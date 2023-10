Evo koje su aplikacije idealne za remote work

Uz sve veći broj radnika koji se odlučuju za rad iz udobnosti vlastitog doma, pametni telefoni postaju ključni alati za održavanje produktivnosti i efikasnosti. Galaxy Z Fold5, najnoviji dodatak Samsung serije preklopnih pametnih telefona, pruža savršenu platformu za rad na daljinu s impresivnim karakteristikama i podrškom za najpopularnije aplikacije za rad od kuće.

Microsoft Teams – ured na daljinu

Microsoft Teams je jedna od ključnih aplikacija za remote work koja gotovo potpuno zamjenjuje rad u uredu. Ova platforma omogućava timovima da komuniciraju putem video poziva, chata, dijeljenje dokumenata. Zahvaljujući njoj sada sve potrebne informacije i komunikacije možete imati na jednom mjestu i lakše organizirati rad na daljinu. Microsoft Teams je aplikacija koju ćete koristiti cijelu smjenu, što znači da vam je potreban i uređaj s dugotrajnom baterijom, a uz napredan procesor Galaxy Z Fold5 uređaja koji prilagođava potrošnju energije prema vašim potrebama, možete biti sigurni da će vaš mobitel biti produktivan cijeli dan.

Zoom – video sastanci

Zoom je postao jedna od najčešće korištenih online platformi tijekom pandemije zbog svoje mogućnosti alternativnog održavanja sastanaka, razgovora za posao i komunikacije. Zbog svoje fleksibilnosti korištenja na svim uređajima i jednostavne upotrebe i danas održava veliku popularnost. Sve što vam je potrebno je laptop ili pametni uređaj s kamerom, a kako bi svaka video konferencija bila najbolje kvalitete može vam pomoći napredni sustav kamere Galaxy Z Fold5 pametnog telefona.

Slack – olakšajte međusobnu komunikaciju

Aplikacija za razmjenu poruka Slack čini komunikaciju s timom bržom i jednostavnijom. Pomoću nje možete slati poruke bilo kome unutar svoje organizacije i surađivati u stvarnom vremenu. Također možete kreirati različite kanale ili grupe za sastanke unutar tima kako biste smanjili vrijeme odgovora, osigurali evidenciju te dobili jasniju sliku o aktivnosti zaposlenika. Slack aplikaciji možete lako pristupiti u svakom trenutku zahvaljujući unaprijeđenoj alatnoj traci koja može držati do dvanaest aplikacija odjednom, tako da možete pristupiti najpotrebnijim aplikacijama brže nego ikada.

Trello – ostanite međusobno povezani

Trello koristi vizualnu ploču, popis i sustav kartica koji vam mogu pomoći organizirati bilo koju vrstu projekta ili tima, od planiranja događaja do razvoja proizvoda. Trello predlošci za remote work pokrivaju sve, od dnevnog planiranja i povezivanja tima do brainstorminga i održavanja kulture tima na daljinu. Pomoću najnaprednijeg multitasking iskustva Galaxy Z Fold5 uređaja možete istovremeno koristiti Trello i druge aplikacije, jer veliki zaslon pruža mogućnost simultanog korištenja do tri aplikacije.

Asana – ostanite organizirani

Asana je idealan alat za upravljanje projektima koji udaljenim timovima nudi više načina za pregled i upravljanje zadacima, od jednostavnih popisa obaveza i vremenskih traka do kalendara. Također vam daje mogućnost da prelazite između različitih prikaza kako biste stekli veću perspektivu i postavili prilagođene nadzorne ploče, a organizacija će biti još lakša i preglednija na imerzivnom i najvećem do sada glavnom zaslonu uređaja Galaxy Z Fold5 od 7.6 inča.

GoodNotes – brainstorming platforma

Inspiracija može doći u svakom trenutku, a uz GoodNotes aplikaciju za bilješke na Galaxy Z Fold5 pametnom telefonu možete jednostavno zabilježiti svoje ideje u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu. Idealna je za brainstorming i s više od 50 predložaka za bilješke pruža beskonačne mogućnosti – od zapisivanja jednadžbi, izrade mentalnih mapa i dijagrama, do skiciranja grafičkih projekata. GoodNotes aplikacija još je jednostavnija za korištenje uz Galaxy Z Fold5 i njegovu S Pen olovku koja donosi još veću preciznost i kreativnost.

Samsung Galaxy Z Fold5 donosi potpunu transformaciju rada na daljinu. Svojim naprednim značajkama i inovativnim mulitasking mogućnostima omogućava korištenje svih potrebnih aplikacija. Imerzivnim zaslonom, snažnom baterijom i mogućnošću korištenja do tri aplikacije istovremeno, s lakoćom zamjenjuje rad iz ureda, a ako ste u potrazi za novim uređajem ovakvih mogućnosti, sada je idealno vrijeme za kupovinu. U tijeku je posebna promotivna ponuda gdje uz kupnju uređaja iz Galaxy S23 serije te Galaxy Z Flip5 ili Z Fold5 pametnih telefona na poklon dobivate Galaxy S21 FE, dok uz kupnju Galaxy Watch6 modela na poklon dobivate Galaxy Tab A8. Promocija vrijedi do 12. studenog 2023. godine ili do isteka zaliha.