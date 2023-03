Nenad Ukropina: Sad je pravo vrijeme za kupiti plin, od ljeta očekujemo poskupljenje

Brojni poduzetnici prošle su jeseni i zime na svojim računima osjetili da je završilo vrijeme jeftine energije. Cijene plina, a posljedično i struje dosegnule su lani rekordne iznose, da bi se u međuvremenu situacija stabilizirala. Ipak, cijena je i dalje znatno viša nego što je bila prije poremećaja na tržištu. U takvim okolnostima, tvrtke s velikom neizvjesnošću dočekuju iduće mjesece, neki su u međuvremenu i propali, te se postavlja pitanje kako u takvim uvjetima osigurati stabilnost, prvenstveno cijena, ali i opskrbe. O tome smo razgovarali s energetskim stručnjakom Nenadom Ukropinom, članom uprave tvrtke ENNA Opskrba, koja je dio poslovnog sustava Energia naturalis.

Čime se bavi ENNA Opskrba i što vi nudite poduzetnicima?

Primarni zadatak ENNA opskrbe je poduzetnicima ponuditi optimalne ugovore za opskrbu iz klasičnih izvora energije, a to su električna energija iz mreže i plin te zajedno s njima naći rješenja za njihovu proizvodnju iz obnovljivih izvora. To zvuči kao jednostavan zadatak, ali da bismo ga mi optimalno odradili potrebna je vrlo detaljna analiza tako da mi za svakog od naših poduzetnika radimo praktički rješenja po mjeri. ENNA Opskrba dio je grupacije koju čini i PPD - lider na hrvatskom i regionalnom tržištu prirodnog plina. Zbog snage naše grupe, poduzetnici mogu računati na pouzdanost, stabilnost, a osigurani skladišni kapaciteti jamče sigurnost opskrbe plinom.

Pitanje koje sve zanima je, što će biti s cijenom energenata? Očekuju li nas nova poskupljenja?

Cijene energenata u ovom trenutku čine se stabilnima, pogotovo u usporedbi s prošlom godinom kada je primjerice cijena plina dosegla i 300 eura po MWh što je bila posljedica svojevrsne panike na tržištu. Hrvatska vlada je uvela niz mjera kojima se trudila amortizirati ove cjenovne udare na kućanstva, djelomično i na poduzetnike, ali oni ipak plaćaju znatno više cijene energenata u odnosu na kućanstva. S druge strane, mi već ovoga ljeta očekujemo rast cijena plina, jer će se ponovno dopunjavati skladišta, lockdown Kine je završen i tamo će krenuti proizvodnja pa će LNG u većoj mjeri ići u Aziju. Naravno, u svemu tome ne smije se zaboraviti na ključni geopolitički faktor, odnosno rat u Ukrajini, te inflaciju i mjere koje se provode u borbi protiv inflacije, odnosno strah od recesije koji je i dalje prisutan.

O čemu poduzetnici trebaju voditi brigu kada razmišljaju o energentima?

Sigurni smo da cijene više nikada neće biti tako povoljne kao što su bile prije primjerice tri godine niti ćemo imati na raspolaganju energije u neograničenim količinama. Stoga je potrebno proaktivno djelovati. To konkretno znači da moraju upravljati troškovima energenata, a to mogu činiti uz snažne i pouzdane partnere koji imaju znanja i snage ponuditi cjelovitu uslugu, odnosno dobar energetski miks, što znači opskrbu i plinom i električnom energijom, ali i istražiti mogućnosti zajedničkog ulaganja u solarne elektrane ili druga tehnološka rješenja. Pritom treba podsjetiti i na nova administrativna opterećenja vezana za očuvanje okoliša, odnosno emisije CO2. Mi im u svemu tome možemo biti podrška.

Što je po vama dobar energetski miks i zašto je dobro iskoristiti sve resurse koje imamo na raspolaganju?

Dobar energetski miks bila bi optimalna potrošnja prirodnog plina, električne energije, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora te korištenje baterija kao skladišta energije proizvedene iz obnovljivih izvora te monetizacija eventualno raspoloživih viškova snage putem virtualnih elektrana. U svakom slučaju, budućnost energetike je već određena planom o CO2 neutralnosti Europe koja treba biti realizirana do 2055. godine. Ono u što mi vjerujemo je da će u narednom srednjoročnom periodu klasični izvori energije još igrati vrlo važnu ulogu, no obnovljivi izvori i proizvodnja na mjestu potrošnje će neminovno rasti.

