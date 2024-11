Preko 65 tisuća posjetitelja uživalo u ovogodišnjem Reboot InfoGameru powered by A1

Još jedan nezaboravan Reboot InfoGamer powered by A1, najveći gejming festival u regiji, priveden je kraju nakon četiri dana adrenalinskih natjecanja, radionica i zabave koji su okupili oko 65 tisuća gejming entuzijasta iz cijele regije. Program je ove godine uključivao završnice 14. sezone A1 Adria League i 4. sezone A1 Student eChallengea, a posjetitelji su imali priliku posjetiti brojne izlagačke štandove, isprobati najnovije konzole i igre te sudjelovati u brojnim aktivacijama. Poseban naglasak stavljen je i na promociju sigurnog online okruženja i sve to na prostoru od čak 10 tisuća četvornih metara Zagrebačkog velesajma.

- Ove godine ponovno smo podigli ljestvicu i dokazali da je Reboot InfoGamer powered by A1 srce gejming zajednice u regiji. Odlične reakcije posjetitelja svih generacija, od najmlađih do onih iskusnijih, pokazuje da je InfoGamer vrhunski gejmerski događaj koji raste s vremenom i stalno postavlja nove standarde. S ponosom možemo reći da smo ove godine ponudili najbogatiji sadržaj do sad, više interaktivnosti i prilika za edukaciju, u čemu je posebno pridonijela suradnja s A1 Hrvatska - izjavio je Damir Đurović, suosnivač i direktor tvrtke Reboot.

Finale 14. sezone A1 Adria League donijelo je natjecanje u igrama poput CS2, EAFC25, FC Mobile i Brawl Stars, uz mini turnire u League of Legendsu, PUBG-u i Tekkenu. Više od 3.500 natjecatelja borilo se za svoj dio bogatog nagradnog fonda koji je ove godine dosegnuo više od 42.000 eura, dok je A1 Student eChallenge okupio čak 105 studenata s 15 fakulteta, potvrđujući rastuću popularnost natjecanja među mladima u regiji. Završnice su se održale u nikad većoj A1 zoni od čak 1.500 četvornih metara, koja je posjetiteljima pružila priliku da prate uzbudljive okršaje najboljih gejmera.

14. sezona A1 Adria Lige ugostila je još jednom najbolje esportaše regije koji su zaigrali na najvećoj pozornici do sada. Turnir je otvoren natjecanjem u mobilnoj verziji igre EAFC, a u takvoj verziji nogometa je slavio SPK Somzi koji je titulu uzeo ispred igrača ekipe Budućnost - Lazara. Nakon mobilne igre, natjecatelji su se preselili na PlayStation, gdje je u EAFC24 nadmoćno pobijedio Brstimir, koji je nakon deset pokušaja konačno osvojio titulu nadigravši Tea. Brawl Stars se vratio u velikom stilu, a u finalu su se našli Fantastic Esports i favorizirana Salada de Frutas. Iako je Fantastic započeo snažno, nisu uspjeli zaustaviti Saladu, koja je opet obranila naslov i pokazala da su daleko najbolji Brawl Stars tim u regiji. Ususret posljednjem finalu, na pozornici se igrao popularni Tekken u kojem je do pobjede došao Tkalac koji je u finalu svladao favoriziranog Crashbantera i “ukrao” još jednu titulu od Fantastic Esports organizacije koji su opet ostali praznih ruku.

Kao vrhunac turnira, sve je bilo rezervirano za popularni ‘kanter‘ koji je još jednom privukao veliku pažnju. Četiri regionalne ekipe borile su se za nagradni fond od 14.000 eura, a titulu su osvojili Zero Tenacity iz Srbije, svladavši makedonski ENTiTY s 3:1 te postavši najtrofejnija momčad u povijesti A1 Adria Lige. Nagradu za najboljeg igrača lige zaslužio je kapetan Z10, NEMANHA, koji je svoju vrhunsku formu s online faze prenio i na LAN natjecanje.

Osim napetih finala, posjetitelji su se mogli okušati u edukativnoj interaktivnoj igri #BoljiOnline svijet razvijenoj u suradnji A1, Holoneta i Centra za sigurniji internet. Brojni posjetitelji su virtualno prošetali kroz pet tematskih soba te naučili štošta o sigurnom ponašanju na internetu i važnim temama poput trolanja, privatnosti, sigurnosti lozinki i odgovornog objavljivanja sadržaja. Reakcije su bile odlične, a svi oni koji nisu stigli na festival, igru i dalje mogu isprobati ovdje.

- U A1 Hrvatska ove godine slavimo 25 godina inovacija, razvoja i podrške digitalnim zajednicama, a upravo je Reboot InfoGamer powered by A1 savršeno mjesto za proslavu tog jubileja te nastavak puta prema sigurnijem online nebu. Ponosni smo što smo u okviru festivala uz esport sadržaj ponudili i edukativne aktivnosti kroz našu platformu #BoljiOnline, koja najmlađima približava važnost odgovornog ponašanja online. Naš cilj je, uz podršku partnera i zajednice, poticati zdrav digitalni razvoj i omogućiti nezaboravno iskustvo svim posjetiteljima, što smo i ove godine uspješno ostvarili - izjavila je Marina Parić, voditeljica marketinških komunikacija u A1 Hrvatska.

Reboot InfoGamer powered by A1 ponovno je pokazao da je više od festivala – to je događaj koji objedinjuje najbolje od gejminga, esporta i digitalne edukacije za sve uzraste i postavlja temelje za sigurniji digitalni svijet, zaključili su organizatori, ističući kako će im sljedeća godina donijeti još veće izazove i inovacije koje će posjetiteljima pružiti spektakularno iskustvo.