Upravljanje krizom: Budite šahovski velemajstor, a ne drvosječa u nadolazećoj recesiji

piše: Antonio Zrilić Logiko

Prema najnovijem McKinsey istraživanju čak 53 posto poslovnih lidera očekuje recesiju u bliskoj budućnosti - što je porast od nevjerojatnih 15 posto u samo tri mjeseca! Ovi podaci nas prisiljavaju da se zapitamo jesmo li spremni za ono što dolazi? Ako ste tek sada počeli razmišljati o ovome, niste zakasnili, ali morate djelovati brzo i pametno. Kako, pokušali smo sažeti na primjeru poduzetnice Marine

Marina je nervozno udarala prstima po stolu svog ureda. Pred njom su stajali izvještaji o poslovanju njezine tvrtke za protekli kvartal. Brojke su izgledale dobro - izvoz je porastao za impresivnih 18 posto. No, Marina je znala da iza tih ohrabrujućih podataka vreba neizvjesnost. Kao druga generacija na čelu obiteljskog poduzeća sa 75 zaposlenih i godišnjim prihodom od osam milijuna eura, Marina je osjećala težinu odgovornosti. Sjetila se kako je njezin otac vodio tvrtku kroz recesiju 2008. godine. Tada su, poput mnogih drugih, otpustili mnoge dobre radnike i drastično rezali zalihe. Ta odluka ih je koštala sporog oporavka kada se tržište počelo stabilizirati.

‘Ne smijem ponoviti tu grešku‘, pomislila je Marina, prisjećajući se lekcija iz prošlosti. Ali kako djelovati u svijetu gdje su izazovi sve kompleksniji? Fluktuacije u potražnji postajale su sve nepredvidljivije, cijene sirovina su rasle, a pronalazak kvalificiranih radnika bio je sve teži. Marina je znala da mora pronaći ravnotežu između opreza i hrabrosti, između očuvanja poslovanja i pripreme za budući rast. Uzela je svoj tablet i nervozno surfala po webu trežeći bilo kakav savjet. ‘Možda drugi poduzetnici imaju slična iskustva‘, pomislila je, otvarajući LinkedIn. Njezin pogled privukao je članak s naslovom ‘Recesija 2008 vs. 2025: Šahovska igra u doba recesije: Kako pametno voditi poslovanje kroz neizvjesna vremena‘. Zaintrigirana, počela je čitati…

Neumoljive brojke

E sad, da se vratimo u stvarnost. Prije par vikenda bili smo na berbi, pod žarkim suncem od 32 stupnja i brali grožđe dok se u pozadini čuo zvuk pile koja priprema drva za zimu. Ova slika savršeno dočarava trenutak u kojem se nalazimo - još uvijek ubiremo plodove ekonomskog rasta, ali već se pripremamo za hladnije dane koji dolaze. Nedavno objavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju iznenađujući rast hrvatskog izvoza u srpnju od čak 18 posto u odnosu na prošlu godinu. Na prvi pogled, ovo je fantastična vijest. Međutim, kao što Marina, protagonistica priče sa početka, dobro zna - iza ovih brojki krije se kompleksna stvarnost s kojom se suočavamo svakodnevno.

Ne bih želio biti zloguki prorok, ali stvarno, vrijeme za pripremu za krizu je za vrijeme dobrih godina (ili kvartala). Hoćete još podataka? Najnovije McKinsey istraživanje baca dodatno svjetlo na ovu situaciju. Prema njihovim podacima, čak 53 posto poslovnih lidera očekuje recesiju u bliskoj budućnosti - što je porast od nevjerojatnih 15 posto u samo 3 mjeseca! Ovi podaci nas prisiljavaju da se zapitamo - jesmo li spremni za ono što dolazi?

Ponavljanje grešaka?

U jednoj Linkedin anketi rezultati su pokazali sljedeće strategije koje poduzetnici planiraju primijeniti za ublažavanje eventualnih posljedica recesije: 43% se odlučuje za optimizaciju troškova i zaliha; 21% ulaže u nove tehnologije; 21% diversificira poslovanje; 14% čeka i prati situaciju Na prvi pogled, ovi rezultati djeluju ohrabrujuće. Većina lidera prepoznaje važnost proaktivnog djelovanja. Međutim, kao netko tko je prošao kroz recesiju 2008. godine, ne mogu a da ne osjetim blagu zabrinutost. Tada su mnogi, suočeni s recesijom, počeli drastično smanjivati zalihe i otpuštati radnike. Iako je to kratkoročno izgledalo kao mudra odluka, dugoročno je dovelo do problema i propuštenih prilika kada se tržište počelo oporavljati. To je istina bilo nakon nekoliko godina i puno kasnije nego se EU oporavila, ali to samo znači da trebamo uvijek biti spremni na uspjeh. Na kraju krajeva nakon kiše uvijek dolazi sunce.

