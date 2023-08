Napredne digitalne usluge kao odgovor na potrebe korisnika

A1 Hrvatska predstavila je inovativne usluge i proizvode koji odgovaraju novim potrebama i očekivanjima korisnika, koje su u digitalno doba sve veće i dinamičnije. Istraživanjem, koje je provela agencija KVAKA na uzorku od 500 ispitanika, potvrđeno je da 91 posto korisnika posebno važnim smatra kvalitetan WiFi signal u svakom kutku doma

- Čak 85 posto korisnika žele slobodu i fleksibilnost da sami mijenjaju TV pakete jednom mjesečno bez naknade. Uz to, 83 posto želi prenositi TV uslugu na druge lokacije, na primjer sa sobom na vikendicu ili mjesto u kojem provode godišnji odmor. Također, važno im je da na jednom mjestu, samostalno i jednostavno upravljaju svim uslugama, mijenjaju ih, isprobavaju nove i imaju njihov transparentan pregled. Želja je to 80 posto ispitanika - istaknula je glavna direktorica za privatne korisnike A1 Hrvatska Ivana Marković.

Dodala je da se na to u gotovo jednakom postotku (79 posto) nadovezuje potreba za isprobavanjem novih usluga bez ugovorne obveze, uz mogućnost da ih otkažu bilo kada. Većini ispitanika važna je napredna korisnička podrška te bi svi rado isprobali dodatne usluge poput glazbenog ili video streaminga, Osiguranja ekrana ili Pomoći u kući.

Direktorica marketinga za privatne korisnike Monika Majstorović navela je da je A1 ponuda tržišno prepoznata po fleksibilnosti i Mozaiku.

- Odlučili smo našu ponudu učiniti još fleksibilnijom i s još više izbora prema željama korisnika, kako bi zadržali status najkonkurentnijeg portfelja usluga. Polazišna točka nam je bila omogućiti sve ono što je korisnicima bitno za lakšu svakodnevicu. Upravo to naglašavamo i novom kampanjom jer tko je ikada rekao da ne želi sve – nitko nikada - rekla je Majstorović.

Od sad je na najvećoj gigabitnoj fiksnoj mreži u Hrvatskoj dostupna brzina od 2 Gbps uz premium opremu koju čine WiFi 6 router i mesh uređaji, što je jedinstvena ponuda na tržištu. A1 tehničari će instalirati opremu na korisničkoj lokaciji i pobrinuti kako bi upravo svaki kut doma bio pokriven WiFi kvalitetnim signalom. Osim toga, dostupna je napredna korisnička podrška s kojom će se upiti i zahtjevi rješavati bez čekanja. TV usluga s više od 220 kanala postala je prijenosna te se može gledati na velikom ekranu na drugim lokacijama ili istovremeno na dva TV uređaja.

Za to je potreban pametan TV uređaj ili Android box. Jedinstvena mogućnost na tržištu je dijeljenje neograničenog mobilnog interneta – korisnici na tarifama s neograničenim internetom mogu pokloniti neograničeni Internet na 24 sata drugim A1 prepaid ili postpaid korisnicima i tako svakoga mjeseca. Novost za korisnike bonova je mogućnost plaćanja tarife tri ili šest mjeseci unaprijed uz popust, tako da osim što štede ne moraju brinuti o stanju na računu i isteku tarife. Također, više ne moraju razmišljati ni o stanju računa jer putem weba ili Moj A1 aplikacije odsad mogu platiti prepaid tarifu bez kupovine bona. Svim tim uslugama može se jednostavno upravljati, aktivirati nove ili ih deaktivirati bez ugovorne obveze, isprobavati dodatne usluge ili plaćati bonove i račune kroz Moj A1 aplikaciju koja je nadograđena i pojednostavljena za još bolje korisničko iskustvo. Kako bi se ubrzalo plaćanje na A1 webshopu ili kupovina bonova, omogućeno je plaćanje putem Revolut Paya. Spajanjem usluga u Mozaik korisnici maksimalno štede 16 eura po računu za ukupno povezane četiri usluge, a za povezanu mobilnu i fiksnu uslugu dobivaju tri mjeseca A1 Pomoć u kući. Svi korisnici, ovisno o uslugama i tarifi koju imaju, mogu besplatno aktivirati i isprobati od jedan do tri mjeseca dodatne usluge poput Osiguranja ekrana, A1 Xplore Music by Deezer, A1 SafeNet ili A1 Pomoć u kući.

Temelj za pružanje svih usluga i njihovu brzu prilagodbu su značajna ulaganja i modernizacija mrežne i IT infrastrukture.

- Ove ćemo godine investirati 200 milijuna eura, što je najviše otkad poslujemo u Hrvatskoj. Već smo na pola godine zabilježili 152 milijuna eura ulaganja, 280 posto više nego u istome razdoblju lani.Kontinuirano unaprjeđenje usluga i razvoj novih već nas 24 godine pozicioniraju kao tržišnog inovatora. Sve to zahtjeva viziju i kreativnost A1 tima koji poznaje svoje korisnike i njihove potrebe te ima hrabrosti uvijek biti korak ispred na tržištu - naglasio je predsjednik Uprave A1 Hrvatska Jiří Dvorjančanský.

Potvrđuje to i najveći broj gigabitnih fiksnih priključaka u Hrvatskoj, njih čak 711 tisuća, a do kraja godine će ih biti 800 tisuća. Uz nastavak izgradnje po 150 tisuća novih priključaka, 2025. A1 gigabitni Internet bit će dostupan u više od milijun kućanstava, što je 70 posto kućanstava u Hrvatskoj. Modernizacijom i izgradnjom 5G mreže došlo se do 87 postotnog pokrivanja populacije te će do kraja godine više od 90 posto stanovnika imati 5G znak na mobilnim uređajima.