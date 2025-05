Nekonvencionalni futurist David Shing na Danima komunikacija

Od AOL-a pa sve do LVMH-a, Chanela i Nikea: David Shing, vizionar i digitalni filozof koji je redefinirao pojam kreativnosti

U svijetu u kojem tehnologija, kultura i kreativnost svakim danom sve više prepliću svoje granice, ključno je pratiti one koji u tom kaosu vide priliku. Dani komunikacija, koji će se održati od 15. do 18. svibnja u Rovinju, ponovno okupljaju najutjecajnije mislioce i pionire industrije – a jedan je od njih i David Shing – digitalni filozof, futurist i ranije glavni evanđelist AOL-a, koji je domaću komunikacijsku industriju na Danima komunikacija 2015. već ostavio bez daha.

David Shing jedan je od najprepoznatljivijih kreativnih umova digitalnog svijeta. Njegov je rad teško svrstati u okvire – on je umjetnik, govornik, vizionar i savjetnik za brendove, a o njegovu kreativnom geniju govore i suradnje s globalnim imenima poput LVMH-a, Chanela i Nikea. Kombinacijom instinkta i mašte pomaže brendovima da shvate ne samo kamo ide tržište nego i kako u njemu ostaviti trag – Forbes ga je opisao kao “pripovjedača koji identificira nadolazeće trendove i nadahnjuje klijente da razmišljaju drugačije”. Njegov prepoznatljiv stil i beskompromisan pristup digitalnim temama osvajaju pozornice diljem svijeta i rijetko koga ostavljaju ravnodušnim.

Na Danima komunikacija održat će predavanje Nothing Changes If Nothing Changes, koje propituje kako tehnologija, a posebno umjetna inteligencija, može postati sredstvo za dublju, smisleniju komunikaciju između brendova i ljudi. U vremenu u kojem sadržaj ima vrijednost, ali kontekst nosi ključ, Shing će pokazati kako se AI može iskoristiti ne za postizanje savršenstva, nego kao katalizator napretka – alat koji pokreće emociju, dijalog i autentičnu kreativnost.

Shing će se na glavnoj festivalskoj pozornici pridružiti slavnoj humanoidnoj umjetnoj inteligenciji Sophiji; najinovativnijem CMO-u na svijetu prema Business Insideru i osvajaču više od 200 nagrada Cannesa Lionsa Fernandu Machadu powered by A1; Karen Nelson-Field, vodećoj svjetskoj ekspertici za ekonomiju pažnje i najobjavljivanijoj autorici na WARC-u; Blairu Ennsu, najvećem svjetskom autoritetu za prodaju i pricing kreativnih usluga; Michaelu Corcoranu, Internet’s Savviest Trollu i bivšem voditelju društvenih mreža Ryanaira; Marishi Lakhiani, stručnjakinji za umjetnu inteligenciju i automatizaciju za rast brendova te maksimizaciju povrata na ulaganje u oglašavanje (ROAS); Johanu Ronnestamu, globalnom stručnjaku za brending, serijskom poduzetniku i kreativnom vizionaru iza kampanja za brendove poput Volva, adidasa i IKEA-e; Mirelli Crespi, kreativnoj strateginji koja stoji iza više od 2000 oglasa mjesečno na šest jezika za globalne brendove poput Amazona, Mete, Unilevera i Ubisofta; Amber Case powered by ENNA, cyborg antropologinji i jednoj od najutjecajnijih žena u tehnologiji prema Fast Companyju; kao i Dietmaru Dahmenu, svjetski poznatom stručnjaku za transformaciju, inovacije i budućnost poslovanja. Organizatori su najavili moćan line-up s liderima iz Hrvatske i svijeta koji će gostovati u programu jednog od najvažnijih događaja na ovim prostorima za sve koji se bave kreativnošću i komunikacijama.

Svi koji žele biti dio ovog posebnog iskustva od 15. do 18. svibnja u Rovinju, informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.