Stručnjaci za digitalnu sigurnost nude rješenje za rano otkrivanje prijetnji poslovanju kompanija

Poslovanje većine kompanija postalo je ovisno o digitalnim alatima, koji sa sobom donose nove rizike i prijetnje, prvenstveno od raznih hakerskih napada i iskorištavanja slabosti poslovnih sustava. Zbog toga A1 Hrvatska svojim poslovnim korisnicima donosi uslugu automatskog penetracijskog testiranja, najsuvremenijeg sustava preventivne zaštite uz koju stručnjaci iz ove kompanije kontinuirano prate, otkrivaju i procjenjuju sustave korisnika, njihovu izloženost napadima te predlažu mjere zaštite sukladno riziku od napada.

Kibernetički napadi među najvećim su prijetnjama za svakodnevno poslovanje tvrtki današnjice, koje su većinu svojeg poslovanja preselile u digitalnu sferu. Među najvećim prijetnjama su DDOS napadi, ransomware i malware, te zastarjelost i neodržavanje infrastrukture. Uzlazni trend takvih napada pokazuju i razna istraživanja. Tako je prema Infosecurity časopisu globalni broj DDOS napada tijekom 2022. bio 74% veći nego godinu ranije. Slične brojke potvrđuje i istraživanje PwC-ja o svjetskom gospodarskom kriminalu i prijevarama za 2022. U svijetu je kibernetičku prijetnju pretrpjelo 32 posto tvrtki s prihodima do 100 milijuna dolara, 41 posto onih koje uprihođuju od 100 milijuna do milijardu dolara, 42 posto tvrtki s prihodom od milijarde do 10 milijardi i 32 posto onih koje ostvaruju više od 10 milijardi dolara prihoda.

Usluga automatskog penetracijskog testiranja je provjera ranjivosti informacijskog sustava u kojoj ispitivač djeluje poput hakera. Ispitivač pokušava iskoristiti uočene ranjivosti kako bi dobio neovlašten pristup sustavu, pristupio podacima za koja nema dozvole, onemogućio rad ostalih korisnika ili preuzeo kontrolu nad sustavom. Te ranjivosti mogu postojati u operativnim sustavima, servisima, ali i nastati zbog nepravilnih konfiguracija sustava ili rizičnog ponašanja zaposlenika tvrtke ili njenih krajnjih korisnika. Takve su procjene korisne i za potvrđivanje učinkovitosti obrambenih mehanizama tvrtki, kao i pridržavanje sigurnosnih politika krajnjih korisnika.

„U vremenima kada su korisnici izloženi visokoj šansi za hakerske napade, u A1 smo se odlučili posvetiti poseban dio portfelja za poslovne korisnike upravo tim pitanjima. Usluga automatskog penetracijskog testiranja je učinkovit sustav jer djeluje preventivno i omogućuje tvrtki da definira bolne točke za sigurnost svojih sustava te ih preventivno uskladi s najvišim mogućim standardima. Nakon identifikacije prijetnji, mi kao telekomunikacijska kompanija služimo kao savjetnici našim korisnicima te nakon detaljnog uvida u njihovu IT okolinu i timove predlažemo konkretna rješenja za minimiziranje rizika“, izjavio je Siniša Staničić, direktor odjela ICT prodaje i rješenja u A1 Hrvatska.

Korisnici koji se odluče za ovu uslugu postaju dio automatizirane A1 platforme koja redovito testira sve sigurnosne sustave kompanije simulirajući hakerske napade. A1 timovi surađuju s klijentima kako bi osigurali da se testiranje provodi na način koji je najbolji za organizaciju klijenta te kako bi se osigurala potpuna transparentnost i otvorena komunikacija tijekom cijelog procesa

Osim ove usluge, A1 Hrvatska svojim fiksnim korisnicima nudi još broje usluge za kompletnu zaštitu unutarnjeg i vanjskog perimetra. U sklopu svojih usluga tvrtka nudi naprednu DDOS zaštitu, penetracijska testiranja, sigurnosnu provjeru infrastrukture koja je izložena internetu, napredna EDR/XDR rješenja, firewall rješenja, kao i zaštitu na DNS razini. Mobilni korisnici na raspolaganju imaju nadzor i upravljanje flotom uređaja putem MDM rješenja te zaštitu od napada putem usluge Net Protect koja štiti mobitel i ostale uređaje od virusa, špijunskog softvera, mrežnih prijevara i štetnih web stranica.