Makedonski brend Becutan kompanije Alkaloid proslavio 45 godina postojanja

Farmaceutska kompanija Alkaloid obilježila je 45 godina postojanja jednog od svojih najprepoznatljivijih brendova – kolekcije proizvoda namijenjenih za njegu bebine i dječje kože Becutan.

Priča o Becutanu je čvrsto utemeljena u ljubavi i brizi prema djeci, a samo ime nastaje kao sinergija dvije riječi: BEBA + CUTIS (lat. površinski sloj kože).

Počevši od 1978. godine, brend Becutan postaje neizostavni dio djetinjstva tisućama djece. Poslije više od četiri desetljeća postojanja, Becutan još uvijek je dosljedan održavanju vrhunske kvalitete svih svojih proizvoda, što je najčvršći temelj dugogodišnje tradicije i još uvijek jeste sinonim nježnosti i vrhunske njege, koja se prenosi s generacije na generaciju, stoji u priopćenju tvrtke.

Generalni direktor i Predsjednik Upravnog odbora kompanije, Živko Mukaetov je istaknuo da je velika čast proslaviti jedan ovakav jubilej – 45 godina postojanja brenda Becutan.

- Želio bih vam se obratiti ne kao čovjek koji je menadžer kompanije, već kao otac četvero djece. Biti roditelj je jedna od najodgovornijih uloga koju može imati jedan čovjek. To je briga i posvećenost nekome tko živi pored vas, raste, razvija se i treba odrasti u zdravu ličnost. Od mnogo neprospavanih noći, preko izbora hrane, pa sve do izbora kozmetike za bebu. Moji roditelji su koristili Becutan, ja i moja sestra koristimo Becutan, danas ja i moja supruga koristimo ovaj proizvod. Od 1978. godine, od kada postoji krema „Becutan“, do sada je proizvedeno 60 milijuna teglica, što je još jedan dokaz kvalitete i tradicije. Još jedan dokaz da je to proizvod kojemu se apsolutno može vjerovati - istaknuo je Mukaetov.

Ukazao je da su sa Becutanom rasle i da i sada rastu čitave generacije, ne samo kod nas već i u regiji i da je to brend koji predstavlja ponos kompanije. - Vrlo smo sretni što se možemo pohvaliti da naš brend neprestano raste - potencirao je Mukaetov.

Najviši standardi proizvodnje

Becutan je jedan od najprepoznatljivijih makedonskih brendova u regiji i šire, pozicioniran među vrhunskim liderima u segmentu dječje kozmetike. Proizvodi su napravljeni od sirovina potvrđene vrhunske kvalitete u suglasnosti sa europskim direktivama o kvaliteti proizvoda namijenjenih njezi dječje kože, dok je proizvodni proces podložan stalnoj provjeri ulaznih materijala i gotovog proizvoda i odvija se u suglasnosti sa GMP-standardima (Good Manifacturing Practice), standardima dobre proizvodne prakse, najvišim u ovoj industriji.

Noseći segment portfelja su proizvodi namijenjeni njezi i zaštiti bebine i dječje kože, sa izuzetno blagim formulacijama pripremljenim prema originalnim recepturama, koje su sigurne za upotrebu još od prvog dana. Od samo 5 farmaceutskih formulacija namijenjenjih higijeni dječje kože, danas portfelj „Becutana“ sadrži više od 60 osnovnih tipova proizvoda i više od 100 različitih oblika pakiranja, koji su klinički i dermatološki testirani i razvijeni u suradnji sa pedijatrima, neonatolozima i dermatolozima, stoji u priopćenju tvrtke.

Primarijus dr. Marina Pop Lazarova je naglasila da brend Becutan asocira na tradiciju, kvalitetu, sigurnost, efikasnost, inovativnost.

- Briga o djeci je naš zajednički cilj i ona počinje od najranijeg uzrasta. Uvijek kada govorimo o određenim situacijama kod djeteta, portfelju i proizvodima Becutan, apsolutno i sigurno nam pomažu u prevladavanju različitih zajedničkih izazova. Naš zajednički cilj je zdravo dijete - kaže Pop Lazarova.

Godina 45-godišnjeg jubileja Becutana bit će u znaku strateškog partnerstva sa organizacijom SOS dječje selo koja u danom trenutku pruža podršku za više od 400 djece i mladih bez roditeljske skrbi. Društvena odgovornost, visoko pozicionirana u korporativnoj strategiji je jedan od glavnih prioriteta Alkaloida. Realizacijom konkretnih projekata neprestano vodimo računa o dobrobiti zajednice u kojoj živimo i radimo i neprestano ulažemo u poboljšanje i unapređenje svih uvjeta i sferi društvenog okruženja. Suradnja sa SOS dečjim selom je još jedan vrlo značajan projekt kompanije, pri čemu je u fokusu briga o najmlađima, djeci i zdravlju prije svega.

Kompanija je odlučila da određeni postotak prodaje tekuće linije kolekcije Becutan donira upravo SOS dečjem selu u Severnoj Makedoniji. Silvija Brajović, direktorica Odjeljenja za prikupljanje sredstava i komunikaciju SOS dječje selo, naglasila je da je Becutan vodeći brend za njegu i brigu o djeci i da već 45 godina to radi najbolje.

- Upravo briga o djeci nas je spojila sa SOS dječjim selom. Becutan se najbolje i najkvalitetnije brine o našim najmilijima, a SOS dječje selo već 22 godine gradi obitelji da bi svako dijete moglo rasti u brizi, ljubavi i pripadnosti određenoj obitelji. Od velikog značaja za nas je da potrošači Becutana imaju svijest o ovoj našoj privrženosti koja pruža humanu vrijednost brendu Becutan. U ovoj kampanji, povodom 45 godina i sami potrošači su dio naše zajedničke misije. Sva djeca su naša briga - istaknula je Brajović.