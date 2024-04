Svjetski lideri održivog razvoja stižu na Greencajt

Više od 80 govornika iz 10 zemalja svijeta aktualizirat će važnosti trenutka u kojem živimo na trodnevnom festivalu koji se u svibnju održava u Zagrebu

Festival Greencajt nakon tri uspješna izdanja, ove godine priprema brojna programska iznenađenja! Trodnevna konferencija održat će se od 22. do 24. svibnja na novoj lokaciji – Zagrebačkom velesajmu, u paviljonu 13. Više od 80 govornika iz 10 zemalja svijeta aktualizirat će važnosti trenutka u kojem živimo i pokušati dati odgovor na pitanje kako živjeti održivije. Ovogodišnji festival predstavlja neke od najistaknutijih svjetskih stručnjaka iz ESG područja, a uz brojna predavanja, panele i interaktivni expo istaknut će se uspješne prakse te komentirati nadolazeći trendovi u zelenoj tranziciji i održivom razvoju.

Zvijezda do zvijezde

Jedna od programskih zvijezda je i globalno poznati istraživač i televizijski novinar Ben Fogle. Festival koji je postao sinonim za promicanje održivosti i zelene budućnosti ugostit će Foglea kao jednog od ključnih govornika koji će podijeliti svoja iskustva predavanjem na temu ‘Wild: back to the roots‘. Kroz popularni serijal ‘Ljudi od divljine‘ upoznao je izazove suvremenog načina življenja u više od 50 zemalja svijeta, kako bi predstavio ljude koji su napustili gradski život i započeli život u skladu s prirodom. Ben je pasionirani avanturist, čovjek koji je preveslao Atlantik, popeo se na Mount Everest, preživljavao u indijskim Himalajama, cijelo vrijeme stavljajući u fokus susrete s pojedincima i zajednicom koji su ga duboko nadahnuli i promijenili njegovu perspektivu života.

Na Greencajt stiže i Marc Buckley, savjetnik UN-a, futurist i učenik Ala Gorea, s predavanjem ‘Regeneration Over Sustainability: A Vision and Blueprint for a Thriving World‘. Osnivač je ALOHAS Regenerative Foundationa, ekološki ekonomist i reformator globalnih prehrambenih sustava. Marc je ključna figura u UN-ovim inicijativama, autor Manifesta o ciljevima održivog razvoja te suradnik s UNFCCC-om. Član je brojnih međunarodnih organizacija, savjetuje tvrtke u prijelazu na obnovljive izvore energije te je autor knjiga poput ‘Before This Decade is Out‘.

Osim Marca, predavačica ovogodišnjega Greencajta je i dr. Lučka Kajfež Bogataj, dobitnica Nobelove nagrade za mir, koja će održati predavanje pod nazivom ‘Kako (pre)živjeti na planetu koji ne raste?‘. Kao jedna od vodećih svjetskih klimatologinja, dr. Kajfež Bogataj pružit će inspirativan uvid u načine kako možemo primijeniti koncept planetarnih granica kako bismo sačuvali naš planet za buduće generacije.

Gorjan Jovanovski, suosnivač platforme EarthCare.ai i UN-ov nagrađivani inženjer, podijelit će svoja znanja predavanjem pod nazivom ‘Champions of the Earth: Don‘t take my breath away!‘. Jovanovski se strastveno bavi temom čistog zraka i predstavit će revolucionarnu aplikaciju EarthCare, koja povezuje održivost s moćnom umjetnom inteligencijom.

Može li AI spasiti svijet

Festival će ponuditi predikciju budućnosti panelom ‘Future of TECH: Can AI think green‘, koji će nam pokušati odgovoriti može li umjetna inteligencija preuzeti aktivnu ulogu u spašavanju svijeta. Samah El Hage, predvodnica digitalnih inovacija i futuristica, i Paolo Nardi Fernandez, stručnjak za promjene u području umjetne inteligencije, iznijet će svoje vizije o tome kako AI tehnologija može oblikovati zelenu budućnost.

Festival Greencajt pruža jedinstvenu priliku za susretanje i dijeljenje ideja s vodećim stručnjacima iz raznih područja održivosti, zelene tranzicije i klimatske budućnosti o kreiranju smislenijeg života povezanog s prirodom i neizmjernoj važnosti ESG-a u svim segmentima društva.