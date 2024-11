Apis IT obilježio 60 godina uspješnog poslovanja

Izaslanik predsjednika Vlade, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan posebno je istaknuo donošnje novog Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi koji će ubrzati digitalizaciju cijelog društva

S više od 500 zaposlenih IT stručnjaka i s najsuvremenijom tehnološkom osnovicom 60. godišnjicu osnivanja APIS IT dočekuje kao vodeća tvrtka u sustavu državne informacijske infrastrukture kojoj su povjereni najzahtjevniji projekti digitalne transformacije hrvatske javne uprave, istaknuo je direktor APIS IT-a Saša Bilić na obilježavanju obljetnice poslovanja jedne od najvećih domaćih IT tvrtki.

Na skupu koji je u sjedištu tvrtke u Zagrebu okupio predstavnike javne uprave za koje APIS IT razvija softverska rješenja, izaslanik predsjednika Vlade bio je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan koji se, uz čestitku svim zaposlenicima APIS IT-a osvrnuo na uspješne zajedničke projekte. Posebno je istaknuo donošenje novog Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi koji će ubrzati digitalizaciju cijelog društva.

Osnovan 1964. APIS IT je 2005. postao trgovačko društvo u kojem je većinski udio preuzela Republika Hrvatska, a od 2024. tvrtka je u isključivom državnom vlasništvu koja, uz razvoj softverskih rješenja upravlja s dva najmodernija podatkovna centra za potrebe javne uprave.

- Promjena vlasničke strukture dokaz predanosti i podrške Vlade premijera Andreja Plenkovića digitalizaciji javnog sektora i društva u cjelini Kao APIS IT kroz novu ulogu preuzimamo još veću odgovornost za očuvanje razvoj državne informacijske infrastrukture, očuvanje hrvatske digitalne suverenosti i posebno za sigurnost podataka hrvatskih građana - istaknuo je među ostalim direktor APIS IT-a.

Poznat po rješenjima za javnu upravu kao što su informacijski sustavi Porezne i Carinske uprave, fiskalizacija, OIB i Centar dijeljenih usluga, APIS IT danas je angažiran na projektima digitalizacije iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, a za budućnost najavljuje nove usluge temeljene na korištenju tehnologija umjetne inteligencije i povećanju kibernetičke sigurnosti.