad u tome igraju ključnu ulogu. Bengaluru, glavni grad Karnatake, poznat je i kao ‘Silicijska dolina Indije‘ zbog svojeg statusa vodećeg izvoznika IT usluga. U njemu živi 12,76 milijuna ljudi, četvrti je indijski grad prema broju stanovnika i dom više od 43 jednoroga.

Ima BDP od 110 milijardi američkih dolara, a ujedno sudjeluje s više od 87 posto u ukupnom BDP-u Karnatake. Zaslužan je i za najveći dio (od 34% do 40%) ukupnoga indijskog IT izvoza.

Iza uspjeha Bengalurua mnoge su infrastrukturne prednosti, kao i porezne olakšice za tvrtke, što ga je učinilo omiljenim mjestom stranih ulagača, multinacionalnih tvrtki i indijskih konglomerata.

Infrastrukturne prednosti

Tako danas 80% vodećih globalnih IT tvrtki ima svoje urede u Bengaluruu, a među njima su Google, Adobe, Infosys, Amazon, Oracle, IBM i mnoge druge.

Bengaluru Četvrti grad prema broju stanovnika u Indiji stanovništvo: 12,76 milijuna IT zaposlenici: 1,5 milijuna

Uz infrastrukturu i porezne olakšice važnu ulogu u privlačenju tvrtki ima i uspostava velikog broja posebnih gospodarskih zona i softverskih parkova te bogatstvo kvalificirane radne snage. Bengaluru je trenutačno dom više od milijun i pol IT stručnjaka, a očekuje se da bi taj broj u bliskoj budućnosti mogao dosegnuti čak osam milijuna.

Iako Bengaluru prednjači prema broju tehnoloških startupova u Indiji, u stopu ga prati Hyderabad.

IT grad HITEC City

Taj je grad još sredinom 90-ih godina 20. stoljeća započeo transformaciju i danas je poznat kao financijska i tehnološka prijestolnica Telangane. Rast IT sektora u Hyderabadu potaknut je stabilnom političkom klimom u gradu, učinkovitom IT infrastrukturom, obiljem jeftine radne snage i snažnom potporom vlade. Zato neprestano raste broj multinacionalnih IT divova, poput Applea, Microsofta, Amazona, Googlea, Accenturea i drugih, koji otvaraju urede u Hyderabadu.

Hyderabad Šesti grad prema broju stanovnika u Indiji stanovništvo: 10,26 milijuna IT zaposlenici: 780.000

Aktivno se provode i opsežna ulaganja u gradsku digitalnu infrastrukturu kako bi se potaknula gradnja mnogih kampusa za smještaj niza tvrtki koje omogućavaju daljnji rast IT sektora. Jedan je od njih HITEC City – grad unutar grada koji nudi integrirane infrastrukturne objekte kao što su uredski prostori, proizvodna područja, dvorane, stambeni objekti za zaposlenike i trgovački kompleksi.