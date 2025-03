Najbolji: Ovo su finalisti natjecanja MIXX Awards Croatia 2025!

U odnosu na prošlu, rekordnu godinu, MIXX ponovno bilježi porast s ukupno više od 170 prijavljenih projekata.

Interes za digitalno natjecanje MIXX Awards Croatia, čiju licencu za Hrvatsku drži IAB Croatia, bilježi dosad neviđen rast – prijavljeno je gotovo 170 projekata, što je porast od 35 posto, od čega je 40 posto prijava bilo u skupini kategorija Kampanje, dok ih je 60 % u skupini kategorija Alati/Platforme.

MIXX Awards Croatia djeluje pod okriljem IAB-a Croatia – domaće adrese međunarodne organizacije IAB Global zadužene za unaprjeđenje i održavanje interaktivnog marketinga hrvatskoga tržišta na najvišem standardu. Ovo digitalno natjecanje niz godina kvalitetno prikazuje presjek najboljega od domaće digitalne zajednice, a u svom petnaestom izdanju nastavlja rasti.

Provjerite kojim su projektima dali najviše ocjene, čime je status finalista dodijeljen projektima koje možete vidjeti u nastavku. Status finalista u pravilu se dodjeljuje najviše pet najbolje ocijenjenih projekata po kategoriji koji su prošli prag propisan pravilnikom, a u nekim je kategorijama, zbog izjednačenih rezultata, u finale prošlo više radova. Finalisti su unutar kategorije navedeni abecednim redom:

A. Kampanje: Brand Awareness Campaign

15 Years On Record (Bugatti-Rimac)

GucEye Protect (Studenac)

Podrži svog muškarca (Heineken)

B. Kampanje: Direct Response and Lead Generation Campaign

Budi hrabar, budi zdrav (Zagrebačka pivovara)

KuhAI s Coolie (Podravka)

My Luxoria: Elevating High Quality Leads in Luxury Tourism (My Luxoria)

Ne škilji, škilji, škilji ti! (Servus)

POS & SoftPOS Lead Generation Campaign (Nexi Croatia)

C. Kampanje: Cross-Media Integration Campaign

AUDIOLIBER (Audio Store Transonica)

Hrvatska 2074. – Pogled u budućnost (Croatia osiguranje)

Javi se za *eks (Studenac)

Ljeto za pamćenje (Hrvatski Telekom)

Priča koja vrijedi svakog slova (Marodi)

D. Kampanje: Campaign Effectiveness

83.332 akvizicija do uspjeha (RTL Hrvatska)

Javi se za *eks (Studenac)

Nula para, puno muzike (Erste Banka)

Promocija filma Dražen (Jučer)

VISITOR OFFER (Hrvatski Telekom)

E. Kampanje: Corporate Social Responsibility Campaign

Bolje stati, nego zaspati (INA)

Budi hrabar, budi zdrav (Zagrebačka pivovara)

Budi TU. Budi CE – podrži klinCE kreativCE SOS Dječjeg sela Hrvatska (Atlantic grupa)

Priča koja vrijedi svakog slova (Marodi)

Život ima cijenu (Zaklada Solidarna)

F. NOVO: Alati/Platforme: AI-Driven Project

Barcaffé Fortune Telling AI (Atlantic Grupa)

Bolje stati, nego zaspati (INA)

Tajni sastojak – Vegeta Fine blend (Podravka)

G. NOVO: Alati/Platforme: Effective Use of Data

Podacima do uspjeha u VoD industriji (RTL Hrvatska)

H. NOVO: Alati/Platforme: Best Video Content

15 Years On Record (Bugatti-Rimac)

GucEye Protect (Studenac)

Sigurni Sale (GRAWE Hrvatska)

Terrace (adidas)

Vatrogasni leksikon (Kaufland Hrvatska)

I. NOVO: Alati/Platforme: Best Export Project

Alice & Bob website (Alice & Bob)

HeapsGo - Own your restaurant sales (Heaps Aps)

Hrvatski luksuz na svjetskim tržištima (My Luxoria)

Liburnia Hotels & Villas: Elevating 2024 Bookings (Liburnia Hotels & Villas)

ShiftMag (Infobip)

VISITOR OFFER (Hrvatski Telekom)

J. Alati/Platforme: Best Digital Product

bonbon aplikacija (Hrvatski Telekom)

HRT Meteo redizajn aplikacije (HRT)

Maistra app (Maistra)

NoCapp: Face-to-face videos for your website (CoreLine)

K. Alati/Platforme: Best Media Strategy

Bolje stati, nego zaspati (INA)

Javi se za *eks (Studenac)

Liburnia Hotels & Villas: Elevating 2024 Bookings (Liburnia Hotels & Villas)

The best of Croatia (Zagrebačka pivovara)

VISITOR OFFER (Hrvatski Telekom)

L. Alati/Platforme: Best Branded Content

Bolje stati, nego zaspati (INA)

BROOKLYN SANDWICH COMPANY (Brooklyn Bagel Co.)

GucEye Protect (Studenac)

Hrvatska 2074. – Pogled u budućnost (Croatia osiguranje)

Priča koja vrijedi svakog slova (Marodi)

Sigurni Sale (GRAWE Hrvatska)

Vatrogasni leksikon (Kaufland Hrvatska)

M. Alati/Platforme: Best Website

Kulinarski as iz rukava (Podravka)

Lino web stranica (Podravka)

Uplift Website (Mastercard)

Vogue Adria web stranica (Condé Nast)

Webshop Zlatarna Dodić (Zlatarna Dodić)

N. Alati/Platforme: Best Social

Always-on social (Sofascore)

GucEye Protect (Studenac)

HT TikTok (Hrvatski Telekom)

Javi se za *eks (Studenac)

Kaufland Hrvatska TikTok (Kaufland Hrvatska)

O. Alati/Platforme: Viral

#PistachioGate (McDonald‘s)

Baby Lasagna u Kauflandu (Kaufland Hrvatska)

Saponia TikTok - I was today years old (Saponia)

P. Alati/Platforme: Best Tech & Innovation

Barcaffé Fortune Telling AI (Atlantic Grupa)

Easybook (Croatia osiguranje)

McCrispy (McDonald‘s)

NoCapp & NoCapp Studio (CoreLine)

R. Alati/Platforme: Best Publisher Project

Biram sebe (Telegram)

Humanitarna razmjena & aukcija dresova 2024 (Nova TV)

Poduzetnički atelje (24sata i UMFO)

Šeraona (24sata)

Nakon žiriranja, za koje je zadužen stručni žiri s predsjednicom Nelom Fegić Moguljak na čelu, najboljima među projektima odat će se posebna počast na svečanoj dodjeli nagrada na novom izdanju Dana komunikacija, koja će se 16. svibnja 2025. održati u Rovinju. Čestitke finalistima! Sve dodatne informacije o natjecanju dostupne su na www.danikomunikacija.com.