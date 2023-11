A1 Hrvatska i KEKS Pay omogućili još jednostavnije plaćanje u A1 webshopu

A1 Hrvatska prvi je telekom na domaćem tržištu koji svojim korisnicima donosi mogućnost plaćanja KEKS Pay aplikacijom u svojem webshopu. Suradnjom s najpopularnijim hrvatskim fintech servisom, iza kojeg stoji Erste banka, A1 Hrvatska potvrđuje poziciju tržišnog inovatora i kontinuirana ulaganja u korisničko iskustvo.

Mnogobrojne su prednosti online trgovina, od dostupnosti većeg broja proizvoda nego na fizičkim lokacijama do toga da su uvijek „otvorene“, a značajan porast popularnosti i prometa imale su u vrijeme korona krize. No, unošenje broja kartice, sigurnosnog koda i autorizacija usporavaju sam proces kupnje. Na A1 webshopu može se plaćati bez unošenja podataka s kartice i dodatnih autorizacija – transakcija se odvija putem KEKS Pay aplikacije u samo par klikova. Najpopularnija je to platna aplikacija razvijena od Erste banke, a omogućuje brzo i sigurno slanje i primanje novca, bez naknada. Namijenjeno je svima, neovisno u kojoj banci imaju otvoren račun. Glavne prednosti KEKS Pay aplikacije su jednostavnost, sigurnost transakcija te činjenica da su korisnici oslobođeni plaćanja dodatnih naknada.

- Naša istraživanja pokazala su da je KEKS Pay pravo rješenje za plaćanje u A1 webshopu jer pojednostavljuje proces i daje dodanu sigurnost. Ovime potvrđujemo naša kontinuirana ulaganja u fleksibilnost i transparentnost odnosno još bolje iskustvo te sam uvjerena da ćemo imati značajno više digitalnih transakcija jer korisnici imaju povjerenja i vole koristiti KEKS Pay - staknula je Monika Majstorović, direktorica marketinga za privatne korisnike u A1 Hrvatska

Nadovezao se Dejan Donev, direktor digitalnog poslovanja u Erste banci.

- KEKS Pay u webshopovima omogućava potpuno novo korisničko iskustvo, odnosno plaćanje samo jednim potezom prsta, bez prepisivanja podataka s kartice, što korisnici vrlo brzo prihvaćaju. Naše dosadašnje iskustvo je pokazalo da kad jednom kupac plati KEKS Payem u webshopu, on i ubuduće nastavlja plaćati na isti način. Osim toga, mnogi korisnici su u samoj aplikaciji već registrirali ne samo svoje debitne kartice ili račun, već i svoje kreditne kartice, što im omogućava da prilikom plaćanja biraju vrstu plaćanja, pa i direktno s bankovnog računa. Zbog svih tih razloga, mnogi webshopovi koji su integrirali KEKS Pay kontinuirano bilježe rast tog načina plaćanja - rekao je.

Nastavak je to integracije novih platnih metoda u A1 webshop s ciljem još jednostavnije i sigurnije kupovine. Ranije ove godine implementirana je mogućnost plaćanja putem aplikacije Revolut Pay, kao prva suradnja Revoluta i telekoma na svijetu. Osim plaćanja na A1 webshopu, u narednom razdoblju bit će dostupna i mogućnost kupovine A1 i Tomato bonova.