Što vi možete ponuditi poduzetnicima?

Mi u ENNA Opskrbi se s našim poduzetnicima partnerima trudimo zajedno razmišljati o energiji i svaki put to radimo u tri koraka; analiziramo njihove energetske potrebe, zatim kreiramo optimalnu ponudu koja im odgovara kada je riječ o klasičnim energentima (tu prvenstveno mislimo na električnu energiju iz mreže i plin), i trudimo se s njima naći rješenja za njihove vlastite proizvodne kapacitete iz obnovljivih izvora, pri čemu odmah nudimo i opciju otkupa viškova energije; našim partnerima nudimo i mogućnost zajedničke analize potencijala sudjelovanja u radu virtualnih elektrana čime mogu ostvariti dodatni prihod.

Mi možemo u ovom trenutku ponuditi poduzetnicima dobre ugovorne uvjete na vremenski rok do tri godine kojima im garantiramo fiksnu cijenu ukoliko oni to žele, što mislimo da je jako dobro, pogotovo ako je energent sastavni dio njihovog proizvodnog troška. Proizvodi mogu biti i s promjenjivom cijenom vezanom za kretanje burze za sve one koji žele biti tržišno orijentirani te je moguća i kombinacija ta dva proizvoda kako bi minimizirali rizik. Možemo primjerice izdati i certifikat o korištenju energije iz obnovljivih izvora; kupcima koji to odaberu ENNA Opskrba može osigurati opskrbu isključivo električnom energijom koja je 100% dobivena iz obnovljivih izvora. Ukratko, sve opcije koje nudi suvremena energetika naši partneri mogu dobiti na jednom mjestu.

Sve više poslovnih subjekata razmišlja o ugradnji solarnih elektrana, što mogu očekivati i koliko je to isplativo?

Ulaganje u solarnu elektranu zaštita je od mogućeg rasta cijena struje u budućnosti. Zbog nereguliranih, tržišnih cijena po kojima poduzetnici kao krajnji kupci ugovaraju svoju opskrbu električnom energijom, ulaganje u solarnu elektranu za njih donosi povrat investicije kroz 3 do 4 godine nakon čega proizvedena električna energija donosi čistu dobit za vlasnika. Prosječna solarna elektrana od 50 kW će tijekom svog životnog vijeka svome vlasniku uštedjeti oko 150.000 EUR. Mi im kao ENNA Opskrba pomažemo u svim fazama, od izrade projektne dokumentacije, montaže, pokusnog rada do puštanja u trajni pogon i otkupa proizvedenih viškova električne energije.

Što, po vama, očekuje građane RH u narednom razdoblju i na koji način si mogu pomoći?

Svi mi svakodnevno osjećamo pritisak inflacije. Zbog vladinih mjera građani su osjetili manji rast cijena struje i plina, no pitanje je što će biti u budućnosti. Zbog toga se potrebno, kao i kod poduzetnika, aktivno time baviti. Po nama, najbolja zaštita od mogućeg rasta cijena električne energije u budućnosti je ulaganje u solarne elektrane.

Povrat investicije za prosječnu obiteljsku kuću u Hrvatskoj očekuje se kroz 6 do 8 godina, nakon čega je sva električna energija koju elektrana proizvede za vlasnika besplatna. Višak proizvedene energije, vlasnik elektrane prodaje u energetski sustav. Na taj će način, tijekom svoga životnog vijeka prosječna solarna elektrana svome vlasniku uštedjeti više od 13 000 eura. Prema tome, pozivam građane da se informiraju što se nudi na tržištu solara, ali i tko nudi. Jer, riječ je o značajnom ulaganju, i ključno je odabrati pouzdanog partnera s financijskom stabilnošću i iskustvom koji vam može jamčiti da ćete ostvariti sve prednosti korištenja solarne elektrane tijekom višegodišnjeg korištenja, a bez skrivenih troškova. Isto tako je važno biti i siguran u tehničku podršku tijekom sveg vremena trajanja rada elektrane. A mi vam tu stojimo na raspolaganju sve vrijeme.