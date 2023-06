20. rođendan Terma Tuhelj: Vizija, posvećenost i kontinuirano ulaganje u srcu Zagorja

Već dva desetljeća "pišu" jednu od najuspješnijih turističkih priča u kontinentalnoj Hrvatskoj. Dvadeset godina izvrsnosti i poslovne promišljenosti proletjelo je u trenu, no uspjeh – kako kažu Florjan Vasle i Vasja Čretnik, direktori Terma Tuhelj – nije došao sam od sebe. Sve je počelo 2003., kad su od bivšeg vlasnika TRC-a Mihanović kupili nekretnine, sustavno ulagali u infrastrukturu i nove proizvode te, najvažnije, zaposlenike, koji su i danas temelj njihova uspjeha.

Terme Tuhelj nadaleko su poznata destinacija u koju se gosti rado vraćaju. Stvorili ste brend koji je postao svojevrsni sinonim za toplice. U čemu je tajna uspjeha?

Vasja Čretnik: Svih ovih godina osluškivali smo potrebe tržišta i naših gostiju. Ponosni smo što smo uspjeli izgraditi uspješnu turističku priču koja privlači sve više turista kroz cijelu godinu, koja je postala najvažniji čimbenik u području turizma u Krapinsko-zagorskoj županiji, a ima i vrlo važnu ulogu u kontinentalnom turizmu Hrvatske. Također, kontinuirano širimo vidljivost i na inozemnom tržištu te ulažemo u digitalizaciju poslovanja, što sve u konačnici doprinosi dobrim poslovnim rezultatima.

U rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih sadržaja, osmišljavanje nove ponude i edukaciju zaposlenika u proteklih 20 godina uložili ste 30 milijuna eura. Planirate li daljnje investicije?

Vasja Čretnik: Pred nama je novi investicijski ciklus, koji kreće već ovog ljeta novim adrenalinskim toboganom na vanjskim bazenima. Do sada smo uložili više od 30 milijuna eura, a planiramo uložiti dodatnih 30 milijuna u sljedećih 5 godina.

Florjan Vasle: Očekuju nas velike stvari. Daljnja digitalizacija poslovanja, vlastita solarna elektrana i kotlovnica na drvnu biomasu i novi, spomenuti adrenalinski tobogan Tuhi Slide, koji je kombinacija zatvorene tube i otvorenog slide dijela kojim se spušta na gumonima, samo su dio novog investicijskog ciklusa koji će našu ponudu podići na sasvim novu razinu. U kasnijoj fazi i rekonstrukcija bazenskog kompleksa, sauna, restorana u sklopu bazena, ali i novi smještajni kapaciteti.

Planirati li povećanje smještajnih kapaciteta?

Vasja Čretnik: Arhitekti Vreš i Mikelić, koji razvijaju viziju Terma Tuhelj od 2012., kada su za Hotel Well**** primili nagradu Viktor Kovačić kao najbolje arhitektonsko rješenje, u narednom investicijskom ciklusu na mjestu sadašnjeg hostela Vila planiraju gradnju novog smještajnog objekta s 46 jedinice. Također, u planu je i nadogradnja Hotela Well s tri slobodno stojeća paviljona međusobno povezana toplom vezom.

U sklopu Terma Tuhelj nalazi se jedini kamp s 5* na kontinentu, a prepoznali ste sve popularniji glamping te ga uvrstili u ponudu. Kakva su prognoze za sezonu?

Florjan Vasle: Nakon što je 2019. postojeći kamp obnovljen, u vrijeme najveće krize za turistički sektor, 2020. godine, kao produžetak kampu Vita***** nastaje Glamping village Terme Tuhelj*****, moderan kompleks mobilnih kućica s pripadajućom wellness i spa ponudom s visokih pet zvjezdica. Glamping sadrži 36 mobilnih jedinica, privatan parking, bazen, privatan glamping wellness, a investicija je realizirana s austrijskim partnerom Gebetsroitherom. Posljednjih godina bilježimo sve veći interes za glamping. Ljudi su željni povratka prirodi, mira, tišine, ali i daška luksuza u kombinaciji s najboljim wellness ponudom. Ako je suditi prema brojkama, očekuje nas još jedna sjajna sezona.

Ulažete i rastete, a sudeći po rezultatima, trudi se itekako isplati. Koliko su u cijeloj priči bitni kvalitetni zaposlenici?

Vasja Čretnik: Jasna vizija razvoja, stalno ulaganje u kvalitetu usluga i traženje napretka iznimno su važni ako želite izgraditi uspješnu turističku priču. Ipak, stvari postaju znatno kompliciranije ako nemate kvalitetan i motiviran kadar. Zaposlenici su temelj Terma Tuhelj i želimo da znaju koliko ih cijenimo te ćemo u njihov razvoj i zadovoljstvo i dalje nastojati ulagati.

Briga o lokalnoj zajednici često se odražava kroz vaše poslovanje. Koliko je važno vratiti zajednici?

Vasja Čretnik: Dobra suradnja s lokalnom zajednicom ključna je za dugoročan razvoj kako tvrtke, tako i same destinacije. Suradnja se odvija na više razina, od sponzorstva i pomoći lokalnim sportskim klubovima do humanitarnih akcija. Također, kvalitetno surađujemo s Općinom Tuhelj, susjednim općinama i Županijom. Važna je i suradnja s lokalnim proizvođačima od kojih nabavljamo domaće proizvode te ostalim pružateljima turističkih usluga. Svjesni smo da je u konačnici važno iskustvo koje je gost doživio u destinaciji te da što je ponuda raznovrsnija i bogatija, to je veća vjerojatnost da će se vratiti.