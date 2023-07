Cijene nafte porasle gotovo pet posto

Na svjetskim su tržištima cijene nafte porasle i prošloga tjedna, petoga zaredom, jer se trgovci nadaju da će potražnja za ‘crnim zlatom‘ ostati relativno snažna, unatoč usporavanju rasta gospodarstava.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošloga tjedna 4,8 posto, na 84,99 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 4,6 posto, na 80,58 dolara.

U fokusu trgovaca prošloga su tjedna bile odluke američkog Feda i Europske središnje banke o povećanju kamatnih stopa za daljnjih 0,25 postotnih bodova. To će dodatno usporiti rast američkog i gospodarstva eurozone, no trgovci se nadaju da neće doći do recesije. Uz to, nadaju se da je ciklus povećanja kamata, koji traje dulje od godinu dana, pri kraju.

Trgovci se nadaju i jačanju potražnje u Kini jer su tamošnje vlasti najavile ciljane mjere kako bi potaknule rast drugog po veličini svjetskog gospodarstva, koje se ne oporavlja toliko brzo koliko se očekivalo nakon ukidanja restriktivnih COVID mjera.

-Najave novih poticaja podržale su nadu u oporavak potražnje u najvećem svjetskom uvozniku sirove nafte - rekla je Priyanka Sachdeva, analitičarka u tvrtki Phillip Nova.

Podršku cijenama pruža i smanjena ponuda. Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njezini partneri već su u nekoliko navrata smanjili proizvodnju kako bi podržali cijene. Saudijska Arabija i Rusija spremaju se, pak, dodatno smanjiti opskrbu u kolovozu, za milijun, odnosno 500 tisuća barela dnevno. Unatoč rastu pet tjedana zaredom, na londonsko je tržištu cijena nafte i dalje u minusu u odnosu na početak godine, oko jedan posto. Na američkom je tržištu, pak, u plusu 0,4 posto.