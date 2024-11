A1 Hrvatska je preuzela četiri prestižna certifikata SELECTIO Grupe za HR izvrsnost

A1 Hrvatska jača stratešku ulogu svog HR-a u organizaciji te je kontinuiranim unaprjeđenjima u HR praksama ponovno zaslužila Poslodavac Partner certifikat te Above and Beyond certifikate za kategorije „Impact“, „Innovation“ i „Future“. Above and Beyond certifikat za tvrtku znači da pripada među 10% najboljih Poslodavaca Partnera u regiji. A1 Hrvatska prepoznaje važnost ulaganja u kvalitetna radna mjesta podržana snažnim HR sustavom, što se i ove godine odražava visokim Net Promoter Score (NPS) pokazateljem, koji pokazuje da su zaposlenici izrazili visoku spremnost za preporuku tvrtke ljudima koje poznaju.

SELECTIO Grupa, vodeća hrvatska grupacija specijalizirana za HR savjetovanje, dodjeljuje Poslodavac Partner certifikat već 19 godina, s misijom promicanja visokokvalitetnih praksi u upravljanju ljudskim potencijalima i potiče organizacije da implementiraju one standarde koji dokazano i smisleno unaprjeđuju kvalitetu radnih mjesta. Poslodavac Partner projekt zaista je ubrzao uvođenje poželjnih HR praksi u regiji. Osim u Hrvatskoj, certifikat se dodjeljuje i tvrtkama u Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori te Mađarskoj, a u svima je HR uključen u strateške projekte na organizacijskoj razini.

- A1 Hrvatska iz godine u godinu dokazuje svoju izuzetnu poziciju kako na poslovnom tako i na tržištu rada. Strateška perspektiva tvrtke usmjerena na budućnost potiče okruženje u kojem zaposlenici doprinose svojim inovativnim idejama i dosljedno teže vrhunskom učinku. Moderan pristup HR praksama sa značajnim utjecajem na poslovanje i implementacija mehanizama za promicanje inovativnosti u tvrtki ključni su stupovi koje bismo voljeli posebno pohvaliti. Zauzevši stav u stvaranju održivog okruženja za budući razvoj zaposlenika s fokusom na dijeljenje znanja, A1 Hrvatska se pozicionirala u skupinu najpoželjnijih poslodavaca u regiji - rekla je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner iz SELECTIO Grupe

Osiguravanje kulture za razvoj i njegovanje fizičkog i psihičkog zdravlja

Svim zaposlenicima u A1 Hrvatska osiguran je individualni budžet za razvoj, a prilike za usavršavanje su brojne i raznolike, uključujući različite interne akademije, sudjelovanja u međunarodnim projektima i podršku više od 80 internih trenera. HR stručnjaci strukturirano podržavaju zaposlenike u izradi individualnih planova napredovanja u karijeri i za njih pripremaju prijedloge razvoja vještina, pri čemu je prošle godine provedeno više od 180 takvih konzultantskih radionica. Tvrtka je razvila i program STEMfemm osmišljen kako bi podržao žene i djevojke u nastavku karijere u ICT industriji. A1 Hrvatska podržava i razvoj apsolvenata, diplomanata i onih koji su netom završili studij iz područja STEM-a i daje im priliku da kroz program A1 start svoj profesionalni razvoj započnu na stvarnim projektima uz adekvatno mentorstvo. Poseban fokus stavljen je na razvoj zaposlenika u skladu s kompetencijama budućnosti, što je potaknulo A1 Hrvatska na pokretanje projekta Mape vještina. U sklopu ovog projekta, HR stručnjaci SELECTIO Grupe analizirali su najveću i najrelevantniju bazu vještina za sve postojeće poslove u Hrvatskoj.

Uz podržavajući okolinu za razvoj A1 Hrvatska osigurava i zdravu okolinu za mentalno i fizičko zdravlje zaposlenika. Tvrtka provodi i program pomoći zaposlenicima kako bi spriječila sagorijevanje i osigurala bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života, a pokrenuli su i program Pomoći zaposlenicima i njihovim obiteljima. U sklopu ovog programa omogućeno je anonimno i besplatno profesionalno savjetovanje o mentalnom i fizičkom zdravlju te financijskim i pravnim temama, uživo i online.