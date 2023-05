Izazovi održivog razvoja Virovitičko-podravske županije u organizaciji Spider Grupe i CROMA-e

U prostoru tvrtke Spider grupe u Pitomači, u organizaciji Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA, održana panel diskusija na temu ‘Izazovi održivog razvoja Virovitičko-podravske županije‘.

Proteklih nekoliko godina bile su iznimno teške za menadžere i poduzetnike, bilo da je riječ o pandemiji COVID 19, krizi dobavnih lanaca, ratu u Ukrajini, enormnom rastu cijena energenata, inflaciji, nedostatku radne snage... Politika Europske unije; zero net emission 2050. novi je izazov za sve gospodarstvenike, ali i društvo u cjelini. Imaju li gospodarski subjekti dovoljno snaga i prilika koje će im omogućiti ubrzanje tranzicije i savladavanje izazova dekarbonizacije energije? Kakvo je aktualno stanje gospodarstva te kakva je situacija s tržištem radne snage, koje su mjere i aktivnosti nužne da bi se spriječila depopulacija ovog dijela Hrvatske, predstavljaju li zelene politike priliku ili opasnost za gospodarstvo Virovitičko-podravska županija koja je, po podacima Državnog zavoda za statistiku, najnerazvijenija županija u Hrvatskoj raspravljalo se na panelu na kojem su sudjelovali župan VPŽ Igor Andrović, Zlatko Pleša, predsjednik HGK županije, Nikola Gomerčić, predsjednik Uprave Agroland iz Suhopolja, Hrvoje Vampovac, predsjednik Uprave Contorte iz Virovitice te domaćin, Denis Nemčević, predsjednik Uprave Spider grupe iz Pitomače.

Razlog organizacije ove panel diskusije je sagledavanje planova i načina provođenja zelene tranzicije, rekla je Danijela Milić, glavna menadžerica CROME-e.

Ciljevi su postavljeni u sklopu Net Zero Emissions by 2050. Hrvatska je prihvatila te ciljeve Europske unije, a sada je pred nama trnoviti put kako te ciljeve i ostvariti. Ova diskusija je bila prilika da doznamo kako se s time nose naši gospodarstvenici, na koje probleme nailaze i koji su im resursi bilo financijski, ljudski, infrastrukturni ili tehnološki potrebni za to ostvarivanje – rekla je Milić.

Da su svjesni svih izazova s kojima se gospodarstvo danas susreće, potvrdio je župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

- Pratimo sve te izazove i pokušavamo pomoći našim poduzetnicima i poljoprivrednicima. U utorak ćemo predstaviti županijske mjere za koje smo izdvojili 200 tisuća eura, a namijenjeni su poduzetnicima, gospodarstvenicima, poljoprivrednicima... Usmjereni su na sektor prerađivačke industrije i poljoprivrede, dakle sredstva ćemo dodjeljivati onima koji budu ulagali u novu opremu, mehanizaciju, postrojenja, kao i u obnovljive izvore energije. Vjerujem da ćemo naići na dobar odaziv te da će ova sredstva pomoći našim poduzetnicima i poljoprivrednicima – rekao je župan Andrović.

Predsjednik HGK – ŽK Virovitica Zlatko Pleša istaknuo je kako se na području Virovitičko-podravske županije bilježi pozitivan rast broja poduzetnika.

- Naš broj poduzetnika konstantno raste, zanimljivo je reći da u prva četiri mjeseca ove godine imamo 47 novih, a isto tako rastu i financijski rezultati poslovanja. Glavne djelatnosti naše županije su prerađivačka industrija, poljoprivreda i trgovina. Isto tako, županija smo koja izvozi, i taj izvoz je rastao kao i sam BDP. Komora je donijela novu strategiju od 2023. do 2027. godine gdje je jedan od glavnih strateških ciljeva održivi razvoj, inovacije i tako dalje. I ovdje s nama su zapravo primjeri tvrtki koje su one koje doprinose razvoju našeg gospodarstva i očuvanju proizvodnje na našem području – rekao je Pleša.

Spider grupa uspješno provodi zelenu tranziciju, rekao je predsjednik Uprave Denis Nemčević.

