Wall Street pao nakon poruka predsjednika Feda koji ne očekuje smanjenje kamata ove godine

Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica pale, nakon povećanja kamatnih stopa američke središnje banke i poruke njezinog predsjednika Jeromea Powella da u ovoj godini ne očekuje smanjenje kamata.

Dow Jones skliznuo je 1,63 posto, na 32.030 bodova, dok je S&P 500 pao 1,65 posto, na 3.936 bodova, a Nasdaq indeks 1,60 posto, na 11.669 bodova.

Kao što se očekivalo, čelnici Feda odlučili su na dvodnevnoj sjednici povećati ključne kamate za 0,25 postotnih bodova, u raspon od 4,75 do 5 posto.

To je već deveto povećanje kamata od kada je u ožujku prošle godine Fed počeo zaoštravati monetarnu politiku, no tempo povećanja je usporen.

U priopćenju središnje banke signalizira se da je zbog problema u nekim bankama moguća stanka u povećanju kamata, ali da će zbog visoke inflacije vjerojatno trebati dodatno prilagoditi monetarnu politiku.

Nakon priopćenja Feda, burzovni su indeksi porasli, no nakon poruka predsjednika središnje banke oštro su pale.

- Tržište je bilo ohrabreno nakon poruke Feda da je moguća stanka u povećanju kamata, no razočarao ga je Powell koji je poručio da Fedu ruke nisu vezane i da će moći dodatno povećati kamate ako to bude potrebno - objašnjava Chris Zaccarelli, direktor u tvrtki Independent Advisor Alliance.

Powell je, doduše, na konferenciji za medije naznačio da se proces podizanja kamata bliži kraju, ali da borba s inflacijom još nije gotova.

- U procesu vraćanja inflacije prema 2 posto još je dug put i vjerojatno će biti neravan - kazao je Powell i poručio da osnovni scenarij ne uključuje smanjenja kamata u ovoj godini.

To je razočaralo ulagače koji su očekivali da će Fed uskoro završiti proces povećanja, a do kraja godine započeti proces smanjenja kamata.

Powell je poručio i da je bankarski sustav zdrav, ali da će problemi u nekim bankama dovesti do zaoštravanja uvjeta financiranja.

A zaoštravanje uvjeta financiranja znači da će doći do smanjenja kreditiranja i potrošnje, a time do usporavanja rasta gospodarstva, tumače analitičari.

Nakon dva dana rasta, S&P indeks bankarskog sektora pao je jučer više od 3,5 posto jer je nekoliko regionalnih i lokalnih banaka, uključujući First Republic, i dalje pod pritiskom zbog nepovjerenja štediša.

Osim toga, ministrica financija Janet Yellen kazala je u izvješću Kongresu da se ne razmatra jamstvo države za sve depozite u bankama.

To je razočaralo ulagače koji su se nadali da će zbog bankarske krize država odlučiti jamčiti za sve depozite, a ne samo one do 250.000 dolara.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,41 posto, na 7.556 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,14 posto, na 15.216 bodova, a pariški CAC 0,26 posto, na 7.131 bod.