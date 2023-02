Svjetske burze oštro pale jer će kamatne stope i dalje rasti

Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna pale jer je sve jasnije da će zbog povišene inflacije kamatne stope središnjih banaka dosegnuti više razine nego što se na tržištu očekivalo i na njima se zadržati dulje nego što se očekivalo.

Na Wall Streetu je Dow Jones pao 3 posto, na 32.816 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 2,7 posto, na 3.970 bodova, a Nasdaq indeks 3,3 posto, na 11.394 boda.

Nakon snažnog rasta u siječnju, u veljači su indeksi izgubili dio tih dobitaka jer su splasnule nade da će američka središnja banka uskoro završiti ciklus povećanja kamata.

Svi posljednji podaci pokazuju da je američko gospodarstvo vrlo otporno na agresivno povećanje kamatnih stopa Feda.

Tako je prošloga tjedna objavljeno da je u četvrtom lanjskom tromjesečju američki bruto domaći proizvod (BDP) porastao 2,7 posto, nešto manje od očekivanja analitičara, ali ipak solidno.

Objavljeno je, također, da je prošloga tjedna broj prvih zahtjeva za pomoć nezaposlenima neočekivano pao, što pokazuje da je tržište rada i dalje čvrsto.

Uz to, podaci o inflaciji i potrošnji i dalje su iznad očekivanja analitičara, što znači da bi inflacijski pritisci mogli ostati pojačani dulje razdoblje nego što se na tržištu očekivalo.

Zbog toga se sada procjenjuju da će Fed još barem u dva ili tri navrata povećati kamatne stope, i to na 5,35 posto do srpnja, a na tim bi se razinama cijena novca zadržala do iduće godine.

Još nedavno ulagači su se nadali da bi ključna kamata Feda mogla ostati ispod razine od 5 posto, a da će Fed krajem godine započeti ciklus smanjenja kamata.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 1,6 posto, na 7.878 bodova, dok je frankfurtski DAX pao 1,8 posto, na 15.209 bodova, a pariški CAC 2,2 posto, na 7.187 bodova.