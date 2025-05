Strukturiranje kaosa: Kreativnost je najbolji alat za rast

Agencija I TO NIJE SVE! gradi partnerski odnos s klijentima i odbija suradnje gdje se traži samo izvođač, a ne partner

Nisu kao drugi, drukčije rade, ne prodaju kreativnost kao uslugu, već kao način rješavanja problema. Kod njih nema praznog dizajna i prezentacija koje ‘izgledaju super‘, ali ne znaš što zapravo rješavaju. Tako to radi agencija I TO NIJE SVE! čija vrhunska kreativna rješenja dolaze iz razumijevanja konteksta, briefa i stvarnog problema. Alatima poput BrandBOX-a i discovery faze, koji prethode većim projektima, grade temelje za smislen, odgovoran i dugoročan rad. Klijentima najčešće pomažu kada su u fazi rasta, ali im brendovski narativ i komunikacija ne prate ambicije. Ili kad imaju sjajan proizvod, ali loše pozicioniranje. Tada ulaze s jasnim frameworkom kako bi dešifrirali gdje je blokada i kako je ukloniti.

- Kreativnost je najbolji alat za rast. Pravi, mjerljivi rast. Alat koji rješava prave poslovne probleme. Ono što nam pomaže da gotovo ni iz čega napravimo nešto što rješava problem, privlači pozornost i ostavlja trag. Ako nam je svima važan rast, a jest, onda nam kreativnost mora biti temelj. Ili isto, a drukčije rečeno: ako nam je rast svima važan, a jest, onda trebamo rasti na idejama koje pomiču ili stagnirati na mehanikama koje kopiramo. Nije svaki projekt mjesto za ‘wow-faktor‘. Katkad je kreativno rješenje strukturiranje kaosa, krizna komunikacija ili brief koji napokon ima smisla. Naš posao nije biti drukčiji, nego korisni. Kreativnost je mindset. Kad je trenutak za istupanje damo sve od sebe – kaže Alen Kekić, CEO i kreativni direktor agencije I TO NIJE SVE!.

Utemeljeno na istraživanju

Dodaje da je, primjerice kampanja ‘Sve smo mi iste‘ za BIPA-u Hrvatska slavila žensku snagu jakim porukama i vizualima, no ono što ju je učinilo stvarnom bio je uvid temeljen na istraživanju i fokus grupama. U I TO NIJE SVE! nisu krenuli od ideje krenuli su od slušanja.

– To je za nas vrhunska kreativnost: ona koja ne pretpostavlja - naglašava Kekić.

- Agencija I TO NIJE SVE! gradi odnos s klijentima kao s partnerima postavljajući pitanja, a ne samo slušajući. Ne žele da ih klijenti vole jer su simpatični, nego zato što donose red. Uvijek definiramo obostrana očekivanja, jasno i precizno. Nakon svakog projekta šaljemo evaluacijsku anketu jer nam je stalo do procesa, ne samo ishoda – kaže Kekić.

Na kompromis I TO NIJE SVE! pristaje samo ako ne ubija smisao. Ne pristaje na njega ako zbog toga više ne zna što radi i zašto. Kad vidimo da se odluke donose iz panike ili ega, povučemo ručnu. Ljubazno, ali čvrsto – naglašava Kekić i dodaje da najviše vrijednosti donose timovima gdje CEO, CMO ili brend-direktor aktivno sudjeluju u briefingu i oduci. Ne pristaju na improvizirane briefove, nerealne rokove i odnose gdje je valuta, tko je glasniji.

Tako se to radi

- Dođe li klijent bez cilja, objašnjava Kekić, pokušaju ga strukturirati, a traži li brzinu bez svrhe ili nerealna očekivanja ne surađuju. Vjerujemo u zajednički projekt. Klijente koji to razumiju čuvamo – kaže Kekić.

Dodaje da odbijaju klijente osjete li da ne traže partnera, nego izvođača. Ili kad žele samo potvrdu vlastite odluke.

- Katkad prepoznamo da ne možemo isporučiti ono što se traži jer nije u skladu s našim kapacitetima. Tada to kažemo i preporučimo agenciju koja je bolji fit. Nismo u drami u vezi s tim, bolje je da posao završi ondje gdje ima smisla – ističe Kekić.

Agencija I TO NIJE SVE! koristi se alatima poput Typeforma za strukturiranje briefa, vodi klijenta kroz pitanja i pomaže mu definirati ono što ni sâm ne zna.

- Ne radimo na poluinformacijama. To vodi do polurješenja, a to ne želimo potpisati. U kreativnom kaosu lako je zaboraviti što je zapravo bio brief. Ali kad ga izlijepiš na zid od problema do tone of voicea, on više nije PDF zakopan u folderu. S postitima najčešće razbijamo brief, odnosno fizički seciramo u manje dijelove te i tako fragmentirane informacije djeluju mnogo jednostavnije i razumljivije. Nakraju, brief ne izgleda više tako strašan: vidimo odnos informacija, prioritete i prilike mnogo oštrije – objašnjava Kekić.

Kad je riječ o pitchevima, I TO NIJE SVE! bira gdje pitcha jer je, prema Kekićevim riječima, to skup sport i vremenski i energetski. Pitchaju kad znaju da je proces transparentan i da potencijalnim klijentima odgovara njihov način razmišljanja. Najdraži su im kli jenti koji znaju što im treba i koga traže.