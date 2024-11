Rok za reinvestiranje dospjelih Trezorskih zapisa do 15. studenoga 2024.

Slijedom brojnih upita građana vezanih uz mogućnost reinvestiranja uloženog iznosa u Trezorske zapise izdanih u studenom prošle godine ističemo da je važno da reinvestiranje naprave tijekom razdoblja upisa nove emisije Trezorskih zapisa, odnosno najkasnije do 15. studenoga 2024. u 11 sati, objavljeno je iz Ministarstva financija.

Naime, odabirom opcije ‘Reinvestiranje‘ na platformi E-RIZNICA ili prilikom upisa u poslovnicama FINA-e moguće je namiru novog izdanja podmiriti raspoloživim sredstvima koja dospijevaju 21.11.2024. temeljem izdanja iz studenog prošle godine.

Pri tome, u slučaju upisa manjeg ili istog iznosa, razlika do diskontiranog upisanog iznosa novog izdanja bit će isplaćena 21. studenog 2024. godine na njihov transakcijski račun naveden u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD-u). U slučaju upisa novog izdanja u većem iznosu od iznosa kojim raspolažu u dospijeću, potrebnu razliku ulagatelj je dužan uplatiti sukladno zaprimljenoj instrukciji za uplatu u propisanom roku za uplatu sredstava.

Dakle, reinvestiranje raspoloživog iznosa provest će se automatizmom, odnosno bez potrebe provođenja platnih transakcija, ali je mogućnost reinvestiranja potrebno iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 15. studenog 2024. do 11 sati. To znači da građani koji žele ponovno uložiti novac u Trezorske zapise isto ne čine čekajući isplatu na svoj transakcijski račun u banci te ponovnom uplatom jer će se odabirom opcije ‘Reinvestiranje‘ to obaviti automatski na dan 21.11.2024.

Do danas je novo izdanje trezorskih zapisa upisalo gotovo 15.000 građana u vrijednosti nešto većoj od 500 milijuna eura.