Valamar najavljuje ulaganja u visini 66,2 milijuna eura

Turistička kompanija Valamar u današnjem je piopćenju o rezultatima poslovanja za prvih šest mjeseci objavila rast noćenja i prihoda od 17 posto u odnosu na isti period prošle godine. Pod utjecajem inflacije operativni troškovi u prvih šest mjeseci rasli su za 21,2 posto u odnosu na prošlu godinu što je negativno utjecalo na operativnu dobit.

Najbolje rezultate u prvoj polovici 2023. godine bilježe premium hoteli i kampovi, što potvrđuje da su ulaganja u turističku ponudu visoke dodane vrijednosti značajni za daljnji razvoj turizma. Najveća ulaganja u portfelj pod upravljanjem Valamara ove godine realizirana su u tri hotela u Dubrovniku, piše u priopćenju te obiteljski zabavni centar Maro World. Nakon trogodišnje pauze, ponovno je pokrenut i Projekt Pinea koji predviđa izgradnju Pinea Valamar Collection Resorta, luksuznog cjelogodišnjeg ljetovališta s pet zvjezdica u zoni Pical u Poreču. Investicije za ovu sezonu u hotele, ljetovališta i kampove vrijedne 58 milijuna eura uspješno su realizirane, a planiraju se i investicije Valamar grupe za 2023./2024. godinu na razini od 66,2 milijuna eura.

Uz to, s ciljem postizanja ugljične neutralnosti do 2025., nastavljaju se ulaganja u dekarbonizaciju Valamara što podrazumijeva nabavu 100 posto električne energije iz obnovljivih izvora kao i povećanje udjela električne energije iz vlastitih solarnih elektrana s trenutnih 6 na 15 posto do 2025. godine. Zahvaljujući suradnji s velikim brojem domaćih dobavljača i OPG-ova, Valamar ima izrazito visok udio lokalne hrane i pića od čak 78 posto, a znatna ulaganja u sustave biokompostiranja omogućila su kvalitetnije upravljanje otpadom, te je dosad kompostirano dodatnih 80 tona biootpada, sve s ciljem smanjenja ugljičnog otiska i zaštite klime.

Valamar je pokrenuo i suradnju s WWF Adriom s ciljem povećanja održivosti u segmentu nabave proizvoda iz ribarstva te zaštiti Jadranskog mora i očuvanja bioraznolikosti i ovo je prva takva suradnja u hotelskom sektoru u Hrvatskoj. Krajem svibnja pokrenut je društveno odgovoran projekt Valamar brine za marende fine‘ kojim će Valamar osigurati zdrave marende za dvije istarske osnovne škole tijekom cijele iduće školske godine i riješiti izazove s kojima se osnovne škole i roditelji školaraca suočavaju pri organizaciji zdravih obroka za učenike. Valamaru je ove godine dodijeljeno priznanje Nacionalne nagrade za okoliš 2023 GreenPrix za utjecaj na zajednicu - zaključuju u priopćenju.