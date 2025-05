Serwizz: Platformu za digitalizaciju procesa servisiranja i održavanja

U svijetu gdje više od 75 posto tvrtki još uvijek koristi papir, tablice i nepovezane sustave, Serwizz dolazi kao rješenje

Startup iz inkubatora Tehnološkog parka Split, Workspace, lansirao je svoj novi inovativni proizvod Serwizz – sveobuhvatnu SaaS platformu za digitalizaciju i automatizaciju servisnih procesa. Novi digitalni proizvod Workspace je razvio u sklopu INVENTO akceleracijskog programa za poduzetnike početnike kojeg TPS provodi u suradnji s Invento Capital Partners u sklopu projekta ‘Jačanje akceleracijskih aktivnosti‘ HAMAG BICRO-a.

U svijetu gdje više od 75 posto tvrtki u raznim industrijama još uvijek koristi papir, tablice i nepovezane sustave za upravljanje radom, Serwizz dolazi kao rješenje koje eliminira kašnjenja, pogreške i suvišnu administraciju te donosi potpunu digitalnu transformaciju servisnih procesa.

Serwizz je platforma koja objedinjuje timove, zadatke, klijente i opremu unutar jednog sustava te pruža podršku za:

- digitalne radne naloge

- preventivno održavanje

- ticketing sustav

- liste za provjeru

- upravljanje zadacima, resursima, imovinom i objektima

- praćenje radnih sati

- naprednu analitiku i prilagodljive radne procese

- AI podršku

Ono što Serwizz izdvaja od konkurencije jest njegova fleksibilnost i mogućnost integracije u postojeće radne procese, bez potrebe za njihovom izmjenom.

Razvijen u sklopu Tehnološkog parka Split, proizvod već pokazuje konkretne rezultate u industriji, posebno u nautičkom sektoru – koristi se u brodogradilištima, charter agencijama i kod pružatelja usluga održavanja brodova. Iskustvo i znanje tima iz Workspace agencije pretočeni su u rješenje koje ne samo da digitalizira poslovanje, već pomaže i u ostvarenju ciljeva održivosti, smanjujući papirnatu dokumentaciju.

- Znali smo da tržištu treba jednostavno, ali potpuno rješenje koje se uklapa u postojeće procese. Zato smo stvorili Serwizz – platformu koji eliminira nepotrebnu papirologiju, smanjuje pogreške i povećava operativnu učinkovitost, čime vam štedi vrijeme i novac - kaže Ivan Lovrić, suosnivač Serwizza.

U Tehnološkom parku Split kažu da su ponosni što upravo u njihovom prostoru i uz njihovu podršku nastaju proizvodi koji mijenjaju način poslovanja u IT industriji. Ako želite poboljšati operativnu učinkovitost vašeg servisnog tima bez da mijenjate postojeće procese, Serwizz je sve što vam treba na jednom mjestu - bez složenih implementacija ili dodatnog IT tima. Uz to, prvih mjesec dana je besplatno!