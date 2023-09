Burzovne robe: Na Londonskoj burzi šećer dosegao najvišu razinu u zadnjih 12 godina, a kakao u zadnjih 46 godina

piše: Robert Jurišić, S-GRAIN BI

Očekivano izvješće o inflaciji glavna je makroekonomska točka ovog mjeseca, s izravnim implikacijama na politiku FED-a i smjer američkog dolara

Cijene nafte su dosegnule najviše razine u ovoj godini jer su najveći svjetski proizvođači odlučili zadržati smanjenu proizvodnju.

Trgovci će generalno pratiti kretanje uvoza u Kini, prognoze sušnog vremena, napredak jesenske žetve na sjevernoj hemisferi i uzlazni zamah kod sirove nafte

Nastavlja se trend rasta cijena energije, predvođenih plinom i naftom, dok su cijene metala i agri robe uglavnom bile pod pritiskom, uz poneke iznimke. Što se tiče nekih generalnih pokazatelja, oni su i dalji dobri, dolarski indeks DXY blizu 105 bodova, S&P 500 indeks pleše oko razine od 4.500 bodova, a indeks straha VIX drži se ispod 15. Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) drugi tjedan za redom iznad 600 bodova, a Bloomberg Commodity Index (BCI) ostaje iznad 106 bodova.

Pred nama je važan tjedan za agri tržišta i burzovne robe. USDA WASDE izvješće najznačajnije je temeljno izvješće o proizvodnji u rujnu, koje će, ako to geopolitika dopusti, diktirati trend do kraja godine. Specifično za ovo izvješće je to da će prvi put američka vlada pružiti podatke o prinosu izvedene iz objektivnih uzoraka s terena.

Pored toga, očekivano izvješće o inflaciji glavna je makroekonomska točka ovog mjeseca, s izravnim implikacijama na politiku FED-a i smjer američkog dolara. I s ove strane Atlantika čekat će se odluka Europske središnje banke, što samo dodaje dodatnu neizvjesnost za valutna tržišta. Trgovci će generalno pratiti kretanje uvoza u Kini, prognoze sušnog vremena, napredak jesenske žetve na sjevernoj hemisferi, generalno jake sezonske trendove u rujnu i uzlazni zamah kod sirove nafte.

Puno mješovitih signala za FED i odluku koju možemo očekivati ovog tjedna. Dok se pojedini zalažu za trenutnu politiku, drugi zagovaraju daljnje smanjenje stope. Izvjesno je da još nećemo vidjeti smanjenje kamatnih stopa. Ono će doći tek kada frustracija na tržištu dosegne sto posto, a trenutno se čini da smo još daleko od toga.

Kakav utjecaj ima monetarna politika na život običnog građanina? Dovoljno je pogledati usporedbu brojki za SAD iz 1930. s onima iz 2023. godine. U 1930. cijena kuće bila je tri puta prosječna plaća. Danas je to osam puta. Tada je trošak automobila bio 46 posto prosječne plaće. Danas je to 85 posto. Stanarine su tada iznosile 16 posto prosječne plaće. Danas je to 42 posto. Prosječna godišnja plaća 1930. bila je 1.300 dolara, a 2023. je to 56 tisuća dolara. Za niže i srednje slojeve stanovništva sadašnja kriza je teža od one 1929. koju nazivamo Velikom krizom. Ako je tako za SAD, što bi tek pokazali podaci za RH!?

Sirova nafta kao oružje?

Na svjetskim su tržištima cijene nafte porasle i prošlog tjedna, drugog zaredom, pa su dosegnule najviše razine u ovoj godini jer su najveći svjetski proizvođači odlučili zadržati smanjenu proizvodnju. Na londonskom je tržištu cijena barela prošlog tjedna porasla 2.4 posto, na razinu iznad 90 $/bbl, najvišu razinu od studenoga prošle godine. Na američkom je tržištu, pak, barel poskupio 2,9 posto, na 87,5 $/bbl, najvišu razinu od rujna prošle godine.

Krajem lipnja cijene su pokazale pad od 17 posto od početka godine, a sada rast od četiri posto koji će se, čini se, nastaviti. Goldman Sachs vjeruje da bi cijena barela mogla porasti na 107 dolara 2024. godine. Inače, rast cijena drugi tjedan zaredom posljedica je odluka Saudijske Arabije i Rusije o smanjenju proizvodnje. Saudijska Arabija objavila je prošlog tjedna da će smanjivati proizvodnju za milijun barela dnevno do kraja godine, iznenadivši trgovce koji su očekivali da će produljiti odluku o smanjenoj ponudi samo do kraja listopada.

Rusija je, pak, odlučila smanjiti izvoz do kraja godine za 300 tisuća barela dnevno. Smanjenjem proizvodnje te zemlje nastoje zadržati povišene cijene nafte, s obzirom da potražnja slabi zbog usporavanja rasta najvećih svjetskih gospodarstava. Može se postaviti i pitanje je li ovo početak OPEC+/BRIC zemalja koje počinju koristiti sirovu naftu kao oružje?

Isto tako, moramo se prisjetiti utjecaja koji je rast cijene nafte imao na inflaciju (a rast je također tada bio potaknut ograničenjem proizvodnje) i koji može imati na moguća buduća očitanja inflacije. Na strani potražnje, tržište se nadalo jačanju potražnje iz Kine, nakon što su početkom godine ukinute restriktivne covid mjere. No, oporavak drugog po veličini svjetskog gospodarstva od koronakrize znatno je sporiji nego što se očekivalo.

