Tržišta podcjenjuju kratkoročne rizike opskrbe žitaricama; cijene pšenice mogle bi ponovo rasti

Pad cijena pšenice se nastavio prema 240 eura po toni zahvaljujući rekordnom urodu pšenice u Rusiji (oko 100 milijuna tona) te snažnoj dinamici izvoza iste u zadnje vrijeme.

Pritom trgovci zanemaruju povećani rizika od raskida ugovora o trgovini žitaricama između Rusije i Ukrajine. Ruska strana, naime, i dalje uvjetuje produljenje sporazuma nakon 18. svibnja oslobađanjem vlastitog poljoprivrednog izvoza od ‘zapadnih’ sankcija. Ne ispuni li Zapad zahtjeve, pomorski izvoz ukrajinskih poljoprivrednih kultura mogao bi biti značajno otežan te spasti na svega osam do deset milijuna tona. Uostalom, tada bi postalo upitno u kojoj mjeri su transporteri žita još uvije voljni i po kojoj cijeni jamčiti prijevoz s obzirom na rizik od ruskih napada, navodi Hrvatska udruga poslodavaca u svojoj prošlotjednoj analizi tjedna.

U međuvremenu, mediji najavljuju nove trgovinske sankcije Rusiji u sklopu kojih bi u tu zemlju bio dozvoljen samo izvoz robe u humanitarne svrhe. Ukoliko bi to isprovociralo ruski embargo na izvoz pšenice na Zapad, to bi značajno povećalo potražnju za pšenicom iz EU i SAD-a među onim zemljama koja su do sada uvozile rusku pšenicu iako podaci pokazuju da su članice EU srezale uvoz ruskog žita.

Također, nije baš vjerojatno da bi Rusija prekinula isporuke žitarica Bliskom istoku ili Sjevernoj Africi gdje Rusija izvozi velike količine dizela otkad je EU otpala kao ključni kupac.

Sve u svemu, procjene govore kako tržišta podcjenjuju kratkoročne rizike opskrbe žitaricama zbog čega bi cijene pšenice mogle ponovo rasti prema 270 eura po toni.

Ponovni rast cijena kave Arabica na šestomjesečni maksimum od 205 centi po funti odražava nepovoljne kišne klimatske prilike na brazilskim poljima kao i objavu pada izvoza kave od 20 posto godišnje u veljači te ožujku od strane Brazila i Kolumbije. Po proteku spomenutih nestabilnosti cijena kave bi se trebala stabilizirati zahvaljujući povoljnijim izgledima za brazilski urod ove kulture. U nastavku godine, cijene kave bi se mogle održati malo iznad postojećih USD 180 po funti. Slabija svjetska potražnja mogla bi podržati pad cijena, no prognoze rekordnog deficita na tržištu kave i dalje osiguravaju suprotni predznak.

Volatilnost cijena umjetnih gnojiva, ekstremne vremenske neprilike te jačanje brazilskog reala u odnosu na američki dolar, su glavni faktori neizvjesnosti