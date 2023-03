Pale burze nakon najave o novom povećanju kamatnih stopa

Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica oštro pale, nakon što je predsjednik Feda Jerome Powell rekao da će zbog visoke inflacije središnja banka vjerojatno povećati kamatne stope više nego što se prije očekivalo. Dow Jones potonuo je 1,72 posto, na 32.856 bodova, dok je S&P 500 pao 1,53 posto, na 3.986 bodova, a Nasdaq indeks 1,25 posto, na 11.530 bodova.

Pad indeksa uslijedio je nakon što je Powell u izvješću Kongresu o gospodarskoj situaciji kazao da je Fed spreman za veće korake ako budući gospodarski podaci pokažu da su potrebne strože mjere za zauzdavanje inflacije. To je izazvalo strahovanja ulagača da će središnja banka na sjednici u ožujku povećati ključne kamate za agresivnih 0,50 postotnih bodova jer svi posljednji podaci pokazuju da se inflacija u SAD-u i dalje drži na visokim razinama, a gospodarstvo i dalje čvrsto raste.

Zbog toga se sada na tržištu novca procjenjuje da postoji 70 posto izgleda da će Fed u ožujku povećati kamate za 0,50 postotnih bodova, dok su još u ponedjeljak ti izgledi iznosili oko 30 posto.

Powell, koji će nastaviti svoje izvješće u Kongresu, rekao je i da Fed ne odustaje od svoje ciljane razine inflacije od 2 posto te da kretanja na tržištu rada ne upućuju na to da se bliži pad gospodarstva. Nakon Powellovih poruka učvrstile su se procjene da će Fed do rujna povećati kamate u raspon od 5,50 do 5,75 posto, dok se sada kamate kreću između 4,50 i 4,75 posto.

No, to će, kažu analitičari, ovisiti i o daljnjim podacima o inflaciji i kretanjima na tržištu rada. Zbog toga će u petak u fokusu ulagača biti izvješće o zapošljavanju u SAD-u. Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da je broj zaposlenih u veljači porastao za 200.000, znatno sporije u odnosu na 517.000 u siječnju. I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale.

Europske burze pale, kamate će i dalje rasti

Na europskim su burzama cijene dionica su pale drugi dan zaredom, nakon što je Powell poručio da bi povećanje kamata moglo biti agresivnije nego što se očekivalo. STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 0,3 posto, oslabivši drugi dan zaredom.

Pritom je londonski FTSE indeks ojačao 0,02 posto, na 7.932 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,05 posto, na 15.660 bodova. Pariški CAC oslabio je, pak, 0,08 posto, na 7.367 bodova. I na azijskim su burzama cijene dionica pale. MSCI indeks azijsko-pacifičke regije, bez Japana, bio je oko 9,30 sati u minusu oko 1,7 posto. Pritom je japanski Nikkei indeks ojačao 0,5 posto, dok su cijene dionica u Šangaju, Australiji, Južnoj Koreji i Hong Kongu pale između 0,1 i 2,4 posto.