Usporava se i rast zapadnih gospodarstava jer središnje banke već godinu i pol dana povećavaju kamatne stope kako bi suzbile inflaciju. Kada je takav odnos ponude i potražnje na tržištu, cijene mogu ići samo u jednom smjeru – prema gore.

Terminske cijene plina TTF na razini od oko 35 €/MWh; nakon porasta od oko 15 posto početkom mjeseca. Očekuje se da će nestabilnost tržišta i dalje postojati zbog poremećaja u opskrbi, unatoč izgledima slabe potražnje. U Australiji sindikati ukazuju na eskalaciju štrajkova i iako dva Chevronova postrojenja prvenstveno opslužuju Aziju, pad proizvodnje mogao bi potaknuti kupce, posebice Japan, Južnu Koreju i Kinu, da potraže LNG od alternativnih dobavljača. Zapravo, vijesti su pokazale da Kina želi kupiti više od desetak isporuka za ovu zimu, uz isporuke do kraja 2024.

Dodatno, norveško postrojenje Troll je u trećem tjednu održavanja, sa značajnijim ograničenjima kapaciteta nego što se prvobitno očekivalo. Unatoč ovim problemima s opskrbom, potražnja za prirodnim plinom u Europi i dalje je niska, posebice u Njemačkoj, gdje visoki troškovi zaduživanja utječu i na sektor kućanstava i na industrijski sektor. Također, skladišta prirodnog plina u EU popunjeni su otprilike 94 posto.

Žitarice pod pritiskom roba s Crnog mora

FAO indeks cijena hrane, u prosjeku je iznosio 121,4 boda u kolovozu, što je pad od 2,1 posto u odnosu na srpanj i 11 posto na godišnjoj razini. Indeks cijena žitarica u kolovozu je u odnosu na srpanj neznatno smanjen za 0,7 posto, a na godišnjoj razini za 14,1 posto. Svjetski indeks cijena biljnih ulja u kolovozu je iznosio 125,8 bodova, zabilježivši pad od 3,1 posto u odnosu na srpanj.

Generalno, prošli tjedan je za žitarice bio u znaku pritiska roba s Crnog mora, uslijed čega se smanjuje izvozni potencijal iz SAD-a i EU. Premda je jačanje dolara u odnosu na euro dalo podršku cijenama, na razini tjedna oslabile su cijene kukuruza, stočne pšenice i krušnog žita. Takvo se stanje ocrtava i na nama najvažnijem tržištu za fizičku robu, onom Italije. Osjećaj je da smo, bez vanjskih geopolitičkih utjecaja, zapeli.

Druga priča je za soju, gdje će proizvodnja u SAD-u, a onda i za nekoliko mjeseci Južna Amerika napraviti razliku. Tu će veliku razliku u odnosu na prošlu godinu napraviti Argentina. Očekuje se oporavak svih kultura nakon podbačaja prošle sezone kao posljedica suše.

Matif pšenica na razini 230-235 €/, dok je kukuruz u rasponu od 210-215 €/t. Na CBOT-u, kukuruz oko razine od 4,8 $/bu, pšenica 5,8 $/bu, dok je soja oko 13,5 $/bu. U EU, izvoz pšenice je relativno slab, od početka sezone oko pet milijuna tona, što je za 32 posto manje nego prošle sezone.

Vrijedi još spomenuti kako je na londonskoj burzi šećer dosegao najvišu razinu u zadnjih 12 godina, dok je kakao dosegao najvišu razinu zadnjih 46 godina.

Terminske cijene bakra na razini od 3,7 $/lbs. U kolovozu su se potrošačke cijene u Kini vratile na pozitivno područje, zabilježivši skroman porast od 0,1 posto. Nadalje, deflacija tvorničkih cijena je ublažena, pokazujući znakove stabilizacije gospodarstva. Ulagači sada s nestrpljenjem očekuju ključne podatke o industrijskoj aktivnosti i prodaji na malo koji bi trebali biti objavljeni u petak.

Peking je nedavno proveo niz mjera usmjerenih na jačanje tržišta nekretnina, uključujući smanjenje postojećih hipotekarnih stopa za one koji prvi put kupuju stan i prilagodbu omjera predujma u odabranim gradovima. Međutim, zemlja je još uvijek u procesu iščekivanja daljnje potpore politike, s obzirom na rizik da ne postigne cilj gospodarskog rasta za ovu godinu.

Terminske cijene aluminija kretale su se blizu razine od 2.200 $/t jer su pritisci ponude pojačali znakove veće potražnje. Kina, vodeći svjetski proizvođač i odgovorna za više od polovice globalne proizvodnje, zaustavila je širenje proizvodnih kapaciteta iznad trenutnog ograničenja od 45 milijuna tona dok Peking pokušava spriječiti prekomjernu ponudu i veću potrošnju energije iz stare, neučinkovite infrastrukture.

Istodobno, indonezijska zabrana izvoza boksita, glavne komercijalne rude aluminija, također je dovela u opasnost pritiske opskrbe. U međuvremenu, tržišni igrači signalizirali su da će povećana potražnja za solarnim pločama i električnim vozilima u Kini vjerojatno nadoknaditi pad upotrebe aluminija u građevinskom sektoru, ukazujući na oporavak kupovne aktivnosti.