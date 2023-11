Solinski Creative design proslavio proširenje salona i obilježio gotovo desetljeće uspješnog poslovanja

Cilj im je nastavak širenja poslovanja te tima, kako bi još suverenije nastavili pružati najkvalitetniju uslugu na tržištu

Solinska tvrtka Creative design može se pohvaliti da je ustrajnošću, dobrim vođenjem, uz dosta rizika i odvažnosti u 8 godina poslovanja uvelike promijenila smjer poslovanja i postala lider. Kada govorimo o liderstvu, objašnjava direktor tvrtke Stipan Grubišić, riječ je o poziciji koju Creative design ima kao distributer i proizvođač dizajnerskog, visokokvalitetnog namještaja i opreme za ugostiteljske objekte, hotele, apartmane, kafiće, a sve više i privatne objekte na području Hrvatske. Ono što dodaje jest da kvalitetu i vrhunsku ponudu prepoznaju i klijenti iz regije i okruženja.

Počeli su kao distributeri ledomata, no ideja kada se pokretala tvrtka nije bila stati na tome. Kroz godine Creative design etablirao se kao partner brojnim hotelskim lancima, ugostiteljskim objektima, apartmanima koji kod njih pronalaze vrhunsku uslugu i opremu za prostore više od 30 domaćih i inozemnih brendova, vrhunskih proizvođača, a od vremena pandemije i sami su se okrenuli proizvodnji.

Nedavnom proslavom organiziranom povodom značajnog proširenja postojećeg salona, koji danas obuhvaća više od 400 kvadratnih metara, obilježili su i sve dosadašnje godine uspješnog djelovanja te se zahvalili klijentima, partnerima i dizajnerima bez kojih njihova poslovna priča ne bi bila ovako uspješna i bez kojih budućnost ne bi bilo moguće planirati.

A ono što planiraju, priča Grubišić, pozitivno je i vjeruje da će biti lako ostvarivo.

Vlastiti brend KA3GA

– Na samom pocetku smo se specijalizirali u području ugostiteljstva i omogućili kupcima realizaciju onoga što se nalazilo na renderima, koji su iznimno realistični. Cilj nam je nastaviti u tom smjeru. Još ćemo se više okrenuti dizajnerima interijera i kupcima kojima će trebati pouzdan i kvalitetan partner u opremanju objekata, no raduje nas i da nas ostatak Hrvatske, uz Dalmaciju, prepoznaje kao pouzdanog partnera. To je vjetar u leđa i nastavljamo tim smjerom dalje. Tijekom pandemije, možda u najriskantnije vrijeme, mi smo svoje poslovanje proširili. Okružili smo se najboljim domaćim dobavljačima sirovina i pokrenuli vlastitu proizvodnju u pogonu koji se prostire na 2300 m2. Danas nismo samo više salon namještaja. Nudimo i uslugu dizajna interijera, izradu svih nacrta i sve provodimo u djelo te smo proizvođač vrhunskih stolica i separea po mjeri brenda KA3GA. Tako ćemo nastaviti dalje – priča direktor Creative designa.

Traže pojačanje u timu

Na njega se nadovezao voditelj proizvodnje Tonći Ercegovac rekavši:

– Trenutno se susrećemo s izazovom pronalaska kvalificirane radne snage u vidu tapetara, krojača, krojača, šivača i veliki dio poslovnih napora usmjerit ćemo u taj segment. Želja nam je zaposliti ljude iz naše okolice koji bi upotpunili naš tim i omogućili nam da i dalje ostvarujemo vrhunsku uslugu i postavimo ljestvicu još malo više. –

U proteklih osam godina poslovanja Creative design je opremio više od tisuću objekata od hotela, apartmana i ugostiteljskih objekata, surađivao s mnogobrojnim poslovnim i privatnim subjektima te ostvario važna partnerstva s dizajnerima interijera iz gotovo cijele Hrvatske. U svom proširenom salonu, u Solinu, na adresi Most Franje Tuđmana 8b u Solinu, danas nude kompletnu uslugu od dizajna do isporuke, a svi potencijalni kupci dolaskom u prodajni prostor mogu pogledati sav namještaj i steći dojam kako on funkcionira u prostoru. Povodom otvorenja i nedavno organizirane proslave kupcima nude i promotivni slavljenički popust od 40 posto na odabrani dio asortimana.