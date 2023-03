Wall Street porastao nakon tri tjedna pada, u fokusu Fed

Na Wall Streetu su prošloga tjedna burzovni indeksi porasli, nakon tri tjedna pada, no trgovalo se nesigurno jer će zbog povišene inflacije američka središnja banka nastaviti s podizanjem kamatnih stopa.

Na Wall Streetu je Dow Jones ojačao 1,75 posto, na 33.390 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,9 posto, na 4.045 bodova, a Nasdaq indeks 2,6 posto, na 11.689 bodova.

Posljednjih se tjedana na najvećoj svjetskoj burzi trguje nestabilno jer inflacijski pritisci u SAD-u ne popuštaju tako brzo kako su se ulagači nadali. Stoga je sve izvjesnije da će američka središnja banka podignuti kamatne stope na više razine nego što se na tržištu očekivalo i na njima ih zadržati dulje nego što se procjenjivalo.

Najviše pažnje ulagača privlače poruke čelnika Feda. Tako su, primjerice, u srijedu cijene dionica pale, nakon što je Neel Kashkari, predsjednik ogranka Feda u Minneapolisu, kazao da je spreman za povećanje kamata na sjednici u ožujku i za 0,25 i za 0,50 postotnih bodova.

U četvrtak su, pak, burzovni indeksi porasli, nakon što je Raphael Bostic, predsjednik Feda u Atlanti, kazao da bi središnja banka u ožujku trebala povećati kamate za 0,25 postotnih bodova. Pojasnio je da se zalaže za polagano i postupno zaoštravanje monetarne politike, a ne više tako naglo kao prošle godine.

Premda je moguć sporiji tempo povećanja kamata, očekivanja u vezi konačnih kamata nisu se promijenila. Na tržištu novca procjenjuje se da će Fed još barem u dva ili tri navrata povećati kamatne stope, i to u raspon od 5,50 do 5,75 posto do rujna, dok se trenutno te kamate kreću između 4,50 i 4,75 posto.

Povećanje kamata oslabit će potrošnju, a time i gospodarstvo, pa je pitanje samo hoće li uslijediti plitka recesija ili ‘mekano prizemljenje‘ gospodarstva.

- Sve ovisi o Fedu i tome kako će uspjeti usporiti gospodarstvo. Fed govori tržištima ono što žele čuti, ali i upozorava da će kamate morati rasti, ovisno o gospodarskim pokazateljima - kaže David Carter, direktor u JPMorgan Private Bank.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,9 posto, na 7.947 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 2,4 posto, na 15.578 bodova, a pariški CAC 2,2 posto, na 7.348 bodova.