HT opet osvojio ‘Best in Test‘ nagrade za najbolju fiksnu širokopojasnu i mobilnu mrežu

Hrvatski Telekom ponovno je osvojio obje umlaut ‘Best in Test‘ nagrade za najbolju mobilnu i fiksnu širokopojasnu mrežu, navodi se u priopćenju. Nagrade su odraz najboljih performansi HT-ovih mreža, potvrđenih putem analize provedene na u Hrvatskoj nikad većem uzorku od 101,5 milijuna u mobilnoj mreži te na 3,1 milijun uzoraka i više od 5770 linija u fiksnoj mreži.

U dubinskoj analizi su tijekom šestomjesečnog razdoblja, od kolovoza 2023. do siječnja 2024. godine, detaljno promatrani i obuhvaćeni ključni parametri koji utječu na kvalitetu i performanse mreže, a to su širokopojasna pokrivenost, brzina downloada i uploada, latencija, glasovne usluge.

Hrvatski Telekom osvojio je umlaut ‘Best in Test‘ nagradu za najbolju mobilnu mrežu četvrtu godinu zaredom, dok je fiksna širokopojasna mreža HT-a po treći put zaredom prepoznata kao najbolja.

Zadnja u nizu međunarodno reprezentativnih nagrada za najbolju mobilnu i optičku mrežu odraz je nikad većih ulaganja Hrvatskog Telekoma u iznosu od 361,4 milijuna eura u infrastrukturu i sustavno unaprjeđenje kvalitete naših mreža koja je danas na najvišim razinama ikad.

– Tijekom proteklih 12 mjeseci tri neovisne analize, koristeći sve tri vrste istraživanja mobilnih mreža – gdje korisnici sami aktivno testiraju mreže, kroz crowdsourcing podataka o kvaliteti usluga, te terenska mjerenja u stvarnim uvjetima – potvrdila su kako je mreža Hrvatskog Telekoma nedvojbeno najbolja. Pokrivenost našom gigabitnom 5G mrežom kontinuirano povećavamo u svim dijelovima Hrvatske. Mreža nikad nije bila pouzdanija, brža i to uz 30 postotni godišnji rast prometa, a usto imamo i najveći udio 5G i postojećeg spektra, što je jamstvo daljnjeg unaprjeđenja i najboljeg korisničkog iskustva – sada i u budućnosti. Daleko najveću gigabitnu FTTH mrežu tijekom 2023. smo ponovno proširili za više od 20 posto, naša optička mreža već je dostupna za 1,8 milijuna ljudi, a do kraja godine i za više od 2 milijuna i gradimo je diljem Hrvatske, te su danas njome povezana 132 grada i općine u 20 županija, od Vukovara do Višnjana, od Sv. Martina na Muri do Dubrovnika. Našim mrežama, koje su po performansama među najboljima u Europi, stvaramo ključnu digitalnu platformu gospodarskog rasta i društvenog napretka – izjavio je Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma.