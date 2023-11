Martina Dragičević: ICT industrija brzo raste, ali ne smijemo dozvoliti digitalno zaostajanje malih i srednjih poduzeća

Ususret najvećoj poslovnoj konferenciji za digitalizaciju poslovanja Digitalna (R)evolucija kojoj je cilj pokazati konkretne uspješne primjere digitalizacije poslovanja i na taj način educirati, inspirirati i potaknuti domaće male i srednje poduzetnike na ubrzanu digitalizaciju, pričali smo sa članicom Izvršnog odbora HUP-ICT-a, Martinom Dragičević. Glavna poruka Digitalne (R)evolucije je da digitalizacija ne treba biti skupa, niti je put u nepoznato.

Kako biste ocijenili sadašnje stanje digitalizacije u Hrvatskoj? Koje industrije se ističu po uspješnoj integraciji tehnologija u poslovanje, a koje zaostaju?

Hrvatska kontinuirano napreduje po pitanju digitalizacije, a sve je ubrzala pandemija, koja je na sreću iza nas. Posljednje izvješće Europske unije o statusu Hrvatske u okviru Digitalne dekade 2030. istaknulo je taj napredak, no i vrlo jasno pokazalo gdje zaostajemo za Europskom unijom. U segmentu digitalnih vještina imamo dobro općenito vladanje digitalnim vještinama u populaciji, no i veliki manjak potrebnog broja ICT stručnjaka. Veliki napredak je ostvaren i u pokrivenosti digitalnom infrastrukturom, no i tu postoji veliki prostor za poboljšanje, posebno u osiguravanju širokopojasnog interneta što u pojedinim područjima u značajnoj mjeri lokalna regulativa. Što se tiče digitalne transformacije poslovanja, kada se gleda čitavo gospodarstvo čak smo iznad prosjeka EU, no slika je bitno različita ako se izdvoji samo sektor malih i srednjih poduzeća koja zaostaju u korištenju digitalnih rješenja za konkurencijom iz EU zemalja. Male i srednje kompanije su najbrojnije u našem gospodarstvu i ne smijemo dozvoliti digitalno zaostajanje jer bi to značilo i zaostajanje u konkurentnosti velikog dijela gospodarstva. I na kraju, kod digitalne transformacije javnih usluga ostvarujemo napredak, no ispod EU prosjeka smo u određenim segmentima, posebno po pitanju digitalnih javnih usluga za poduzeća i općenito moderniziranju javnih usluga pomoću inovativnih rješenja. Gledano po industrijama, možemo reći da se financijski sektor i telekomunikacije ističu po ubrzanoj integraciji tehnologija u svoje poslovanje, dok primjerice sektori maloprodaje i proizvodnje blago zaostaju. S obzirom na uspješnost domaće ICT industrije i znanja kojeg imamo, nitko ne bi trebao ostati po strani i riskirati svoju konkurentnost i uspješnost.

Na koji način ICT industrija u Hrvatskoj doprinosi ekonomiji zemlje, i kakav potencijal prepoznajete za daljnji rast njezinog udjela u hrvatskom BDP-u?

ICT industrija je jedna od rijetkih industrija koja već godinama ostvaruje brži rast od ostatka gospodarstva, a rezultat toga je stalno povećanje udjela ICT industrije u domaćem BDP-u. Trenutno ICT industrija čini 6 posto BDP-a, a Strategijom digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine taj udio se planira povećati na 13 posto, što znači da će postati jedna od najvažnijih domaćih industrija. ICT industrija ima dvojaki pozitivan efekt na gospodarstvo - kao industrijska vertikala vlastitim inovacijama i poslovanjem stvara dodanu vrijednost i na taj način pozitivno utječe na gospodarski rast, a s druge strane horizontalno osigurava znanje i podršku za implementaciju modernih tehnologija za sve ostale industrije. Dodatno, za ICT infrastrukturu je iznimno važno da bude sigurna i otporna jer predstavlja vrlo bitnu komponentu kibernetičke sigurnosti koja postaje sve važnija, ne samo europska, već i svjetska tema. Jedan od ključnih ciljeva EU-a kroz NIS2 direktivu jest uvođenje reguliranog pristupa kibernetičkoj sigurnosti. Razlog je visoka ovisnost suvremenog društva o tehnologiji koja se razvija velikom brzinom. Pri tome se ne misli samo na državni sektor ili na kritičnu infrastrukturu, već na sve segmente koji u većini slučajeva mogu uzrokovati kaskadno širenje kibernetičkih incidenata i onemogućavanje ključnih društvenih i gospodarskih procesa.

Kako konferencija Digitalna (R)evolucija planira potaknuti domaće poduzetnike na usvajanje novih tehnologija, te koje sve sadržaje poduzetnici mogu očekivati na nadolazećem izdanju konferencije?

Konferencija Digitalna (R)evolucija je upravo pokrenuta kako bi se olakšala razmjena znanja i uspješnih primjera digitalizacije u svim dijelovima gospodarstva. Najlakše je učiti i inspirirati se iz konkretnih primjera. Kroz predavanja i prezentacije, panel diskusiju o potencijalu najnaprednijih tehnologija, poduzetnici će imati priliku upoznati se s uspješnim primjerima digitalizacije, i to na način da saznaju zašto su ti projekti pokrenuti, koja su bila očekivanja, kako je realizirana implementacija i kakvi su stvarni rezultati. Saznat će sve o najnovijim trendovima i kako ih primijeniti u svojim tvrtkama. Konferencija je primarno namijenjena malim i srednjim poduzetnicima, a pokrit će primjere iz različitih sektora i kompanija različite veličine. To je najkonkretnija poslovna konferencija o digitalizaciji zbog čega ne čudi veliki interes poduzetnika kojih očekujemo oko 700. Želim naglasiti da je ulaz besplatan i da je potrebno samo preuzeti besplatne ulaznice preko Entrio platforme.

Kako biste istaknuli važnost digitalne infrastrukture u procesu digitalizacije? Na koji način digitalna infrastruktura ubrzava napredak u području digitalizacije?

Digitalna infrastruktura predstavlja ključnu komponentu digitalizacije, sigurna i stabilna povezivost je preduvjet za razvoj digitalne ekonomije. Domaći telekomi snažnu investiraju u digitalnu infrastrukturu, unatoč regulatornim izazovima, no nužno je zadržati taj tempo investicija u narednim godinama.. Trebamo osigurati širenje mreža vrlo velikog kapaciteta na cijelom teritoriju Republike Hrvatske jer one omogućavaju gigabitni prijenos podataka i nisku latenciju uz podržavanje velikog broja povezanih uređaja. To je ključno za implementaciju naprednih tehnologija temeljenih na računarstvu u oblaku, strojnom učenju i umjetnoj inteligenciji poput primjerice pametnih gradova, i interneta stvari te ujednačavanju mogućnosti hrvatskih građana neovisno da li žive u urbanim ili ruralnim područjima da koriste napredne usluge i kontinuirano unapređuju svoja znanja i vještine.

S obzirom na naglasak na zelenom poslovanju među prioritetima EU, kako tvrtke mogu usklađivati digitalizaciju s ekološkim standardima i ciljevima održivosti?

Digitalizacija je ključna za zelenu transformaciju gospodarstva i društva, što je iznimno visoko pozicionirano u strategijama na EU. U telekom sektoru smo podigli standarde održivog poslovanja digitalizacijom vlastitih internih procesa te korištenjem vlastitih obnovljivih izvora električne energije čime značajno utječemo na smanjenje emisija stakleničkih plinova te i na taj način pridonosimo ostvarenju europskih ciljeva definiranih Zelenim planom.

Na Digitalnu (R)evoluciju su pozvani svi domaći poduzetnici, ulaz je slobodan te je samo potrebno preuzeti besplatnu ulaznicu preko Entrio platforme.