Poslodavac Partner: BAT među 10 posto najboljih poslodavaca u regiji

BAT je sedmu godinu zaredom dobio priznanje Poslodavac Partner, a dobitnik je i certifikata Above and Beyond

BAT, jedan od najvećih stranih investitora u Hrvatskoj i jedini domaći proizvođač i izvoznik duhanskih i bezdimnih proizvoda, sedmu je godinu zaredom dobio vrijedno priznanje Poslodavac Partner koji dodjeljuje nezavisna konzultantska organizacija SELECTIO za izvrsnost u upravljanju ljudskim potencijalima. BAT je dobitnik i certifikata Above and Beyond koji se dodjeljuje organizacijama koje uspiju zadovoljiti sve kriterije za Poslodavac Partner certifikat i pritom se dodatno istaknu visokim rezultatima, što ih svrstava u 10 posto najboljih Poslodavaca Partnera u cijeloj regiji.

- Postavili smo visoke standarde u upravljanju ljudskim resursima na globalnoj razini, stoga nas ovo priznanje iznimno veseli i motivira da nastavimo podizati kvalitetu radnog okruženja za sve naše zaposlenike. Posvećeni smo osiguravanju i podizanju uvjete rada i kontinuiranoj edukaciji naših zaposlenika, ali i otvaranju prilika za mlade ljude. Naša kompanija trenutno prolazi kroz veliku transformaciju industrije koja je usmjerena ka stvaranju „Boljeg sutra“ (A Better Tomorrow™), stoga smo u stalnoj potrazi za talentima koji su spremni na dinamičnu atmosferu i kontinuirano učenje - rekla je Asli Oktay, voditeljica HR odjela za Adria Cluster u BAT-u.

BAT globalno zapošljava 46.000 ljudi diljem svijeta, a od toga u Hrvatskoj direktno zapošljava 1.500 ljudi te indirektno podržava čak 6.000 radnih mjesta, što je u svojoj studiji potvrdio ugledni Oxford Economics.

- BAT je i ove godine potvrdio status Poslodavca Partnera zahvaljujući jasno definiranom i strateški vođenom HR sustavu kroz koji kontinuirano uvode inovacije i stavljaju fokus na razvoj zaposlenika. Posebno se ističe njihova kultura učenja i stalnog razvoja, podržana digitalnim alatima i redovitom povratnom informacijom, kao i pristup prema kojem inovacije nisu izdvojen segment poslovanja, već sastavni dio svakodnevnog rada. BAT iznova demonstrira kako HR izvrsnost izgleda kroz snažnu, uključivu i inovativnu organizacijsku kulturu, prilagođenu dinamičnom poslovnom okruženju i usmjerenju prema budućnosti. Njihove prakse su izvrstan primjer kako se strateškim HR pristupom može ojačati spremnost organizacije za buduće izazove i potrebe tržišta rada - rekla je Lara Šubić Šuša, voditeljica Poslodavac Partner projekta iz SELECTIO Grupe.

BAT u Hrvatskoj ima jedinstveni lanac vrijednosti koji obuhvaća poljoprivrednu proizvodnju duhana u Slavoniji i Podravini kroz Hrvatske duhane, tvornicu u Kanfanaru koja proizvodi cigarete i nove kategorije proizvoda, drugi najveći nacionalni lanac kioska iNovine, logistički centar u Rijeci te logistički hub u Pitomači koji prikuplja duhan iz čak 26 zemalja i opskrbljuje tvornice u Poljskoj, Njemačkoj i Mađarskoj. U Hrvatskoj se nalazi i komercijalni ured u Zagrebu iz kojeg se upravlja s osam tržišta Adria regije.