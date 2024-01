Hrvatska tvrtka predstavila Soltiq, prvu mobilnu solarnu punionicu vozila u Europi

Zagrebačka tvrtka Bravarija Ivanić predstavila je u četvrtak Soltiq, prvu autonomnu mobilnu solarnu punionicu električnih vozila u EU, koja će koštati kao električno vozilo srednje veličine, a prototip je predstavljen kao rješenje za globalno aktualne probleme manjka infrastrukture za punjenje tog tipa vozila.

Vlasnik tvrtke Tomislav Ivanić istaknuo je da je kompletna konstrukcija Soltiqa prenosiva, da se sklapa pritiskom gumba i da se može odvesti na bilo koje mjesto - vrh planine, plažu i sl. Proizvodi su modularni, mogu se međusobno spojiti, što znači da je moguće spojiti više komada u jednu cjelinu i tako dobiti veći kapacitet baterije i veću brzinu punjenja iz solara, odnosno energije sunca.

- Sama konstrukcija rađena je da izdrži udare vjetra od 150 kilometara na sat i 50 kilograma snijega po kvadratnom metru. Konstrukcija Soltiqa teška je oko 1.200 kilograma, sa svim baterijama i solarima, sa svim onime što ona nosi sa sobom. Bitno je da mjesto na kojem će se postavljati ima sunca i tvrdo tlo - rekao je Ivanić, dodavši kako će se raditi po sistemu ključ u ruke. Cijena Soltiqa, kazao je, bit će u rangu srednjeg, prosječnog električnog vozila.

Ivanić je kazao da je projekt od ideje do realizacije trajao četiri mjeseca, dodavši da se brzo išlo u realizaciju ideje jer je evidentno da nedostaje infrastrukture za punjenje električnih vozila. U razvoj mobilne električne punionice uloženo je oko milijun eura, što je po njemu dosta obzirom na hrvatske standarde i industriju.

- Dosta je to novca, ali samo tako možemo ići naprijed - istaknuo je Ivanić.

Mobilna solarna punionica, kada krene masovna proizvodnja, moći će se naručiti preko internetske stranice navedene tvrtke, a nakon plaćanja punionica će biti dostavljena na traženu adresu, dok će kupac morati ‘skinuti‘ aplikaciju i pokrenuti instalaciju solarne punionice.

Punionica se može sklopiti i rasklopiti, a mogu se i svakodnevno (ako je to potrebno) prati paneli kako bi se dobila bolja efikasnost punjenja. Masovna serijska proizvodnja Soltiqa trebala bi krenuti tijekom ovog ljeta, a tvrtka bi mjesečno mogla proizvoditi dvadesetak komada.

Razvojni inženjer Nino Babojelić istaknuo je da se cijela baterija Soltiqa, koja ima 30 kilovatsati, može napuniti u jednom danu.

- Treba naglasiti da se ne radi o brzom punjaču, no on omogućuje da se vozilo puni bilo gdje, s obzirom na to da je infrastruktura za punjenje globalno veliki problem. Soltiq rješava taj problem. Snaga samog punjenja je šest kilovata - rekao je Babojelić.

Prema njegovim riječima, zamisao im je da Soltiq pomogne u tranziciji u kojoj svijet prelazi na električna vozila. Na tom uređaju, osim automobila, mogu se puniti i električni bicikli, mobiteli i slično.