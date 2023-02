Duplico implementirao Moontop benefite

Tehnološki napredak i inovacija u današnjem načinu poslovanja igraju ključnu ulogu, a upravo su tehnološki napredak pogonjen inovacijama strateške odrednice tvrtke Duplico,

Renomirana obiteljska tvrtka, osnovana prije 21 godinu danas zapošljava preko 130 djelatnika specijalizirala se za elektroenergetski i ICT sektor te danas u partnerskom duhu surađuje s brojnim renomiranim tvrtkama.

Glavni tržišni adut Duplica je personalizirani pristup i unapređenje postojećih standarda koji se provlači kroz sve djelatnosti na kojima tvrtka i danas uspješno gradi svoje poslovanje:

1. Sklapanje energetskih i upravljačkih elektroormara

2. Projektiranje i radovi na elektroinstalacijama

3. Sveobuhvatna rješenja solarnih elektrana

4. Sustavi kontrole i automatizacije

5. ICT usluge

U Hrvatskoj i inozemstvu, u sklopu raznih industrija Duplico projektira i izvodi elektro-radove, sustave upravljanja te razvija SCADA software i izrađuje energetske i upravljačke elektro ormare.

Kao novi logični elektroenergetski segment i još jedan iskorak prema pametnom upravljanju energetskim resursima, portfoliju usluga dodaje projektiranje i izgradnju solarnih elektrana po najvišim profesionalnim standardima.

Kako bi osnažio vlastito poslovanje, ali i ponudio tržištu znanja stečena kroz desetljeća poslovanja Duplico njeguje vlastiti ICT sektor koji pruža usluge informatičke podrške, razvoja custom aplikacija, prilagodbe postojećih vlastitih digitalnih rješenja te usluge informatičke i kibernetičke sigurnosti.

Prepoznavši trendove, u IT tim specijaliziranih stručnjaka, uključuje i specijaliste za kibernetičku sigurnost školovane i certificirane po standardu ISA/IEC 62443 (Security for Industrial Automation and Control Systems) s višegodišnjim iskustvom u podršci tvrtkama kojima je za poslovanje nužna kompleksna IT infrastruktura.

Ponudu cjelovitih i kvalitetnih rješenja prepoznale su stotine naših zadovoljnih klijenata. S ponosom njegujemo višegodišnja partnerstva na polju industrijskih rješenja IT usluga te se trudimo pomaknuti standarde sa svakim novim projektom. Uskoro ćemo tržištu predstaviti i dodatna napredna IT rješenja namijenjena efektivnom upravljanju poslovnim procesima, izjavio je Ivan Rendulić, COO.

Jedan od primjera inovativnih softverskih rješenja koje je Duplico uspješno plasirao na regionalno tržište je i myIntranet – sveobuhvatni softver za upravljanje ljudskim potencijalima, jedinstveno digitalno rješenje koje uz obavezne zakonske evidencije sadrži i proširene funkcionalnosti formalne i neformalne komunikacije unutar tvrtke.

S obzirom da i sami stalno promišljaju kako unaprijediti područje ljudskih potencijala kroz IT rješenja, Duplico je prepoznao Moontop – hrvatski tech start up u industriji ljudskih potencijala, kao idealno rješenje za benefit programa.

Moontop je marketplace za benefite – tvrtka samostalno definira „layout benefit programa“; broj i listu zaposlenika, vrstu benefita koje želi koristiti, godišnji i mjesečni budget za benefite, omiljena prodajna mjesta gdje zaposlenici žele koristiti benefite.

A zaposlenicima je na raspolaganju iOS i Android aplikacija za jednostavan pregled i korištenje benefita, zaprimanje obavijesti, pregled povijesti kupnji, itd.

Više o Moontop benefitima koje je Duplico implementirao saznaj na: www.moontop.app