Kada govorimo o taktikama, kao što je rezanje zaliha, stvar je u tome što je najlakše ‘optimizirati‘ one koje se najbolje prodaju. To vas može koštati vremena pri izlasku iz recesijskog moda i hvatanju vlaka oporavka, kao i zauzimanju pozicija i tržišta nakon krize. Marina i ostali zagovaratelji ove taktike moraju biti posebno oprezni i mudri. Naime, umjesto da rezanje troškova i zaliha shvatimo kao igru sjekirom, trebali bismo mu pristupiti kao šahovskoj partiji. Svaki potez treba biti dobro promišljen, s pogledom nekoliko koraka unaprijed.

Pametno s optimizacijom

Pametna optimizacija: Marina bi trebala preispitati svoje procese prognoziranja. Koje metode koristi i koristi li maksimalno svoje podatke za predviđanje potražnje? Optimizacija asortimana i strukture zaliha je ključna - koje proizvode njezini kupci stvarno trebaju?

Za početak, okupite tim stručnjaka iz prodaje, marketinga i analitike da preispitaju trenutne metode prognoziranja. Često se tvrtke previše oslanjaju na historijske podatke, zanemarujući vanjske faktore koji mogu značajno utjecati na potražnju.Razmotrite implementaciju naprednog sustava za predviđanje potražnje koji koristi strojno učenje. Takav sustav može analizirati ne samo interne podatke o prodaji, već i eksterne faktore poput ekonomskih indikatora, vremenskih uvjeta, pa čak i trendova na društvenim mrežama, pružajući tako sveobuhvatniju i precizniju prognozu.

Paralelno s tim, pokrenite inicijativu za optimizaciju asortimana. Analizirajte profitabilnost svakog proizvoda, ne samo u smislu marže, već i s obzirom na troškove držanja zaliha i logistike. Često se otkrije da neki proizvodi s naizgled visokom maržom zapravo generiraju gubitke zbog visokih troškova skladištenja i sporog obrtaja. Dakle treba gledati ukupne troškove (Total cost of ownership).

Uvedite redovite sastanke s ključnim kupcima kako biste bolje razumjeli njihove buduće potrebe. Ovi razgovori često mogu dovesti do uvida koji će pomoći u preciznijem planiranju zaliha i prilagodbi asortimana. Implementacijom ovih strategija, možete značajno unaprijediti svoje procese predviđanja potražnje i optimizacije zaliha, što će rezultirati boljim poslovnim rezultatima i većom konkurentnošću na tržištu. Zapamtite, cilj nije samo smanjiti troškove, već optimizirati poslovanje tako da budete spremni brzo reagirati na promjene na tržištu.

Mudro s tehnologijom

Ulaganje u tehnologiju: Automatizacija i digitalizacija mogu dugoročno smanjiti troškove. Marina bi trebala identificirati uska grla u proizvodnji. Mogu li edukacije i ciljane investicije u automatizaciju povećati fleksibilnost njezine tvrtke?

Za učinkovito ulaganje u tehnologiju, potrebno je provesti temeljitu analizu svih poslovnih procesa kako biste identificirali područja gdje bi tehnologija mogla donijeti najveću korist. Počnite s fokusom na skladište. Razmotrite uvođenje sustava upravljanja skladištem (WMS) koji može optimizirati raspored proizvoda i putanje prikupljanja. Ova implementacija često dovodi do značajnog povećanja efikasnosti, ponekad i do 20% ili više.

U proizvodnji, identificirajte uska grla. Međutim, umjesto da odmah krenete u skupu automatizaciju, prvo organizirajte edukacije za zaposlenike o lean metodologiji. Ovaj pristup često dovodi do značajnih poboljšanja u produktivnosti bez velikih kapitalnih ulaganja. Za neke procese, automatizacija će se ipak pokazati neophodnom. Ulaganje u kvalitetan softver za planiranje resursa poduzeća – ERP (a ne prerađeni knjigovodstveni program), koji integrira sve aspekte poslovanja, od nabave do prodaje, može omogućiti real-time uvid u poslovanje i brže donošenje odluka.

Mogućnosti diverzifikacije

Diversifikacija: Ovo je posebno važno za tvrtke poput Marine, koje možda ovise o nekoliko ključnih klijenata, dobavljača ili tržišta.

Za učinkovitu diversifikaciju, započnite s temeljitom analizom vašeg trenutnog poslovanja. Identificirajte ključne ovisnosti i potencijalne rizike. Prvo, razmotrite diversifikaciju baze klijenata. Analizirajte svoje postojeće klijente i identificirajte industrije koje su nedovoljno zastupljene u vašem portfelju. Razvijte ciljane marketinške kampanje za penetraciju u te sektore. Ovo može smanjiti vašu ovisnost o nekoliko ključnih klijenata. Geografska ekspanzija je sljedeći korak koji treba razmotriti. Ako većinom poslujete unutar jednog tržišta ili regije, istražite mogućnosti izvoza na nova tržišta. Pri tome budite spremni prilagoditi svoje proizvode ili usluge lokalnim potrebama i regulatornim zahtjevima.