- Prije dvije godine smo ušli u projekt integriranja solarnih ploča na postrojenja svih članica Spider grupe. To su najveći koraci koji su obilježili zeleni program. Kao i svi drugi borimo se s inflacijom i ostalim nevoljama, pokušavamo biti što efektivniji, smanjiti nepotrebne troškove, raditi na ulaganjima u proizvodnju kako bi kao tvrtka bili još konkurentniji – rekao je Nemčević.

Nikole Gomerčića, predsjednik Strukovne grupe poljoprivrede HGK – ŽK Virovitica i predsjednik Uprave tvrtke Agroland smatra da su poljoprivrednici jedni od najpogođenijih trenutnom krizom.

- Dolazim iz sektora poljoprivrede, konkretno trgovina i skladištenje žitarica, mi smo jedni od najpogođenijih ovom krizom koja traje već nekoliko godina. Osjetimo problem u dobavnim lancima, ratu i cijenama žitarica. Moramo razmišljati i o troškovima energenata koje smo pokušavali držati pod kontrolom ranijim ugovaranjem fiksnih cijena, ali dugoročno smo krenuli u solarne elektrane. To je ono na čemu mi moramo graditi budućnost zbog održivosti i cijele zelene tranzicije, kao i kontrole troškova – rekao je Gomerčić.

Hrvoje Vampovac, predsjednik Uprave Contorte d.o.o., Virovitica rekao je da i oni ulažu u obnovljive izvore energije.

- Najveći smo proizvođač namještaja po izvozu, komadima, po financijskim rezultatima. Trenutno radimo na reorganizaciji cijele grupacije i bavimo se upravo s ovim što je danas tema. Naručili smo novu kotlovnicu s filtracijskim sustavima, imamo solarne panele. No, u međuvremenu smo se odlučili za kogeneracijsko postrojenje u suradnji s firmama oko nas da se ta toplina distribuira. No, vjerujem kako će u budućnosti biti drugačije i vjerujem da nema tvrtke koja se ne trudi oko održivog razvoja – izjavio je Vampovac.



Virovitičko-podravska županija je, kako je rečeno, jedna od rijetkih županija koja bilježi veći izvoz nego uvoz i gospodarstvo se temelji na dominatno prerađivačkoj industriji i poljoprivredi. Zaokret u poslovnoj filozofiji gdje se zahtjevnom europskom i svjetskom tržištu ne isporučuje sirovina ili poluproizvodi već proizvodi s dodanom vrijednošću kao što je slučaj sa Spider grupom koja je jedan od najznačajnijih proizvođača čajeva u ovom dijelu Europe ili Agroland čiji proizvodi imaju ekološke certifikata te Contorte, najveći proizvođač namještaja u Hrvatskoj s preko 1200 zaposlenika koji ne radi lohn poslove već razvija vlastite proizvode i uspješno ih plasira diljem svijeta pokazatelji su u kojem smjeru se trebaju razvijati poslovni subjekti što je nekoliko puta naglašeno tijekom rasprave.

Opetovano su svi upozoravali na nedostatak kvalificirane radne snage te potrebe (re)definiranja obrazovnog sustava sukladno potrebama tržišta kao i temeljitu analizu stanja i preispitivanja politike koje se vode prema nezaposlenima jer, kako je jedan od sudionika naveo: ‘Ljudi primaju socijalnu pomoć, ne žele ulaziti u radni odnos, a istovremeno obrađuju svoju i/ili tuđu zemlju. Takvo stanje je neodrživo‘.

Zelene politike i zero net emission 2050 provode se, između ostalog i uz pomoć fondova Europske unije, primarno postavljanjem solarnih panela kojima se gotovo u potpunosti zadovoljavaju potrebe električne energije, mada za pojedine procese u proizvodnji postojeći sustavi su nedostatni te će biti potrebno u dogledno vrijeme i u tom dijelu ulagati značajna financijska sredstva. „No“, rečeno je, o smanjenju uporabe fosilnih goriva pričalo se i davali su se rokovi i za 2020. i 2030. Kada govorimo o 2050. rok je primjereniji, mada će i to biti dosta teško realizirati s obzirom na pojedine industrije.“

Nakon održane panel diskusije, prisutni su obišli pogodne Spider grupe, Jan Spider, Herbariuma te prisustvovali žetvi kamilice koja se prostire na preko 200 ha.