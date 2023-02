Pred nama je još jedna odlična trusitička sezona, poručuju iz agenice My Luxoria

My Luxoria, hrvatska turistička agencija specijalizirana za najam luksuznih vila i kuća za odmor na području cijele Hrvatske, poručuje da će sezona 2023. biti rekordna. My Luxoria u svojem portfelju trenutno ima preko 700 luksuznih vila iz svih dijelova Hrvatske, a na godišnjoj razini u Hrvatsku dovodi oko 20.000 gostiju visoke platežne moći iz cijeloga svijeta.

Pred nama je odlična sezona

Smještaj u hrvatskim luksuznim kućama i vilama putem agencije My Luxoria bukiraju gosti iz cijeloga svijeta. Tu tradicionalno prednjače tržišta kao što su Njemačka s 23 posto rezervacija, Austrija s 15 posto, kao i Velika Britanija, koja je u posljednjih desetak godina postala važno emitivno tržište, s 18 posto. Nakon njih, najviše rezervacija dolazi iz Švicarske, Nizozemske, Poljske, Francuske i Švedske, a svoj smještaj rezerviraju i gosti iz Australije, Sjedinjenih Američkih Država te Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Ako je suditi po rezervacijama koje smo do sada primili, očekuje nas sezona koja će premašiti sva očekivanja. Booking je odličan, a gužva je počela već u prosincu. Ono što možemo primjetiti je da se Britanci ove godine vraćaju u još većem broju, Austrijanci su i dalje najvjerniji gosti, dok će se dio Nijemaca ove godine odlučiti za Grčku. I dok ostatak emitivnih tržišta Europe rezervira smještaj prema očekivanjima, veseli nas vidjeti veliki porast broja rezervacija iz drugih dijelova svijeta - izjavila je Ankica Ćaleta, vlasnica i direktorica agencije My Luxoria.

Luksuzni smještaj u brojkama

Iz rezervacija za 2023. se daju iščitati brojne zanimljivosti. Primjerice, najskuplje vile i najveći iznosi rezervacija su, očekivano, u Dubrovniku, ali i na otocima.

Na cijenu luksuznog smještaja najmanje su osjetljivi gosti iz Sjedinjenih Država, Kanade i Australije, koji bukiraju kuće koje su u prosjeku 20 posto skuplje od onih koje bukiraju Europljani. I Hrvati također pokazuju interes za boravak u vilama, ali uz manji budžet i kraći boravak, poput vikenda ili pet dana u sezoni.

Polovica rezerviranog smještaja odnosi se na boravak od sedam noćenja. Nijemci u prosjeku na odmoru ostaju najduže, oko 10 dana, a gosti se od svih regija najduže zadržavaju u Istri. Istru i Kvarner najviše bukiraju Nijemci i Austrijanci. Čak 40 posto njihovih rezervacija otpada na te dvije regije, a njih 30 posto ide južnije od Zadra. S druge strane, Europljani koji lete avionom češće biraju splitski aerodrom i smještaj u dalmatinskim vilama. Najskromniji budžet za smještaj imaju Talijani i Irci.

Cijene luksuznog smještaja će u 2023. biti u prosjeku 20 posto više budući da su cijene gradnje, čišćenja i održavanja porasle 45 posto, a tu su još i cijene struje, vode i plina tako da rast od 20 posto u ovoj situaciji zapravo nije rast prihoda.

Trebamo (kvalitetniji) sadržaj

Velika potražnja za vilama u predsezoni i posezoni ne rezultira velikim brojem rezervacija jer dio klijenata odustane od te ideje kada shvati da je većina ugostiteljskih objekata, atrakcija i drugih zabavnih sadržaja zatvorena ili da uopće ne postoji u tom dijelu Hrvatske. Gosti koji rezerviraju najluksuznije kuće nemaju gdje izvan smještajnih objekata trošiti svoj novac i na nama je da odgovorimo na tu potražnju kako bismo zadržali goste elitnog turizma.

Elitni turizam s pokrićem

My Luxoria je jedna od tri turističke agencije u Hrvatskoj koje se bave isključivo iznajmljivanjem vila i kuća s bazenima, a njihovi su najčešći gosti upravo obiteljski gosti. Posljednjih godina My Luxoria uložila je značajna financijska sredstva u povećanje globalne vidljivosti brenda na tražilicama i u medijima. Agencijski portfolio brzo raste, a tijekom 2022. godine u ponudu su dodali 400 novih vila. Rezultat je to ulaganja u vlastiti rast i razvoj, ali i znak povjerenja iznajmljivača u snažan brend.

Uzlazni trend prate i prihodi agencije koji svake godine organski rastu 250 posto, kao i dobit koja je u 2022. narasla za izvrsnih 700 posto u odnosu na godinu prije. Glavni cilj agencije My Luxoria je zadržati stručnost i relevantnost, kao i svoju poziciju iskusnog savjetodavca i pouzdanog partnera, a dosadašnji je poslovni uspjeh pravi odraz ove dediciranosti.

Ankica Ćaleta, vlasnica i direktorica agencije, je 2022. godine izabrana u top 40 mladih lidera Jugoistočne Europe ispod 40 godina. Njezino joj dugogodišnje iskustvo i obrazovanje u turizmu, kao i desetogodišnje korporativno iskustvo u financijskoj industriji, daju izvrsnu bazu koju nadograđuje profesionalnim pristupom i entuzijazmom. Ankica je i autorica knjige ‘Obiteljski smještaj superdomaći‘, u koju je pretočila svoje dugogodišnje iskustvo rada s privatnim iznajmljivačima, kao i vlastita iskustva vlasnice smještajnih objekata.