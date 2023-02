Smart cities: Kako Split planira smanjiti emisiju CO2?

Digitalizacija i održivost glavna su tema posljednjih godina ne samo među poduzetnicima nego i među gradonačelnicima. Projekti energetske učinkovitosti zajedno s provođenjem digitalnih rješenja kako bi se građanima olakšao život, a samim time i smanjila muka s administracijom, glavni su fokus hrvatskih gradova u planiranju budućih aktivnosti i povlačenju sredstava iz europskih fondova.

Jedan od hrvatskih gradova koji kontinuirano radi na implementaciji i razvoju više projekata iz područja digitalizacije i održivosti je Split koji je u proteklih nekoliko godina radio na projektima kao što su smartcity.split.hr, GIS portal grada Splita, Inteligentni transportni sustavi, sustav javnih bicikala, SuSTainable i mnogi drugi.

Projekt koji se svakako ističe je Inteligentni transportni sustavi (ITS) koji predstavlja nadogradnju klasičnog sustava prometa i transporta te dovodi do poboljšanja performansi odvijanja prometa, baš kao i do veće sigurnosti u prometu, udobnosti i zaštite prometa.

‒ Ovaj, jedan od najmodernijih, ITS zahvaljujući visokotehnološkoj regulaciji ubrzat će protočnost prometa u Splitu, smanjiti gužve, povećati sigurnost i omogućiti da se maksimalno iskoriste postojeći prometni kapaciteti ‒ poručio viši savjetnik za protokol i međunarodnu suradnju Grada, Hrvoje Puljiz.

Završetak projekta, kako su poručili iz Grada, očekuje se u drugoj polovici 2025. godine, a ukupna vrijednost projekta je oko 12,8 milijuna eura, od 85 posto čine bespovratna sredstva.

Veliki značaj gradovi su dali i obnovljivim izvorima energije i to instaliranjem solara na javnim površinama pa tako i grad Split kroz projekt ‘SuSTainable‘ nastoji povećati kapacitete za proizvodnju solarne energije na javnim objektima u vlasništvu Grada te se planira instalacija integrirane fotonaponske elektrane na 14 javnih objekata kako bi se povećala proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora.

Ovaj projekt bi naravno trebao doprinijeti i smanjenju emisija CO2 za 186 tona godišnje te imati velik utjecaj u ublažavanju klimatskih promjena. Split bi tako kroz 14 mjeseci trebao biti nešto održiviji i ‘zeleniji‘ grad.

O svemu tomu bit će riječi na konferenciji Smart Cities koja će se održati u utorak, 28. ožujka na Zagrebačkom velesajmu, gdje će čelni ljudi hrvatskih gradova, uključujući i gradonačelnika Splita Ivicu Puljka, predstaviti nove pametne projekte, otvorene natječaje i buduće planove. Pridružite nam se na konferenciji uz prethodnu prijavu.