Diversifikacija ne mora stati na klijentima i tržištima. Razmislite o diversifikaciji samog poslovanja. Možete li pokrenuti novi odjel koji bi pružao usluge povezane s vašom osnovnom djelatnošću? Na primjer, ako ste distributer, možda možete ponuditi logističke usluge drugim tvrtkama.

Glavni resurs - ljudi

Upravljanje ljudskim resursima: U vrijeme kada mnogi razmišljaju o otpuštanju, razmotrite ubrzavanje procesa uvođenja novih djelatnika. Može li Marina ponuditi konkurentnije uvjete kako bi osigurala stabilan tim? Je li prilagodila proces onboardinga za strane radnike?

U izazovnim vremenima, upravljanje ljudskim resursima postaje ključno za održavanje konkurentnosti i fleksibilnosti poslovanja. Umjesto da razmišljate o smanjenju radne snage, razmotrite kako možete ojačati kvalitetu tima. Promijenite pristup zapošljavanju. Umjesto da tražite samo iskustvo, fokusirajte se na potencijal i spremnost za učenje. Uvedite strukturirane testove za procjenu analitičkih sposobnosti i kulturne kompatibilnosti kandidata. Ovo vam može pomoći da pronađete talente koji će rasti s vašom tvrtkom.

Posvetite posebnu pažnju procesu onboardinga. Razvijte sveobuhvatan program koji novim zaposlenicima daje jasnu sliku o svim aspektima poslovanja. Za strane radnike, uključite jezične tečajeve i kulturnu orijentaciju. Efikasan onboarding može značajno skratiti vrijeme potrebno da novi zaposlenik postane produktivan član tima. Uvedite program mentorstva. Uparite juniore s iskusnijim kolegama, potičući tako prijenos znanja i jačanje organizacijske kulture. Ovo može biti posebno korisno za integraciju novih ili stranih radnika.

Implementacijom ovih strategija, možete stvoriti stabilniji, motiviraniji i produktivniji tim. U vremenima neizvjesnosti, vaši zaposlenici mogu biti vaša najveća snaga, omogućujući vam da se brzo prilagodite promjenama na tržištu i iskoristite nove prilike kada se pojave.

Dobavljači – ključni partneri

Suradnja s dobavljačima: Unaprijedite odnose s ključnim partnerima. Marina bi trebala razmisliti o skraćivanju rokova plaćanja za svoje najvažnije dobavljače, čime bi osigurala stabilnost svojeg lanca opskrbe.

U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, dobavljači su ključni partneri u vašem uspjehu, a ne samo izvori robe. Počnite organiziranjem sastanaka s vašim top dobavljačima. Umjesto da se fokusirate isključivo na cijene i rokove isporuke, usmjerite razgovor na dugoročnu suradnju. Otvoreno podijelite svoje poslovne planove i izazove, tražeći njihov input i ideje. Ova transparentnost može dovesti do inovativnih rješenja i jačeg partnerstva.

Razmotrite skraćivanje rokova plaćanja za strateške dobavljače. Iako ovo može kratkoročno utjecati na vaš novčani tok, dugoročno može osigurati stabilniju opskrbu i bolje cijene. Pokrenite program zajedničkog razvoja proizvoda s nekoliko ključnih dobavljača. Ovo može rezultirati inovativnim proizvodima koji vam mogu dati konkurentsku prednost na tržištu. Također, to produbljuje vašu vezu s dobavljačima, čineći ih više partnerima nego samo vendorima. Uvedite sustav ocjenjivanja dobavljača koji ide dalje od tradicionalnih metrika poput cijene i kvalitete. Uključite faktore poput inovativnosti, fleksibilnosti i održivosti u svoje evaluacije.

Nema jednog rješenja

Ono što je ključno zapamtiti jest da priprema za krizu počinje za vrijeme dobrih godina. Ako ste tek sada počeli razmišljati o ovome, niste zakasnili, ali morate djelovati brzo i pametno. Nema univerzalnog rješenja, ali vjerujem da pametnim odlukama i pravovremenom reakcijom mnoga poduzeća, uključujući i Marinino, mogu izaći iz ove krize jača. Ključno je aktivno upravljati promjenama, ostati fleksibilan i gledati dugoročno. Zapamtite, najbolji šahovski velemajstori predviđaju nekoliko poteza unaprijed. U poslovnom svijetu, to znači balansiranje između opreza i pripreme za budući rast. Ne dopustite da vas trenutna neizvjesnost paralizira. Umjesto toga, iskoristite je kao priliku za preispitivanje vaših procesa, optimizaciju poslovanja i pozicioniranje za budući uspjeh.