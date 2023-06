Meta planira smanjiti dobnu granicu za korištenje VR headseta s 13 na 10 izazivajući zabrinutost roditelja

Američki tehnološki div Meta planira sniziti preporučenu dob za korištenje svojih naočala na virtualnu realnost Quest s 13 na 10, objavljeno je krajem prošlog tjedna. Potez je to koji bi mogao izazvati nove brige o privatnosti i sigurnosti djece iako tvrtka već raspravlja s regulatorima o ovim planovima kako bi pokušali ublažiti zabrinutost roditelja oko rizika kojim bi djeca mogla biti izložena.

Iz Mete su poručili da će za postavljanje računa biti potrebno roditeljsko odobrenje te da će mladi korisnici vidjeti samo aplikacije i sadržaj prilagođen djeci. Quest headset omogućuje korisnicima da uđu u takozvani metaverzum te da igraju igre u virtualnoj stvarnosti.

Tijekom prošle godine, Meta je polako smanjila dobna ograničenja za svoje aplikacije virtualne stvarnosti kako bi dosegla mlađu publiku, a u travnju su objavili da će osobama mlađim od 18 godina omogućiti korištenje Horizon Worldsa, svoje društvene mreže temeljene na virtualnoj stvarnosti. Ipak, Horizon Worlds ostat će ograničen na korisnike od 13 i više godina.

Meta je u svom blogu rekla da mijenja dob za Quest headset kako bi ‘obiteljima pružila još više načina za korištenje i uživanje‘ u njihovom proizvodu te da su dodatno posvećeni ‘izgradnji sigurnih i pozitivnih iskustava za mlade ljude‘.

Dopuštanje djeci i tinejdžerima da koriste određene tehnologije dugo je već sporno pitanje, a prošlog je mjeseca američki zdravstveni sustav izdao i javno upozorenje o rizicima društvenih medija na maloljetnike, pozivajući na shvaćanje ‘štete za mentalno zdravlje i dobrobit djece i adolescenata‘ koje uzrokuju društvene mreže.

Također je poslan apel kreatorima politike da maloljetnicima ograniče pristup društvenim mrežama kako bi zaštitili djecu i njihovu privatnost.

Virtualna stvarnost je relativno novo područje i njegovi rizici se još uvijek pokušavaju shvatiti, ali uznemiravanje, napadi, maltretiranje i govor mržnje već su dugo rašireni u igrama virtualne stvarnosti koje su dio metaverzuma iako postoji nekoliko mehanizama za prijavu štetnog ponašanja.

Regulatori također zabrinuti

Kako je zabrinutost porasla, regulatori su poduzeli mjere. Američka Savezna komisija za trgovinu nedavno je intenzivirala svoje akcije protiv tehnoloških tvrtki zbog kršenja saveznog zakona o privatnosti djece. Taj zakon, nazvan Zakon o zaštiti privatnosti djece na internetu, zahtijeva od web-stranica i aplikacija namijenjenih mladima da dobiju pristanak roditelja prije prikupljanja osobnih podataka poput adrese e-pošte ili točne lokacije.

Meta i njezine platforme posebno su zabrinjavale regulatore. Prošlog su mjeseca iz Komisije poručili da razmatraju akciju kojom bi se Meti zabranilo da profitira na podacima maloljetnika što bi značilo ograničavanje Instagrama i Horizon Worldsa te su istaknuli da je tvrtkina ‘nesmotrenost‘ dovela djecu u opasnost na društvenim mrežama. Iz Mete su pak zatražili obustavu ovakve akcije.

Odluka o snižavanju dobne granice za ​headset ​dolazi u trenutku kada je izgradnja metaverzuma postala ključna za Metinu budućnost. Mark Zuckerberg, osnivač i izvršni direktor tvrtke, proveo je posljednje dvije godine prebacujući svoje poslovanje na društvenim mrežama u metaverzum. Prošle je godine potrošio gotovo 14 milijardi dolara za proširenje Reality Labsa, ogranka tvrtke koji je posvećen izradi hardvera i razvoju metaverzuma.

Visoki troškovi pokušaja da se metaverzum pretvori u mainstream posao prestrašili su Wall Street, što je uzrokovalo prošlogodišnji pad dionica ove kompanije. Entuzijazam za metaverzum također je oslabio tijekom prošle godine i to zbog sve većeg razvoja umjetne inteligencije i popularnih chatbota. Ipak, svi Zuckerbergovi napori i dalje su usmjereni isključivo na razvoj metaverzuma.

Snižavanje minimalnih dobnih granica za Quest moglo bi pomoći mlađoj publici da se upozna s metaverzumom, slično kao što je Facebook prvobitno započeo s radom na sveučilišnim kampusima 2004., što je rezultiralo njegovim daljnjim korištenjem i nakon završetka fakulteta.

Meta se intenzivno želi integrirati u živote maloljetnika slijedeći strategiju gaming tvrtki kao što su recimo Roblox, Microsoft i Epic Games. Njihove igre, prvenstveno Minecraft i Fortnite imaju zajedničku bazu korisnika koja broji stotine milijuna ljudi mlađih od 35 godina.

‒ Ono što smo vidjeli jest da Meta kontinuirano snižava dobnu granicu za svoje proizvoda virtualne stvarnosti i to bez ikakvih dokaza da su te stvari sigurne za mlade ‒ rekao je za New York Times Josh Golin, izvršni direktor Fairplaya, neprofitne organizacije za zagovaranje prava djece dodajući da je to više nego bijedno s obzirom da koriste djecu na natjecanje na tržištu i ne razmišljaju što je najbolje za njih.

No Meta ne odustaje pa su tako regulatorima predložili roditeljski nadzor koji bi uključivao vremensko ograničenje i kontrolu sadržaja.