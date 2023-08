OpenAI dnevno troši 700 tisuća dolara, mogući bankrot do kraja 2024.

OpenAI, tvrtka za umjetnu inteligenciju koja je tu inteligenciju popularizirala svojim ChatGPT chatbotom suočava se s nekoliko različitih kriza, koje bi mogle ovu AI tvrtku do kraja 2024. godine poslati u bankrot. Naime, prema izvješću časopisa Analytics India Magazine, OpenAI dnevno troši nevjerojatnih 700 tisuća dolara samo za pokretanje ChatGPT-a, a u korist im ne ide ni pad korisnika ChatGPT-a kojih je iz mjeseca u mjesec sve manje.

Kada je web stranica ChatGPT-a zabilježila manji broj korisnika u lipnju u usporedbi sa svibnjem, rečeno je kako je to vjerojatno zbog početka učeničkih praznika koji su navodno veliki korisnici ovog chatbota. Međutim, to objašnjenje iz tvrtke našlo se na dugom štapu, a mnogi vjeruju da se pad događa jer su i druge tvrtke počele graditi vlastite botove otkako je tvrtka izdala ChatGPT API za korisnike. Do kraja srpnja baza korisnika ChatGPT-a još je više pala. Prema SimilarWebu, u usporedbi s 1,7 milijardi korisnika u lipnju, srpanj je zabilježio pad od 12 posto na mjesečnoj razini na 1,5 milijardi korisnika.

Udvostručeni gubici

Iako je izvršni direktor Sam Altman jednom prilikom izjavio kako mu profit nije na prvom mjestu, tvrtki bi u trebao biti, pa se tvrtka već prije iz ‘non-profit‘ organizacije promijenila u ‘for-profit‘. No, OpenAI još uvijek nije profitabilan, a u svibnju su se njegovi gubici popeli na 540 milijuna dolara.

Tvrtku na životu za sad održava ulaganje Microsofta od 10 milijardi dolara iako je OpenAI je projicirao godišnji prihod od 200 milijuna dolara u 2023. To se naravno neće dogoditi, kao ni projekcija za 2024. godinu kada su planirali ostvariti milijardu dolara profita. Takve projekcije su sada samo lijepa želja jer gubici samo rastu. Prema izvješću, rad ChatGPT-a košta 700 dolara dnevno, a sve to ide kroz džepove Microsofta i drugih nedavnih investitora, koji već gledaju kako tvrtka kreće nizbrdo.

Muskov pritisak

Ranije se vjerovalo da će najveći konkurenti u AI utrci protiv OpenAI-ja biti Google ili Meta, ali sada s Muskovim X-om koji najavljuje sve i svašta, narativ se potpuno promijenio. Musk je sklon bijesu protiv OpenAI-ja i izgradnji rivalskog chatbota. Zanimljivo je da je njegova ideja o izgradnji ‘TruthGPT-a‘, koji nije toliko politički pristran kao ChatGPT, bila zanimljiva mnogim ljudima. Čak je kupio 10 tisuća NVIDIA GPU-a kako bi pokrenuo svoj AI projekt. To znači da Musk već vreba i smišlja što će njegov X ponuditi, a ima veze s umjetnom inteligencijom.

To sve ostavlja OpenAI u nezavidnoj situaciji. Pritisci korisnika i drugih tvrtki postaju sve veći i tvrtka bi zaista mogla podnijeti zahtjev za bankrot do kraja 2024. ako se u priču ne umiješa neki investitor koji će Altmanu osloboditi još koju milijardu.