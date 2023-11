Održano drugo izdanje regionalne konferencije AdriatiCON 2023.

U organizaciji tvrtke Agilcon održano je drugo izdanje regionalne konferencije AdriatiCON 2023 pod sloganom Your Business, Powered by Future. Konferencija je okupila više od 200 sudionika uključujući i 20 stručnjaka koji su kroz niz predavanja, panela i primjera iz prakse imali priliku razgovarati o izazovima koje budućnost poslovanja donosi, ali i saznati više o novim rješenja te uspješnim projektima.

- Danas smo na pragu potpuno novog vala inovacije, a to je generativna umjetna inteligencija. To je ono što čini ovu, a i idućih nekoliko godina iznimno zanimljivima te je uzbudljivo promatrati u kojim će se sve smjerovima umjetna inteligencija razviti. Kompanije bez inovacija ne mogu opstati, a mislim da danas više nema sumnje kako će umjetna inteligencija zasigurno promijeniti poslovanje, a vjerojatno i društvo u cjelini - naglasio je Hrvoje Supić, potpredsjednik tvrtke Salesforce za područje srednje i istočne Europe, koji je ujedno predavanjem pod nazivom Revolution on Horizon; How to Prepare Today? otvorio konferenciju AdriatiCON 2023.

U uvodnom predavanju, Marko Perme, osnivač i direktor tvrtke Agilcon, osvrnuo se na značaj umjetne inteligencije za budućnost rada, posebno kada su u pitanju ljudski resursi, dok je posebnu pozornost sudionika konferencije privukla zanimljiva panel diskusija pod nazivom Lessons Learned from Implementing New Technologies. Sudionici panela Ivana Les, direktorica za korisničko iskustvo tvrtke Unconditional, Mirela Držaić, zamjenica direktorice prodaje tvrtke CROZ, Nikola Zubalj, voditelj projekta za automatizaciju marketinga u tvrtki Teva te Stana Džudović, senior konzultant u tvrtki Agilcon, razgovarali su o procesu implementacije i usvajanju novih tehnologija. Također, panelisti su podijelili svoja osobna iskustva i ponudili uvide svima koji razmišljaju o implementaciji sustava marketing automatizacije i drugih tehnologija.

Sudionici konferencije dobili su korisne savjete koji se mogu koristiti za provedbu učinkovitih transformacija poslovanja te saznali koja je glavna prepreka u provođenju promjena u poslovanju tijekom predavanja pod nazivom Wind of Change – Is There Growth Without the Ability to Adapt? koje je održao Ivan Jurković, Business Development Manager tvrtke Saponia. Nadalje, o načinu na koji Salesforce pomaže u B2B prodajnim procesima te kako nove značajke pomažu u poboljšanju korisničkog iskustva govorio je Krešimir Mudrovčić, direktor tvrtke CROZ, predavanjem pod nazivom Adoption Journey: from Plain CRM to B2B Automation, and Magic of AI.

- Iznimno smo ponosni što je i ovo drugo izdanje konferencije AdriatiCON 2023 ispunilo očekivanja i što smo opravdali povjerenje koje su nam dali naši partneri i klijenti. Ovogodišnje izdanje koje je okupilo niz priznatih stručnjaka dalo nam je dodatan vjetar u leđa i potvrdu da AdriatiCON zaista postaje tradicionalni regionalni događaj koji svake godine okuplja stručnjake iz poslovnog svijeta - izjavio je Branko Banjeglav, izvršni direktor tvrtke Agilcon u Hrvatskoj, zaključivši drugo izdanje konferencije.

Drugo izdanje konferencije AdriatiCON pokazalo je da nije samo konferencija koja donosi pregled najnovijih tehnologija, rješenja i usluga, već predstavlja mjesto važnih poslovnih susreta na kojem se dogovara buduća suradnja i ostvaruju novi kontakti.