Atlantic Grupa širi granice izvrsnosti: Dobili Above and Beyond certifikat u dvije nove kategorije

Atlantic Grupa je primila jedanaesti certifikat Poslodavac Partner te je tako još jednom potvrdila svoje mjesto u najprestižnijoj skupini poslodavaca. Uz certifikat Poslodavac Partner, Atlanticu je uručen i Above and Beyond certifikat u kategorijama ‘Impact‘ i ‘Future‘.

Prošle su godine stručnjaci SELECTIO Grupe, najpoznatije grupacije za savjetovanje u ljudskim potencijalima, u sklopu projekta Poslodavac Partner pokrenuli novi certifikat Above and Beyond. Za dobivanje najprestižnijeg certifikata u HR svijetu organizacija mora ostvariti iznadprosječne rezultate u Poslodavac Partner certifikaciji, te uz to potvrditi i vrhunske HR prakse u minimalno jednoj od sljedećih kategorija: ‘Impact‘, ‘Satisfaction‘, ‘Inclusion‘, ‘Innovation‘ i ‘Future‘. Atlantic Grupa prošle je godine dobila Above and Beyond certifikat u područjima ‘Satisfaction‘ i ‘Innovation‘, a ove je godine uspješan niz nastavila potvrdivši kvalitetne HR prakse u čak dva dodatna područja – ‘Impact‘ i ‘Future‘.

Zaposlenici zadovoljni HR praksama

Atlantic Grupa spada u skupinu najboljih poslodavaca što pokazuju i izvanredni rezultati NPS-a (Net Promoter Score) kojim se ispituje vjerojatnost da će zaposlenik preporučiti Atlantic Grupu kao poslodavca svojim prijateljima i poznanicima. Zaposlenici su izrazili izuzetno zadovoljstvo HR praksama Atlantic Grupe u području jasnoće poslovanja, komunikacije na organizacijskoj razini i sustavom nagrađivanja. Uz navedeno, u Atlanticu posebnu pažnju daju i kvaliteti te učestalosti povratnih informacija, timskoj koheziji i ravnoteži između posla i privatnog života.

Povećana ulaganja u edukaciju

Visoka financijska sredstva uložena su i u održavanje dugoročnog zadovoljstva razvojem i rastom unutar organizacije. U protekloj godini realizirano je više od 90 posto obrazovnog plana uz povećanje iznosa financijskih ulaganja u osposobljavanje i edukaciju, a 42 sata uložena su u interno i eksterno obrazovanje po zaposleniku. Mentorski programi dostupni su svima po povratku s bolovanja, ali i onima koji se vraćaju s porodiljnih dopusta.

Kultura inovativnosti i unapređenja poslovanja potiče se na različite načine i kroz program Innowave koji je redizajniran u razdoblju evaluacije HR procesa Atlantic Grupe za ovogodišnju certifikaciju. Razvojni centri provode analizu potencijala zaposlenika i spremnost za preuzimanjem novih odgovornosti u organizaciji osiguravajući svima priliku za napredovanje. Uz mogućnosti koje inicira i osigurava Atlantic Grupa, organizacija aktivno potiče i osobnu odgovornost za razvoj.

Uspjeh u čak četiri od pet područja upravljanja ljudskim potencijalima

Suvremeni pristup HR praksama sa značajnim utjecajem na poslovanje, visoko zadovoljstvo zaposlenika sustavom upravljanja učinkom i inicijativama za dobrobit, implementacija mehanizama promicanja i poticanja inovativnosti u poduzeću, ključni su stupovi koje je certifikacijski tim SELECTIO Grupe želio istaknuti za Atlantic Grupu. Zauzimanjem stava u stvaranju održivog okruženja za budući razvoj zaposlenika, kao i vrhunskim HR sustavom, Atlantic Grupa se pozicionirala u grupi najuglednijih poslodavaca u regiji te je pokazala uspjeh u čak četiri od pet glavnih područja u upravljanja ljudskim potencijalima za koje se uručuje prestižni Above and Beyond certifikat.

- Odlični rezultati ovogodišnje certifikacije i čak pet certifikata koje smo imali priliku uručiti Atlantic Grupi nisu jedini pokazatelj izvrsnosti i stručnosti kojom oblikuju kvalitetno radno okruženje. Uvažavanje povratnih informacija zaposlenika i interes za kontinuiranom objektivnom procjenom HR praksi od strane stručnjaka, izvrstan su pokazatelj profesionalnosti i dugogodišnje predanosti Atlantica u izgradnji hvalevrijedne organizacijske kulture – dodala je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner

Poslodavac Partner već 18 godina uspješno motivira organizacije širom regije da uvode najnovije HR prakse, a certifikat Above and Beyond potiče najbolje organizacije da naprave korak više u postizanju zdrave organizacije koja pokreće pozitivne promjene na razini poslovanja, ali i društva.