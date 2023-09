Philip Morris: Na čelu revolucionarne promjene u duhanskoj industriji

Iako živimo u vremenima kada su regulatorni okviri i društvena stajališta prema pušenju jasno definirani, broj se pušača ne smanjuje. Ipak, budućnost bez duhanskog dima je moguća. Zajedno je možemo ostvariti i brže ako svi preuzmu svoj dio odgovornosti za njezino kreiranje

Vodeća svjetska duhanska kompanija postavila je ambiciozne ciljeve vlastite transformacije poslovanja i stvaranja budućnosti bez dima cigareta. Takva agenda Philipa Morrisa hrabar je i odlučan iskorak koji redefinira čitavu industriju, a da bi se ostvarile sve koristi koje takav zaokret može donijeti, potrebna je podrška svih dionika. To bi, između ostalog, pridonijelo i ubrzavanju istraživačkih i razvojnih napora usmjerenih ka osiguravanju manje štetnih alternativa punoljetnim pušačima koji ne prestaju pušiti. Dim cigarete je štetan i dokazano ostavlja niz negativnih posljedica na zdravlje pušača i ljudi oko njih, no situacija je i dalje takva da se, unatoč svim kampanjama i naporima koje društvo i države poduzimaju protiv pušenja, broj pušača ne smanjuje ili se ne smanjuje dovoljno brzo. Iskustvo je, nažalost, pokazalo da prevencija i poticanje na prestanak pušenja, iako iznimno važni i svakako i nadalje ključni alati, nemaju dovoljno snažan utjecaj na pozitivnu promjenu milijuna ljudi koji i dalje puše. No, zahvaljujući napretku znanosti i tehnologije danas imamo novi i već dokazano učinkovit alat kojim možemo odgovoriti na tu situaciju – alternativne bezdimne proizvode koji su manje štetni od cigareta i mogu imati pozitivan utjecaj na javno zdravstvo u cjelini.

– U eri u kojoj promjena nije samo neizbježna nego imperativ, u Philipu Morrisu pokrenuli smo seizmičke promjene iznutra kada smo 2008. odlučili ponuditi bolje alternative za punoljetne pušače koji usprkos svemu što znaju o duhanskom dimu i cigaretama ne prestaju pušiti. I do danas smo ostali dosljedni svojoj viziji kreiranja bolje budućnosti – izjavila je Anita Letica, predsjednica Uprave tvrtke Philip Morris Zagreb.

Transformacija stoljeća

Disrupcija duhanske industrije koju je PMI učinio kada je bez zadrške i hrabro krenuo u novom smjeru razvoja bezdimnih proizvoda, u što je uloženo više od 10,5 milijardi dolara, već daje vidljive rezultate – udio bezdimnih proizvoda u drugom kvartalu 2023. godine iznosio je oko 35,4% ukupnih neto prihoda PMI-ja.

– Predanost Philipa Morrisa izgradnji budućnosti bez dima temeljena je na opsežnim znanstvenim istraživanjima, napretku tehnologije i velikim ulaganjima u istraživanje i razvoj. Ti temelji omogućuju nam da ustrajemo unatoč raznim izazovima te budemo odvažni i hrabro mijenjamo vlastito poslovanje donoseći pozitivnu promjenu – naglasila je Letica.

Puna transformacija prema budućnosti bez dima podrazumijeva dostupnost manje štetnih alternativa punoljetnim pušačima koji ne prestaju pušiti, a s ciljem smanjivanja tereta zdravstvenih sustava i općenito pozitivnog utjecaja na javno zdravstvo.

Smanjenje štete

Smanjenu štetnost takvih proizvoda potvrđuju brojne studije, a njihov potencijal u sferi javnog zdravstva prepoznaje sve više država. Primjerice, Ujedinjeno Kraljevstvo, Švedska, Grčka i Novi Zeland prepoznali su važnost proširenja koncepta smanjenja štete i na područje duhanskih i nikotinskih proizvoda adekvatnim regulatornim i poreznim okvirom za alternativne proizvode. Jedino takva strategija, koja uključuje podršku regulatornih tijela, može potaknuti promjenu nabolje među najvećim brojem ljudi, što se vidi i na primjeru Velike Britanije, čije je regulatorno tijelo pozvalo proizvođače da pristupe licenciranju elektroničkih cigareta kao lijeka za prestanak pušenja.

– Svjesni smo da samo ponuda manje štetnih alternativa nije dovoljna, ali je važan korak naprijed. Potrebna je politika koja će to prepoznati i iskoristiti te istodobno poticati daljnja ulaganja u inovacije. Potrebni su regulatorni i porezni okvir koji se temelje na diferencijaciji proizvoda u skladu s razinom štetnosti koju konzumacija pojedinih proizvoda predstavlja za njihove korisnike. Uz takvu podršku i pristup budućnost bez dima je zaista dohvatljiva i brže no što mislimo. Da bi se ubrzao taj pomak nužna je suradnja svih dionika, jer samo zajedničkim i usklađenim djelovanjem možemo izgraditi održiviji svijet za generacije koje dolaze – poručila je Anita Letica.