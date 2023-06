Policija i USKOK upali u više autoškola u Zagrebu

USKOK i policija danas su upali u nekoliko zagrebačkih autoškola. Uhićeno je dvadeset osoba za koje se sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, konkretno da su za prethodno dogovorene novčane iznose izdavali svjedodžbe i i uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za profesionalne vozače koji upravljaju vozilima za prijevoz tereta i putnika (kategorije C, CE i D), bez da su doista proveli izobrazbu koja je potrebna za vozače kamiona i autobusa, prenosi Index.

U nastavku u cijelosti prenosimo priopćenja USKOK-a i policije.

USKOK je, na temelju kaznene prijave PU zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv 20 hrvatskih državljana, trgovačkog društva i ustanove za obrazovanje odraslih zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja te zlouporabe položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti i pomaganja u krivotvorenju službene ili poslovne isprave, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Osnovano se sumnja da je, u razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine na području Zagreba i drugdje u Hrvatskoj, I. okr. ovlašten zastupati dvije podružnice XXI. okr. trgovačkog društva sa statusom ovlaštenog centra za osposobljavanje za stjecanje početne kvalifikacije i periodičnu izobrazbu vozača za kategorije vozila C, CE i D te stvarno upravljajući radom XXII. okr. ustanove za obrazovanje odraslih ovlaštene za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja vozača teretnih vozila, povezao u zajedničko djelovanje II. okr. administrativnu službenicu u XXI. okr. društvu, III. okr. predavača prometa u XXI. okr. društvu, kao i posrednike IV. do XX. okr., odredivši kao cilj zajedničkog djelovanja stjecanje znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge kontinuiranim izdavanjem nevjerodostojnih svjedodžbi i uvjerenja o periodičnoj izobrazbi i stručnoj osposobljenosti za profesionalne vozače koji upravljaju vozilima za prijevoz tereta i putnika, za dogovoreni novčani iznos.

Na opisani način su I., II. i III. okr. sačinjavali svjedodžbe XXI. okr. društva o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača kao i uvjerenja XXII. okr. učilišta o osposobljenosti vozača teretnih vozila, neovisno o tome je li takva izobrazba provedena, a potom su ih putem IV. do XX. okr. dostavljali vozačima na čija imena glase.

Tako su pribavili nepripadnu materijalnu dobit od najmanje 85.151,66 eura, koji novac je I. okr. međusobno dijelio s ostalim okrivljenicima sukladno dodijeljenim ulogama.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika", priopćio je USKOK.

Policija: provedeno više osobnih pretraga

Javila se i policija, kažu da je provedeno više osobnih pretraga, pretraga vozila, domova, poslovnih i drugih prostorija te da je oduzeto više mobitela, novca i poslovnih dokumenata

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te u suradnji s Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Policijskom upravom zadarskom, Policijskom upravom karlovačkom, Policijskom upravom sisačko-moslavačkom, Policijskom upravom krapinsko-zagorskom, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskom upravom brodsko-posavskom, Policijskom upravom požeško-slavonskom i Policijskom upravom vukovarsko-srijemskom dovršili kriminalističko istraživanje nad 20 osoba, jednim trgovačkim društvom i jednom obrazovnom ustanovom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja te zlouporabe položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti i pomaganja u krivotvorenju službene ili poslovne isprave, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Sumnja se da je od siječnja 2023. do lipnja 2023. godine, na području Zagreba i drugdje u Hrvatskoj, postupajući s namjerom stjecanja nepripadne materijalne dobiti za sebe i za druge, osumnjičeni 41-godišnjak kao ovlaštena osoba za zastupanje trgovačkog društva, samostalno i neograničeno, povezao u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike (37, 39, 49, 51, 48, 30, 33, 58, 45, 43, 53, 49, 51, 64, 23, 61, 35, 58 i 50) radi kontinuiranog izdavanja nevjerodostojnih svjedodžbi i uvjerenja o periodičnoj izobrazbi i stručnoj osposobljenosti za profesionalne vozače koji upravljaju vozilima za prijevoz tereta i putnika, za dogovoreni novčani iznos.

Osumnjičene osobe su, sumnja se, neovisno o tome je li takva izobrazba provedena, izdavale svjedodžbe ovlaštenog centra o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača te su ujedno izdavale uvjerenja ovlaštene obrazovne ustanove o osposobljenosti vozača, a potom su ih dostavljale vozačima te su na taj način pribavile nepripadnu materijalnu dobit od najmanje 85.151,66 eura.

Tijekom kriminalističkog istraživanja provedeno je više osobnih pretraga, pretraga vozila, domova i drugih prostorija te pretrage poslovnih prostorija tijekom kojih je oduzeto više mobilnih telefona, novca i poslovne dokumentacije.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su kaznenu prijavu podnijeli Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta dok su osumnjičene osobe u zakonskom roku predane pritvorskom nadzorniku - priopćila je policija.